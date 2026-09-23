Silent Hill: Townfall – Alle 37 Trophäen und der Weg zur Platin-Trophäe

In Silent Hill: Townfall warten auf der PS5 37 Trophäen: eine aus Platin, fünf aus Gold, neun aus Silber und 22 aus Bronze. Für Platin reicht es nicht, Simon Ordells Geschichte einmal zu beenden. Ihr müsst mehrere Enden erreichen, St. Amelia gründlich absuchen und das Spiel in einem Durchlauf in weniger als vier Stunden abschließen.

Die Trophäenliste verrät Namen von Figuren, spätere Schauplätze und die Bezeichnungen der Enden. Wenn ihr Townfall ohne solche Hinweise erleben möchtet, lest zunächst nur unsere Platin-Einordnung. Die vollständige Liste weiter unten enthält Spoiler.

Wie aufwendig ist die Platin-Trophäe?

Der Trophäen-Guide von PowerPyx schätzt die Schwierigkeit auf 4 von 10 und den Zeitaufwand auf 15 bis 25 Stunden. Als Mindestaufwand nennt er zwei vollständige Durchläufe sowie weitere, kürzere Abschnitte für bestimmte Enden.

Einen Durchlauf auf einem hohen Schwierigkeitsgrad verlangt die Liste nicht. Die größere Herausforderung liegt bei den verpassbaren Aufgaben: Nach dem Ende gibt es weder eine freie Erkundung noch eine Kapitelauswahl. Wer Sammelobjekte oder eine bestimmte Aktion auslässt, braucht dafür einen passenden Speicherstand oder einen weiteren Durchlauf.

Es lohnt sich daher, manuelle Spielstände an wichtigen Stellen aufzubewahren. Das ist besonders für die verschiedenen Enden hilfreich. Fortschritte bei bestimmten Sammel- und Zählaufgaben bleiben laut dem Guide über Durchläufe hinweg erhalten.

Diese Aufgaben solltet ihr früh im Blick behalten

Für „Kurzbesuch“ müsst ihr einen Durchlauf in unter vier Stunden beenden. Das bietet sich an, sobald ihr die Rätsel und Wege kennt. Die Spielzeit des ersten, gründlichen Durchlaufs müsst ihr dafür nicht künstlich verkürzen.

Bei „Abgelehnte Hilfe“ dürft ihr nach der Begegnung mit Richard kein Telefon mehr zum Speichern benutzen. „Alles für die Patienten“ verlangt, in zwei bestimmten Missionen ohne Heilgegenstände auszukommen. Beide Aufgaben können leicht scheitern, wenn ihr ihre Bedingungen erst hinterher nachlest.

Hinzu kommen Sammelaufgaben für Dokumente, Postkarten, Telefonnummern, CRTV-Signale und Ressourcenbehälter. Plant beim ersten Durchlauf Zeit für die Erkundung ein und behaltet einen Speicherstand, bevor ihr einen Bereich endgültig verlasst.

Achtung bei „Kreativer Prozess“: Die deutsche Trophäenbeschreibung nennt sechs Waffen beziehungsweise Gegenstände für Abschüsse in einem Durchlauf. Die englische Liste führt zusätzlich das Rohr auf. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, erledigt in demselben Durchlauf auch damit einen Abschuss.

Alle Trophäen von Silent Hill: Townfall

Die folgenden Namen entsprechen der deutschen Trophäenliste. Die kurzen Hinweise fassen die jeweiligen Ziele zusammen.

Platin

Trophäe Voraussetzung Das Richtige tun Alle übrigen Trophäen erhalten.

Gold

Trophäe Voraussetzung Für St. Amelia Das Ende „Gerechtigkeit“ erreichen. Von Dauer Das Ende „Ewig“ erreichen. Nur noch schlimmer Das Ende „Verlassen“ erreichen. Gründliche Untersuchung Sämtliche Dokumente sammeln. Abgelehnte Hilfe Nach der Begegnung mit Richard ohne Speichern per Telefon weiterspielen.

Silber

Trophäe Voraussetzung Vertrauter Albtraum Neues Spiel Plus abschließen. Reden wir darüber Das Ende „Hund“ erreichen. Scifi-lent Hill Das Ende „Scifi“ erreichen. Kurzbesuch Das Spiel in weniger als vier Stunden beenden. Unaufgeforderte Anrufe Alle in St. Amelia gefundenen Telefonnummern anrufen. Beobachtung Die Hälfte der Dokumente sammeln. Ermattete Augen Alle seltsamen Postkarten sammeln. Alle Signale Sämtliche CRTV-Signale einstellen. Alles für die Patienten In „Hausbesuche“ und „Der Patient“ keine Heilgegenstände verwenden.

Bronze

Trophäe Voraussetzung Willkommen in St. Amelia Aus der fremdartigen Welt zum Town Square zurückkehren. Kündigung Eine Aufgabe mit Zoe im Shorefront-Ärztehaus abschließen. Eine lange Nacht Dr. Glenn im Ärztehaus Bericht erstatten. Der Patient Sich um den Patienten kümmern. Viele für einen Die Transfusion im Alternativen Ärztehaus annehmen. Schlüssel zur Burg Den Weg zum CEG-Hochhaus öffnen. Selbstfindung Das Büro im zehnten Stock wieder erreichen. Unveränderbar Die Möglichkeiten in der Alternativen Anlage ausschöpfen. Ausradiert Das Gewicht besiegen. Ausrüstung aus der Zukunft Die Pistole 3000 erhalten. Hier ist Simon! Die Axt erhalten. Von null an Durch Kombination anderer Gegenstände 20 neue herstellen. Kreativer Prozess In einem Durchlauf mit den geforderten Waffen und Gegenständen Gegner töten; vorsichtshalber auch das Rohr verwenden. Langstreckenmaurer Einen Gegner aus über 15 Metern mit einem Ziegelstein am Kopf treffen. Höchste Ungenauigkeit Aus über zehn Metern mit der Leuchtpistole einen Kopfschuss erzielen. Vollkommen daneben 30 Witwen zum Schweigen bringen. Hoch damit! Eine hochgeworfene Flasche mit der Pistole treffen. Isoliert 60 Sekunden in einem Versteck warten. Rauschablenkungen Zehn Gegner mit einem Radio in der Spielwelt ablenken. Weggelockt 20 Gegner mit Flaschen ablenken. Alarmierend effektiv Einen Gegner durch eine Autoalarmanlage ablenken. Ressourcenstark Alle Ressourcenbehälter öffnen.

Wer Platin holen möchte, sollte den ersten Durchlauf für die Erkundung nutzen und die schnellen oder eingeschränkten Durchläufe erst danach angehen. So könnt ihr die Geschichte in eurem Tempo erleben und wisst später bereits, welche Wege und Rätsel euch bei „Kurzbesuch“ erwarten.

Wie lange der erste Durchlauf ungefähr dauert, haben wir auch in unserem Spielzeit-Vergleich zu Silent Hill: Townfall eingeordnet.

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