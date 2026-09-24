GTA 6: Jetzt begrüßt Vice City die Besucher von Miami

Was vor wenigen Tagen noch auf dem Dach des Kaseya Centers vorbereitet wurde, ist jetzt über Miami zu sehen: Große pinke und weiße Buchstaben bilden dort den Schriftzug „Welcome to Vice City“. Für die Werbung zu GTA 6 holt Rockstar Games damit den Namen seiner fiktiven Stadt an den Ort, der sie inspiriert hat.

Wir hatten Mitte September über die Arbeiten an der Arena berichtet. Damals zeigten Luftaufnahmen Vorbereitungen, aber noch keinen fertigen Schriftzug. Am Dienstag, dem 22. September, hoben Arbeiter die Buchstaben mit einem Hubschrauber einzeln auf das Dach und befestigten sie dort. Das berichten die lokalen Fernsehsender CBS Miami und Local 10; CBS hat den Aufbau aus der Luft aufgenommen.

Warum der Schriftzug ausgerechnet auf der Arena steht

Das Kaseya Center ist die Heimspielstätte der Miami Heat und liegt in Downtown Miami. Der neue Schriftzug ist auf dem Dach angebracht und damit vor allem aus der Luft zu sehen. CBS Miami weist darauf hin, dass ihn auch Reisende beim Anflug auf den Miami International Airport entdecken könnten. Rockstar bewirbt seine Rückkehr nach Vice City so mitten in der realen Stadt, deren Umgebung als Vorbild für den Schauplatz von GTA 6 dient.

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Rund um die Aktion kursiert auch eine Summe von knapp einer Million US-Dollar. Der von dir verlinkte IGN-Bericht nennt unter Berufung auf lokale Berichterstattung 975.000 Dollar, die Miami-Dade aus der Vereinbarung erhalten soll. Das sollte im Artikel als berichteter Betrag für die Werbevereinbarung stehen – nicht als gesicherter Preis allein für Bau und Montage der Buchstaben. CBS Miami konnte die genauen Vertragsbedingungen zunächst nicht bestätigen.

Ein sichtbarer Schritt in Rockstars Miami-Kampagne

Der Dachschriftzug ist eine konkrete Umsetzung der Marketingpläne, über die in Südflorida seit Wochen gesprochen wird. Andere Ideen, etwa eine zeitweise Gestaltung von Flughafenbereichen als „Vice City Airport“, waren Gegenstand von Gesprächen. Dass nun Buchstaben auf dem Kaseya Center stehen, bedeutet nicht, dass diese weiteren Vorschläge ebenfalls beschlossen oder umgesetzt wurden. Über die Gespräche mit Miami-Dade und die Kritik daran hatten wir zuvor berichtet.

Für Rockstar ist die Arena trotzdem ein auffälliger Anfang. Der Schriftzug lässt sich aus der Luft aufnehmen und macht aus einer Werbeidee ein Motiv, das unmittelbar als Verbindung zwischen Miami und Vice City funktioniert. Weitere Werbung in Südflorida wird vor der geplanten Veröffentlichung von GTA 6 am 19. November 2026 erwartet. Ob die übrigen diskutierten Aktionen folgen, bleibt abzuwarten.

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