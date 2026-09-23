Well Dweller startet mit 90 OpenCritic-Punkten – so gut sind die Wertungen

Mit Well Dweller ist am 22. September 2026 ein neues Metroidvania für die PlayStation 5 erschienen, das sich unmittelbar in der Spitzengruppe des Spielejahres festgesetzt hat. Das düstere Fantasy-Abenteuer erreicht derzeit einen Durchschnitt von 90 Punkten bei OpenCritic und gehört damit zu den bestbewerteten Neuerscheinungen des Jahres 2026.

Hinter dem Indie-Titel steht Entwickler Kyle Thompson, der bereits durch Islets, Sheepo und Crypt Custodian bekannt ist. Well Dweller ist außerdem für PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S erhältlich.

Starke Wertungen zum Verkaufsstart

Wie gut wurde Well Dweller bewertet? Bei OpenCritic kommt das Spiel auf einen Durchschnitt von 90 Punkten. Sämtliche der bislang berücksichtigten Kritiker empfehlen den Titel, wobei sich die Zahlen durch weitere Rezensionen noch verändern können.

Mit diesem Ergebnis belegt Well Dweller aktuell den vierten Platz unter den bestbewerteten Spielen des Jahres 2026 bei OpenCritic. Diesen Rang teilt sich das Metroidvania mit Valheim, Lost and Found Co. und Schrödinger’s Call.

Damit liegt die Neuerscheinung vor prominenten Titeln wie Resident Evil Requiem, Pokémon Pokopia und Fire Emblem: Fortune’s Weave. Lediglich Forza Horizon 6, Mina the Hollower und Trails in the Sky 2nd Chapter schneiden in der aktuellen OpenCritic-Rangliste besser ab.

Plattform und Portal Aktuelle Wertung OpenCritic 90 Punkte Metacritic für PC 91 Punkte Metacritic für PS5 88 Punkte Metacritic für Xbox Series X/S 85 Punkte

Auch bei Metacritic fällt das Bild ausgesprochen positiv aus. Die PC-Version erreicht dort 91 Punkte und liegt damit gleichauf mit Big Walk und Trails in the Sky 2nd Chapter. Höher bewertet ist unter den genannten Veröffentlichungen derzeit lediglich die Nintendo-Switch-2-Version von Sektori.

Ein düsteres Märchen mit Streichholz

Worum geht es in Well Dweller? Im Mittelpunkt steht der kleine Vogel Glimmer, der mit einem Streichholz bewaffnet durch ein verfallenes Königreich zieht. Sein Ziel besteht darin, eine grausame Königin zu besiegen und seine entführte Familie zu retten.

Das Spiel kombiniert seitlich dargestellte Kämpfe mit großen Bossgegnern, Rätseln und einer zusammenhängenden Welt, deren neue Gebiete schrittweise durch zusätzliche Fähigkeiten erreichbar werden. Das Streichholz dient dabei nicht nur als Waffe, sondern bringt zugleich Licht in die finsteren Bereiche des Königreichs.

Optisch und spielerisch erinnert das Abenteuer an Hollow Knight und Hollow Knight: Silksong. Dennoch setzt Well Dweller mit seiner Mischung aus grotesken Kreaturen, charmanten Nebenfiguren und handgezeichneten Schauplätzen eigene Akzente. Besonders häufig loben die bisherigen Rezensionen die Atmosphäre, die Erkundung, die Figuren und die ausgereiften Spielmechaniken.

Rabatt und Demo im deutschen PlayStation Store

Wie viel kostet Well Dweller auf der PS5? Der reguläre Preis im deutschen PlayStation Store beträgt 19,99 Euro. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten bis zum 6. Oktober 2026 um 17 Uhr einen Rabatt von 15 Prozent und zahlen dadurch 16,99 Euro.

Wer sich vor dem Kauf selbst ein Bild machen möchte, kann zudem eine kostenlose PS5-Demo herunterladen. Die Vollversion unterstützt deutsche Bildschirmtexte, den DualSense-Controller und einen lokalen Einzelspieler-Modus.

Well Dweller zeigt damit bereits kurz nach seiner Veröffentlichung, dass auch ein vergleichsweise kleines Indie-Projekt zwischen den großen Produktionen des Jahres bestehen kann. Habt ihr das düstere Metroidvania bereits ausprobiert oder landet es nach den starken Wertungen auf eurer Wunschliste? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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