Ocarina of Time Remake – neue amiibo schalten Retro-Masken für Link frei

Nintendo erweitert das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time um zusätzliche Inhalte. Diese werden allerdings nicht als klassische Erweiterung angeboten, sondern sind an zwei neue amiibo-Figuren von Link und Zelda gebunden. Beide Figuren sollen im Jahr 2027 erscheinen und exklusive Masken im Spiel freischalten.

Bei den Belohnungen handelt es sich um kosmetische Inhalte, die an die Optik des ursprünglichen Nintendo 64 Abenteuers erinnern. Das 1998 veröffentlichte Original kannte herunterladbare Zusatzinhalte noch nicht, weshalb die amiibo-Funktionen eine moderne Neuerung des Remakes darstellen.

Kosmetische Extras für Link

Welche DLC-Inhalte schalten die neuen amiibo frei? Der amiibo des jungen Link sowie die Figur der jungen Zelda gewähren jeweils Zugriff auf eine besondere Maske. Deren Gestaltung greift den kantigen Grafikstil der Nintendo 64 Version auf und überträgt ihn als nostalgisches Kostümobjekt in das technisch vollständig überarbeitete Remake.

Obwohl die beiden Figuren auf den jungen Versionen der Charaktere basieren, sollen die Masken von Link getragen werden können. Noch nicht bekannt ist, ob es weitere Effekte gibt oder ob die Gegenstände ausschließlich das Aussehen verändern. Eine zusätzliche Geschichte, neue Gebiete oder weitere spielerische Inhalte wurden in Verbindung mit den Figuren nicht angekündigt.

Auch optisch orientieren sich die amiibo an bekannten Momenten des Klassikers. Der junge Link sitzt gemeinsam mit seiner Fee Navi, während die junge Zelda die Okarina der Zeit in den Händen hält. Damit richten sich die Figuren nicht nur an Fans der Neuauflage, sondern ebenso an Sammler, die eine moderne Interpretation der ikonischen Charaktere suchen.

Release des Remakes und der Figuren

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2? Das von Grund auf neu entwickelte Remake soll am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden. Nintendo verspricht vollständig überarbeitete Grafik, neu arrangierte Orchestermusik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge sowie modernisierte Kamera- und Bewegungssteuerungen.

Die amiibo des jungen Link und der jungen Zelda folgen erst im Jahr 2027. Einen konkreten Veröffentlichungstag hat Nintendo bislang nicht genannt. Somit werden die dazugehörigen Masken voraussichtlich erst einige Zeit nach dem eigentlichen Spielstart verfügbar sein. Auch Angaben zu Preisen und einer konkreten Verfügbarkeit in Deutschland stehen noch aus.

Darüber hinaus unterstützt das Remake bereits vorhandene amiibo aus der The Legend of Zelda Reihe. Diese sollen zusätzliche Hilfsmittel für das Abenteuer bereitstellen. Die exklusiven Retro-Masken bleiben jedoch den beiden neuen Figuren vorbehalten, die separat verkauft werden.

Wie findet ihr die nostalgischen Masken und die Entscheidung, kosmetische DLC-Inhalte an neue amiibo zu binden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab