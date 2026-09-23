 Zum Inhalt springen
PlayCentral
Shop

Silent Hill: Townfall – Alle 37 Trophäen und der Weg zur Platin-Trophäe

Patrik H. 4 Min. Lesezeit
PlayCentral bevorzugen
Bildunterschrift und Bildnachweis: © Konami / Annapurna Interactive

In Silent Hill: Townfall warten auf der PS5 37 Trophäen: eine aus Platin, fünf aus Gold, neun aus Silber und 22 aus Bronze. Für Platin reicht es nicht, Simon Ordells Geschichte einmal zu beenden. Ihr müsst mehrere Enden erreichen, St. Amelia gründlich absuchen und das Spiel in einem Durchlauf in weniger als vier Stunden abschließen.

Die Trophäenliste verrät Namen von Figuren, spätere Schauplätze und die Bezeichnungen der Enden. Wenn ihr Townfall ohne solche Hinweise erleben möchtet, lest zunächst nur unsere Platin-Einordnung. Die vollständige Liste weiter unten enthält Spoiler.

Wie aufwendig ist die Platin-Trophäe?

Der Trophäen-Guide von PowerPyx schätzt die Schwierigkeit auf 4 von 10 und den Zeitaufwand auf 15 bis 25 Stunden. Als Mindestaufwand nennt er zwei vollständige Durchläufe sowie weitere, kürzere Abschnitte für bestimmte Enden.

Einen Durchlauf auf einem hohen Schwierigkeitsgrad verlangt die Liste nicht. Die größere Herausforderung liegt bei den verpassbaren Aufgaben: Nach dem Ende gibt es weder eine freie Erkundung noch eine Kapitelauswahl. Wer Sammelobjekte oder eine bestimmte Aktion auslässt, braucht dafür einen passenden Speicherstand oder einen weiteren Durchlauf.

Es lohnt sich daher, manuelle Spielstände an wichtigen Stellen aufzubewahren. Das ist besonders für die verschiedenen Enden hilfreich. Fortschritte bei bestimmten Sammel- und Zählaufgaben bleiben laut dem Guide über Durchläufe hinweg erhalten.

Diese Aufgaben solltet ihr früh im Blick behalten

Für „Kurzbesuch“ müsst ihr einen Durchlauf in unter vier Stunden beenden. Das bietet sich an, sobald ihr die Rätsel und Wege kennt. Die Spielzeit des ersten, gründlichen Durchlaufs müsst ihr dafür nicht künstlich verkürzen.

Bei „Abgelehnte Hilfe“ dürft ihr nach der Begegnung mit Richard kein Telefon mehr zum Speichern benutzen. „Alles für die Patienten“ verlangt, in zwei bestimmten Missionen ohne Heilgegenstände auszukommen. Beide Aufgaben können leicht scheitern, wenn ihr ihre Bedingungen erst hinterher nachlest.

Hinzu kommen Sammelaufgaben für Dokumente, Postkarten, Telefonnummern, CRTV-Signale und Ressourcenbehälter. Plant beim ersten Durchlauf Zeit für die Erkundung ein und behaltet einen Speicherstand, bevor ihr einen Bereich endgültig verlasst.

Achtung bei „Kreativer Prozess“: Die deutsche Trophäenbeschreibung nennt sechs Waffen beziehungsweise Gegenstände für Abschüsse in einem Durchlauf. Die englische Liste führt zusätzlich das Rohr auf. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, erledigt in demselben Durchlauf auch damit einen Abschuss.

Alle Trophäen von Silent Hill: Townfall

Die folgenden Namen entsprechen der deutschen Trophäenliste. Die kurzen Hinweise fassen die jeweiligen Ziele zusammen.

Platin

TrophäeVoraussetzung
Das Richtige tunAlle übrigen Trophäen erhalten.

