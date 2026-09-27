LEGO Astro Bot als Set 40899 angekündigt – Gratiszugabe ab Oktober 2026

LEGO bringt Astro Bot erstmals als eigenes Klemmbausteinmodell auf den Markt. Das neue Set mit der Nummer 40899 setzt das aktuelle PlayStation-Maskottchen als bewegliche Figur um und besteht aus insgesamt 276 Teilen.

Passend zum Verkaufsstart der LEGO PlayStation soll Astro Bot ab dem 1. Oktober 2026 als Gratiszugabe erhältlich sein. Die genauen Aktionsbedingungen für Deutschland stehen noch aus, ein regulärer Einzelverkauf der Figur ist derzeit jedoch nicht vorgesehen.

Das Astro Bot Modell im Detail

Wie setzt LEGO den kleinen Roboter um? Das Modell übernimmt Astros charakteristische weiße und blaue Farbgebung sowie seinen Umhang und die blauen Antriebsdüsen. Mit ausgebreiteten Armen erreicht die Figur inklusive Sockel eine Höhe von mehr als 20 Zentimetern, eine Breite von über 12 Zentimetern und eine Tiefe von rund 7 Zentimetern.

Kopf und Arme lassen sich bewegen, sodass Astro Bot in verschiedenen Posen ausgestellt werden kann. Zusätzlich enthält das Set austauschbare Augen, mit denen sich der Gesichtsausdruck des Roboters verändern lässt. Ein schwarzer Präsentationssockel und eine kleine Plakette mit dem Astro Bot Logo runden das Modell ab.

Setnummer: 40899

Teilezahl: 276

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Höhe inklusive Sockel: mehr als 20 Zentimeter

Breite mit ausgebreiteten Armen: mehr als 12 Zentimeter

Tiefe: mehr als 7 Zentimeter

Verfügbarkeit: als Gratiszugabe ab dem 1. Oktober 2026

Alternative Kostüme aus Astro Bot sind nicht enthalten. Im PS5 Abenteuer kann der Roboter zahlreiche Outfits freischalten, die an bekannte PlayStation Charaktere erinnern. Das LEGO Modell konzentriert sich dagegen vollständig auf Astros klassisches Erscheinungsbild.

Passende Ergänzung zur LEGO PlayStation

Warum erscheint Astro Bot gemeinsam mit der PlayStation? Der Roboter ist inzwischen eng mit der Marke verbunden. Nach Astro Bot Rescue Mission und Astro’s Playroom gelang Team Asobi mit Astro Bot im Jahr 2024 der große Durchbruch. Das farbenfrohe Jump and Run wurde unter anderem zum Spiel des Jahres gekürt und machte Astro endgültig zu einem der bekanntesten modernen PlayStation Charaktere.

Die dazugehörige LEGO PlayStation trägt die Setnummer 72306 und bildet die erste Konsole samt ursprünglichem Controller nahezu im Maßstab 1:1 nach. Das Modell besteht aus 1.911 Teilen und kostet in Deutschland 159,99 Euro. LEGO Insider können es ab dem 1. Oktober 2026 erwerben, der allgemeine Verkaufsstart folgt am 4. Oktober 2026.

Zur Ausstattung gehören funktionierende Open und Power Knöpfe sowie ein Controller, der an die Vorderseite angeschlossen werden kann. Im Inneren verbergen sich außerdem kleine Dioramen zu Gran Turismo und Ape Escape. Das Rennspiel wird durch eine Strecke mit Miniaturautos repräsentiert, während die Ape Escape Szene einen austauschbaren roten oder blauen Affenhelm bietet.

Damit verbindet LEGO zwei unterschiedliche PlayStation Epochen in einer gemeinsamen Veröffentlichung. Während das große Konsolenmodell die Anfänge der Marke feiert, steht Astro Bot für deren moderne Seite und die jüngsten Erfolge auf der PS5.

Wie gefällt euch die LEGO Umsetzung von Astro Bot und würdet ihr euch die LEGO PlayStation sichern, um die Figur als Gratiszugabe zu erhalten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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