PS5-DualSense als Lisa Limited Edition – Vorbestellung startet am 2. Oktober 2026

Sony erweitert das Angebot an limitierten PS5-Controllern um eine ungewöhnliche Kooperation. Gemeinsam mit der international erfolgreichen Künstlerin Lisa entsteht ein neuer DualSense Wireless-Controller, der am 30. Oktober 2026 in streng begrenzter Stückzahl erscheinen soll.

Vorbestellungen starten am 2. Oktober 2026 um 10 Uhr Ortszeit über PlayStation Direct und bei teilnehmenden Händlern. Sony plant eine weltweite Veröffentlichung, konkrete Angaben zum Preis und zur Verfügbarkeit in Deutschland stehen allerdings noch aus.

Persönliches Design in Chroma Pearl

Wie sieht der Lisa Limited Edition DualSense-Controller aus? Als Grundlage dient die schimmernde Farbvariante Chroma Pearl, die laut PlayStation zu Lisas persönlichen Favoriten gehört. Auf dem Touchpad sind ihre charakteristischen Augen und ihr gerader Pony abgebildet, wodurch das Modell schon auf den ersten Blick aus der bisherigen DualSense-Auswahl heraussticht.

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Weitere persönliche Elemente verteilen sich über die Vorderseite des Controllers. Dazu gehören mehrere Sterne sowie die Buchstaben LL, die auf Lisa und ihre eigene Marke verweisen. Die farblich abgestimmten Tasten und das glänzende Finish sollen das Design abrunden, ohne die bekannte Form des DualSense zu verändern.

Technisch bleibt es beim regulären Funktionsumfang des PS5-Controllers. Käufer erhalten somit weiterhin haptisches Feedback, adaptive Trigger, einen Bewegungssensor, das integrierte Mikrofon und das zentrale Touchpad. Die Zusammenarbeit konzentriert sich vollständig auf das äußere Erscheinungsbild und richtet sich damit besonders an Sammler sowie Fans der Künstlerin.

Umfangreiche Lisa x PlayStation-Kollektion

Welche Produkte gehören zur Lisa x PlayStation-Kollektion? Der Controller ist lediglich ein Teil einer größeren Merchandise-Reihe, die im Oktober 2026 zunächst in den USA erscheint. Die Kollektion umfasst verschiedene Kleidungsstücke und Accessoires:

Bekleidung

Kappen

Tragetaschen

Schlüsselanhänger

Sticker

Eine Transporttasche für den DualSense Wireless-Controller

Weitere Lisa x PlayStation-Sammlerartikel

Ein Teil der Produkte kann in den USA ab dem 2. Oktober 2026 um 10 Uhr Eastern Time vorbestellt werden. Das entspricht 16 Uhr deutscher Zeit. Die Veröffentlichung dieser Artikel erfolgt gemeinsam mit dem Controller am 30. Oktober 2026. Weitere Produkte sollen bereits ab dem 23. Oktober 2026 über Lisas offiziellen Amazon-Shop und die Amazon-Music-App angeboten werden. Eine Veröffentlichung der Merchandise-Kollektion in Deutschland wurde bislang nicht angekündigt.

Der Termin fällt mit Lisas kommendem EP Press Play zusammen, das am 23. Oktober 2026 erscheint. Die Künstlerin erklärte, dass Gaming für sie eine Möglichkeit zur Entspannung sei und sie viel Freude daran gehabt habe, persönliche Details in die Kollektion einfließen zu lassen. Bereits im Vorjahr arbeitete sie für eine weltweite PS5-Kampagne mit PlayStation zusammen.

Limitierte Controller bleiben Sonys Sammlerstrategie

Warum veröffentlicht Sony weitere PS5-Sondermodelle? Der DualSense hat sich längst zu einem wichtigen Teil der PlayStation-Marke entwickelt. Neben den technischen Eigenschaften nutzt Sony den Controller regelmäßig für neue Farben, Sonderauflagen und Kooperationen, die Gaming mit Filmen, Musik und anderen Bereichen der Popkultur verbinden.

Im Jahr 2026 ergänzen bereits Designs rund um Marvel’s Wolverine und Grand Theft Auto VI das Sortiment. Die angekündigten Controller zu Grand Theft Auto VI stießen schon vor ihrer Veröffentlichung auf eine besonders hohe Nachfrage. Ob die Lisa Limited Edition ähnlich schnell vergriffen sein wird, dürfte sich bereits zum Vorbestellungsstart am 2. Oktober 2026 zeigen.

Wie gefällt euch der neue Lisa Limited Edition DualSense-Controller? Würdet ihr euch das Sammlerstück sichern oder bevorzugt ihr Designs zu PlayStation-Spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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