LEGO kündigt Dragon Ball an – Teaser deutet erstes Set um Shenlong an

LEGO und Toei Animation haben am 22. September 2026 ihre erste offizielle Zusammenarbeit rund um Dragon Ball angekündigt. Ein kurzer Teaser bestätigt, dass die Kultreihe von Akira Toriyama künftig als LEGO-Thema umgesetzt wird.

Konkrete Modelle zeigt das Video noch nicht. Die Inszenierung liefert allerdings einen deutlichen Hinweis darauf, welches Motiv beim LEGO-Debüt im Mittelpunkt stehen könnte.

Der Teaser mit sieben Dragon Balls

Wie hat LEGO die neue Dragon-Ball-Reihe angekündigt? In dem kurzen Video liegen zunächst sechs Dragon Balls auf einem Tisch. Anschließend rollt der siebte Ball hinzu, woraufhin alle Kugeln gemeinsam aufleuchten.

Die Szene erinnert unmittelbar an die Beschwörung von Shenlong. Werden die sieben Dragon Balls zusammengetragen, erscheint der mächtige Drache, um einen Wunsch zu erfüllen. LEGO deutet damit sehr klar an, dass das erste Modell auf Shenlong basieren könnte.

Am Ende des Teasers ist zudem das Adults-Welcome-Branding zu sehen. Das spricht für ein komplexeres Sammlermodell, das sich in erster Linie an erwachsene Fans richtet und eher als Ausstellungsstück denn als klassisches Spielset gedacht sein dürfte.

Shenlong als mögliches erstes Sammlermodell

Welche Inhalte könnte das erste LEGO-Set bieten? Offiziell bestätigt sind bislang weder der Name noch die Größe, der Preis oder der Release-Termin. Frühere Berichte sprechen jedoch von einem Shenlong-Set, das bereits im November 2026 erscheinen könnte.

Demnach soll das Modell alle sieben Dragon Balls sowie eine Minifigur von Son Goku enthalten. Auch Elemente rund um die Wolke Jindujun werden genannt. Diese Details bleiben bis zur vollständigen Präsentation durch LEGO allerdings unbestätigt.

Der Zeitpunkt der Ankündigung würde zu einer Veröffentlichung im Weihnachtsgeschäft passen. Gleichzeitig erhält Dragon Ball im Herbst 2026 mit Dragon Ball Super: Beerus eine überarbeitete Anime-Produktion mit neu gezeichneten Szenen, angepasster Handlung und modernisierten Kämpfen.

Eine größere Themenwelt zeichnet sich ab

Wann könnten weitere Dragon-Ball-Z-Sets folgen? Berichten aus der LEGO-Community zufolge soll die Zusammenarbeit deutlich umfangreicher ausfallen. Für 2027 stehen demnach insgesamt neun Sets im Raum, von denen mehrere ikonische Kämpfe aus Dragon Ball Z nachstellen könnten.

Zu den erwähnten Modellen gehört angeblich auch Porunga, der ewige Drache des Planeten Namek. Weitere Sets sollen sich mit bekannten Schauplätzen und Auseinandersetzungen der Saiyajin-Saga sowie der Namek-Saga beschäftigen. Ein Teil dieser Welle könnte im April 2027 erscheinen.

LEGO selbst hat diese Angaben noch nicht bestätigt. Sicher ist derzeit lediglich, dass Dragon Ball erstmals eine offizielle LEGO-Umsetzung erhält und das erste Projekt klar auf ein erwachsenes Publikum zugeschnitten ist. Weitere Details dürften nach dem Teaser in den kommenden Wochen folgen.

Welchen Charakter, Schauplatz oder Kampf aus Dragon Ball Z würdet ihr am liebsten als LEGO-Set bauen? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab