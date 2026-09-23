Injustice 3: Lebenslauf nennt Supergirl und Batwoman für NetherRealms unangekündigtes Kampfspiel

Seit Injustice 2 von 2017 warten Fans auf eine Fortsetzung der DC-Kampfspielreihe. NetherRealm Studios hat in der Zwischenzeit zwei Mortal Kombat-Spiele veröffentlicht, zu einem dritten Injustice aber bislang keine offizielle Ankündigung gemacht. Jetzt ist ein neuer Hinweis auf das mögliche Projekt aufgetaucht und er nennt zwei Figuren, an denen offenbar bereits gearbeitet wurde.

Laut einem Bericht von MP1st führte die Stunt- und Motion-Capture-Darstellerin Mackensi Emory in ihrem öffentlichen Lebenslauf Arbeiten für Supergirl und Batwoman auf. Als Projekt soll dort ausdrücklich Injustice 3 gestanden haben. Der entsprechende Eintrag wurde inzwischen entfernt. Eine Bestätigung durch NetherRealm oder Warner Bros. Games gibt es nicht.

Supergirl wäre eine Rückkehr, Batwoman eine Premiere

Supergirl gehörte bereits zum spielbaren Kader von Injustice 2 und spielte auch in dessen Geschichte eine wichtige Rolle. Ihre erneute Erwähnung wäre deshalb keine große Überraschung. Bei Batwoman sähe es anders aus: Sie war bisher keine regulär spielbare Kämpferin der Hauptreihe.

Der Lebenslauf soll außerdem Jake Huang als Koordinator der Aufnahmen nennen. Huang arbeitete zuvor an Mortal Kombat 1. Emory selbst hat ebenfalls bereits mit NetherRealm zusammengearbeitet. Diese Verbindung macht den Eintrag interessant; sie ersetzt allerdings keine offizielle Vorstellung des Spiels oder seines Figurenaufgebots.

Was der Eintrag über Injustice 3 verrät – und was nicht

Wenn die Angaben im Lebenslauf zutreffen, wurden für beide Figuren Bewegungen aufgenommen. Das ist ein konkreterer Hinweis als eine bloße Wunschliste für den nächsten Teil. Ob und in welcher Form Supergirl und Batwoman im fertigen Spiel spielbar sein werden, steht damit noch nicht fest. Motion-Capture-Aufnahmen können ebenso für Zwischensequenzen oder andere Inhalte einer Produktion entstehen.

Vor allem verrät der Fund nichts über die Handlung. Batwomans Erwähnung hat zwar Spekulationen über einen Neustart der Injustice-Geschichte ausgelöst. Ein Reboot lässt sich aus dem Lebenslauf aber nicht ableiten. Auch ein Erscheinungstermin oder ein Zeitpunkt für eine Ankündigung geht daraus nicht hervor.

Schon bei der Umstrukturierung von Warner Bros. Games hatten wir über die Bedeutung der DC-Spiele für das Unternehmen berichtet. Ob NetherRealm tatsächlich als Nächstes zu Injustice zurückkehrt, muss Warner Bros. noch selbst bestätigen. Bis dahin bleiben Supergirl und Batwoman zwei Hinweise aus einem inzwischen entfernten Lebenslaufeintrag.

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