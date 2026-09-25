GTA 6-Fans wollten Jason und Lucia – bekommen aber einen pinken Alligator

Rockstars neue Sammlerbox zu GTA 6 kostet 399,99 Euro, und das Spiel muss zusätzlich gekauft werden. Das haben wir in unserer ersten Meldung zur Vice City Collection bereits aufgeschlüsselt. In den Diskussionen nach der Ankündigung zeigt sich nun: Einige Fans ärgern sich nicht allein über den Preis. Sie hatten sich von einer großen Sammlerbox zum Spiel auch andere Motive erhofft.

Macca the Gator statt Jason und Lucia, dazu 399,99 Euro ohne Spiel: Wie kommt Rockstars Vice City Collection bei euch an?

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Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Im Mittelpunkt der Kollektion steht Macca the Gator, die Figur einer Fernsehshow aus der Welt von Leonida. Als größeres Sammlerstück legt Rockstar eine Macca-Figur bei; dazu kommen unter anderem eine Oakley-Sonnenbrille, eine Kappe, eine Tasche und ein Kartenposter. Jason und Lucia, die beiden Hauptfiguren von GTA 6, spielen bei der Gestaltung der Box dagegen keine vergleichbare Rolle.

„Eine Figur von Lucia und Jason hätte gereicht“

In einem Reddit-Thread zur Ankündigung bringt ein Nutzer seine Enttäuschung knapp auf den Punkt: Eine einfache Figur mit Lucia und Jason hätte für ihn funktioniert. Andere würden lieber einzelne Gegenstände kaufen, statt für die gesamte Box 400 Dollar auszugeben. Besonders das Poster und bestimmte Accessoires finden durchaus Interessenten – nur eben nicht unbedingt zu diesem Gesamtpreis.

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Auch im GTA-6-Subreddit wird die Box mit früheren Sammlereditionen verglichen. Ein Kommentator schreibt, er habe die Collector’s Edition von GTA 5 gern gekauft, finde das neue Paket aber enttäuschend und den Preis zu hoch. Ein anderer hält die Kollektion grundsätzlich für gelungen, würde sie mit beiliegendem Spielcode jedoch deutlich eher in Betracht ziehen. Die Kritik richtet sich also teils gegen die Auswahl der Gegenstände, teils gegen das Verhältnis von Preis und Lieferumfang.

Bildquelle: Rockstar Games

Muss das Spiel in einer Sammlerbox liegen?

Bei diesem Punkt sind sich die Fans nicht einig. Ein Reddit-Nutzer begrüßt die Trennung: So könnten Sammler die Gegenstände kaufen und ihre bevorzugte Spielversion unabhängig davon wählen. Andere erwarten bei einer Box für knapp 400 Euro wenigstens einen Downloadcode. Rockstars deutsche Produktseite lässt daran keinen Zweifel: GTA 6 ist nicht enthalten, und für die Box fällt gegebenenfalls zusätzlich Versand an.

Die Diskussion macht deutlich, wie unterschiedlich Fans „Sammlerbox“ verstehen. Rockstar verkauft hier vor allem Gegenstände aus der Welt von Leonida. Wer auf eine Edition mit Spiel und Erinnerungsstücken an Jason und Lucia gewartet hat, findet in der Vice City Collection etwas anderes vor.

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