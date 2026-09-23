Rayman Legends Retold zeigt im neuen Trailer, wie stark Ubisoft den Klassiker verändert

Rayman Legends zählt auch Jahre nach seinem Erscheinen zu den bekanntesten Jump-and-Runs von Ubisoft. Für Rayman Legends Retold nimmt sich das Unternehmen den Titel von 2013 noch einmal vor und belässt es nicht bei einer höheren Auflösung. Die Neuauflage bekommt eine neue grafische Darstellung, eine überarbeitete Geschichte und zusätzliche Spielabschnitte.

Wie sich das zusammensetzt, zeigt Ubisoft jetzt in einem rund sechsminütigen Game-Overview-Trailer. Darin sind bekannte Elemente aus Rayman Legends ebenso zu sehen wie Inhalte, die es im Original nicht gab.

Ein neues Reich und Drachenflüge zwischen den Welten

Zu den größten Ergänzungen gehört das Land der Wandelnden Seelen, ein neues Reich für Raymans Abenteuer. Der Trailer zeigt außerdem, dass die Wege zwischen den Welten selbst zu spielbaren Passagen werden: Auf dem Rücken eines Drachen weicht ihr Hindernissen aus und bekämpft Gegner. In der neuen Welt soll Rayman zudem eine Fähigkeit von Betilla der Fee erhalten.

Auch die Präsentation der Geschichte verändert sich. Statt die Handlung lediglich in die neue Grafik zu übertragen, setzt Retold auf vollständig vertonte Zwischensequenzen. Die Umstellung auf 3D betrifft dabei die Optik und Inszenierung der Level. Ob sich das Spielgefühl des Originals dadurch verändert, lässt sich aus einem Trailer allein noch nicht beurteilen.

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Neue Musiklevel und mehr Kung-Fuß

Die Musiklevel gehören zu den Abschnitten, für die Rayman Legends besonders in Erinnerung geblieben ist. Sie kehren in Retold zurück und werden laut der Gameplay-Übersicht um vier neue Kurse ergänzt. Auch das Minispiel Kung-Fuß wird ausgebaut: Die neue Fassung heißt Kung-Fuß Evo und bietet zusätzliche Arenen und Power-ups.

Wer die Figuren anpassen möchte, soll außerdem mehr freischaltbare Gegenstände erhalten. Für Spieler, die nach der Geschichte weitermachen wollen, sind wiederkehrende Herausforderungen vorgesehen. Der Trailer gibt damit einen recht guten Überblick über den Umfang der Änderungen – wie präzise sich die neuen Abschnitte steuern, muss sich beim Spielen zeigen.

Wann erscheint Rayman Legends Retold?

Rayman Legends Retold erscheint nach einer Verschiebung am 3. Dezember 2026 für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Ursprünglich war der 1. Oktober vorgesehen. Ubisofts aktuelle Spieleseite nennt außerdem Rayman Origins: Enhanced Edition als Bestandteil des Pakets.

Für Fans dürfte nun vor allem eine Frage zählen: Ob Ubisoft den Rhythmus und die unmittelbare Steuerung des Originals in die neue Darstellung übertragen kann. Der Trailer zeigt viele neue Ideen; ausprobieren lässt sich das Ergebnis ab Dezember.

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