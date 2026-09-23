GTA 6 wird Spieler abziehen: Rainbow Six Siege plant trotzdem neue Inhalte

Wenn GTA 6 erscheint, rechnet Ubisoft auch bei Rainbow Six Siege mit weniger aktiven Spielern. Creative Director Joshua Mills sieht darin keinen Grund, den Shooter während dieser Zeit zurückzufahren. Im Gegenteil: Wer bei Siege bleibt, soll zum Start der vierten Season neue Inhalte bekommen.

In einem Interview mit The Game Business spricht Mills offen über die erwartete Konkurrenz. Der Start von GTA 6 werde Spiele unabhängig von ihrem Genre treffen, glaubt er. Auch das Team selbst wolle den Rockstar-Titel spielen. Für wichtig hält Mills deshalb, einen Rückgang der Spielerzahlen richtig einzuordnen: Er erwartet, dass viele nach der ersten Zeit mit GTA 6 zu Siege zurückkehren. Ob das tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten.

Vierte Season soll rund um den GTA-6-Start erscheinen

Die Spieler, die in dieser Phase weiter Rainbow Six Siege spielen, will Ubisoft besonders gut versorgen. Mills formuliert es im Interview so:

„Unsere goldene Regel ist, die Spieler, die bleiben, wie Könige und Königinnen zu behandeln.“

Das Team werde seine Arbeit nicht pausieren, nur weil ein anderer großer Titel erscheint.

Passend dazu soll Season 4 ungefähr in denselben Zeitraum wie der GTA-6-Start fallen. Mills stellt Änderungen am Spiel und bislang unangekündigte Überraschungen in Aussicht. Was genau dahintersteckt, verrät er noch nicht. Konkrete Belohnungen allein fürs Einloggen oder Dabeibleiben hat Ubisoft ebenfalls nicht angekündigt.

Für Siege ist das eine bewusste Entscheidung. Nach dem großen Siege X-Update hatte das Team laut Mills Zeit zur Erholung gebraucht; die anschließende Flaute bei neuen Inhalten habe Erwartungen der Community enttäuscht. Rund um den Start von GTA 6 will Ubisoft den Spielern nun weiter Gründe geben, regelmäßig zurückzukommen.

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