Gold

TrophäeVoraussetzung
Für St. AmeliaDas Ende „Gerechtigkeit“ erreichen.
Von DauerDas Ende „Ewig“ erreichen.
Nur noch schlimmerDas Ende „Verlassen“ erreichen.
Gründliche UntersuchungSämtliche Dokumente sammeln.
Abgelehnte HilfeNach der Begegnung mit Richard ohne Speichern per Telefon weiterspielen.

Silber

TrophäeVoraussetzung
Vertrauter AlbtraumNeues Spiel Plus abschließen.
Reden wir darüberDas Ende „Hund“ erreichen.
Scifi-lent HillDas Ende „Scifi“ erreichen.
KurzbesuchDas Spiel in weniger als vier Stunden beenden.
Unaufgeforderte AnrufeAlle in St. Amelia gefundenen Telefonnummern anrufen.
BeobachtungDie Hälfte der Dokumente sammeln.
Ermattete AugenAlle seltsamen Postkarten sammeln.
Alle SignaleSämtliche CRTV-Signale einstellen.
Alles für die PatientenIn „Hausbesuche“ und „Der Patient“ keine Heilgegenstände verwenden.

Bronze

TrophäeVoraussetzung
Willkommen in St. AmeliaAus der fremdartigen Welt zum Town Square zurückkehren.
KündigungEine Aufgabe mit Zoe im Shorefront-Ärztehaus abschließen.
Eine lange NachtDr. Glenn im Ärztehaus Bericht erstatten.
Der PatientSich um den Patienten kümmern.
Viele für einenDie Transfusion im Alternativen Ärztehaus annehmen.
Schlüssel zur BurgDen Weg zum CEG-Hochhaus öffnen.
SelbstfindungDas Büro im zehnten Stock wieder erreichen.
UnveränderbarDie Möglichkeiten in der Alternativen Anlage ausschöpfen.
AusradiertDas Gewicht besiegen.
Ausrüstung aus der ZukunftDie Pistole 3000 erhalten.
Hier ist Simon!Die Axt erhalten.
Von null anDurch Kombination anderer Gegenstände 20 neue herstellen.
Kreativer ProzessIn einem Durchlauf mit den geforderten Waffen und Gegenständen Gegner töten; vorsichtshalber auch das Rohr verwenden.
LangstreckenmaurerEinen Gegner aus über 15 Metern mit einem Ziegelstein am Kopf treffen.
Höchste UngenauigkeitAus über zehn Metern mit der Leuchtpistole einen Kopfschuss erzielen.
Vollkommen daneben30 Witwen zum Schweigen bringen.
Hoch damit!Eine hochgeworfene Flasche mit der Pistole treffen.
Isoliert60 Sekunden in einem Versteck warten.
RauschablenkungenZehn Gegner mit einem Radio in der Spielwelt ablenken.
Weggelockt20 Gegner mit Flaschen ablenken.
Alarmierend effektivEinen Gegner durch eine Autoalarmanlage ablenken.
RessourcenstarkAlle Ressourcenbehälter öffnen.

Wer Platin holen möchte, sollte den ersten Durchlauf für die Erkundung nutzen und die schnellen oder eingeschränkten Durchläufe erst danach angehen. So könnt ihr die Geschichte in eurem Tempo erleben und wisst später bereits, welche Wege und Rätsel euch bei „Kurzbesuch“ erwarten.

Wie lange der erste Durchlauf ungefähr dauert, haben wir auch in unserem Spielzeit-Vergleich zu Silent Hill: Townfall eingeordnet.

Öffnet in einem neuen Tab

Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.

Deine Meinung zählt

Wie siehst du das? Teile deine Gedanken mit der PlayCentral-Community.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei

Für Kommentare gelten unsere Nutzungshinweise. Mit dem Absenden räumst du uns die dort beschriebenen, auf die Veröffentlichung begrenzten Nutzungsrechte ein.

guest
0 Kommentare
Neueste
Älteste Am meisten gewählt