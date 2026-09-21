Sony patentiert KI-System, das PlayStation-Konsolen selbst reparieren soll

Sony arbeitet offenbar an einem System, mit dem sich technische Probleme bei PlayStation-Konsolen künftig automatisch erkennen und beheben lassen könnten. Eine neue Patentanmeldung beschreibt eine cloudbasierte KI-Lösung, die Fehler auf einem Gerät analysiert, bei Bedarf eigenen Diagnosecode erzeugt und anschließend passende Korrekturmaßnahmen ausführt.

Das Patent wurde bereits im März 2025 eingereicht und am 17. September 2026 veröffentlicht. Als Anmelder ist die Sony Group Corporation aufgeführt. Die Veröffentlichungsnummer lautet US 2026/0277732 A1.

KI soll Fehler erkennen und selbst Diagnosecode schreiben

Die Idee geht deutlich über gewöhnliche Fehlerberichte hinaus. Das System soll Daten eines Geräts an einen entfernten Server übertragen, auf dem KI-Modelle analysieren, ob tatsächlich ein Problem vorliegt und ob eine Korrektur notwendig ist.

Falls eine genauere Prüfung erforderlich ist, könnte ein großes Sprachmodell eigenen Diagnosecode erzeugen. Dieser würde anschließend an das betroffene Gerät zurückgeschickt und dort ausgeführt. Das System könnte daraufhin entscheiden, ob direkt eine Korrektur vorgenommen werden soll oder ob der Fall lediglich für eine spätere menschliche Prüfung protokolliert wird.

Sony beschreibt dabei nicht ausschließlich PlayStation-Konsolen. Die Technik könnte grundsätzlich auch bei anderen Geräten des Unternehmens zum Einsatz kommen, etwa Fernsehern, Kameras oder weiterer Unterhaltungselektronik.

PlayStation könnte Probleme beheben, bevor Spieler sie überhaupt bemerken

Der mögliche Vorteil liegt auf der Hand: Statt bei einem Fehler selbst nach Lösungen zu suchen, den Support zu kontaktieren oder die Konsole einzuschicken, könnte das Gerät einen Teil der Diagnose und Reparatur automatisch erledigen.

Im Idealfall würde das System einen Fehler sogar erkennen, bevor er für den Nutzer deutlich sichtbar wird. Sony könnte damit Support-Anfragen und Garantieabwicklungen reduzieren und gleichzeitig wesentlich mehr Informationen über Fehler sammeln, die unter realen Bedingungen auftreten.

Gerade bei Software- und Firmwareproblemen wäre denkbar, dass einzelne Geräte sehr gezielt behandelt werden, statt auf ein großes Systemupdate für alle Nutzer warten zu müssen.

Besonders ungewöhnlich ist die Idee, Diagnose- beziehungsweise Korrekturcode dynamisch zu erzeugen.

Normalerweise werden entsprechende Routinen bereits im Voraus von Entwicklern programmiert und anschließend als Firmware- oder Systemupdate verteilt. Sonys Konzept würde dagegen ermöglichen, für ein konkretes Fehlerbild eine individuell erzeugte Lösung bereitzustellen.

Damit könnte ein Problem theoretisch behandelt werden, das bei der Entwicklung des Geräts noch gar nicht bekannt war.

Ob das System tatsächlich irgendwann in einer PlayStation-Konsole eingesetzt wird, ist allerdings völlig offen. Wie bei Patenten üblich bedeutet die Anmeldung zunächst nur, dass Sony sich eine technische Idee rechtlich sichern möchte.

KI-generierter Code bringt allerdings erhebliche Risiken mit sich

Gerade dieser Ansatz wirft auch Fragen auf. Automatisch erzeugter Code müsste äußerst zuverlässig geprüft werden, bevor er auf Millionen Geräten ausgeführt wird.

Ein fehlerhafter Fix könnte im schlimmsten Fall neue Probleme verursachen oder ein Gerät unbrauchbar machen. Auch Sicherheitsfragen spielen eine große Rolle: Ein zentraler Dienst, der Diagnosecode erzeugen und an Endgeräte schicken kann, wäre ein äußerst sensibles Angriffsziel.

Patent umfasst deutlich mehr als nur die PS5

Interessant ist außerdem, dass die Patentschrift nicht auf eine bestimmte PlayStation-Generation zugeschnitten ist.

Das Konzept beschreibt allgemein ein Client-Gerät und einen entfernten KI-Server. Dadurch könnte die Technik theoretisch ebenso bei einer zukünftigen PS6 oder bei anderen Sony-Produkten zum Einsatz kommen.

Für aktuelle PS5-Besitzer bedeutet das jedoch nicht, dass eine entsprechende Funktion unmittelbar bevorsteht. Sony hat bislang kein Produkt oder Firmware-Feature angekündigt, das dieses Patent konkret umsetzt.

Sony beschäftigt sich zunehmend mit KI in seiner Hardware

Das Patent passt in eine größere Entwicklung. Sony experimentiert seit einiger Zeit mit verschiedenen KI-Anwendungen rund um Spiele, Hardware und automatisierte Systeme.

Die nun beschriebene Selbstdiagnose wäre dabei besonders weitreichend: Statt KI lediglich für Komfortfunktionen oder Empfehlungen einzusetzen, würde sie direkt in die Wartung und Fehlerbehebung von Hardware eingreifen.

Ob daraus tatsächlich ein marktreifes System entsteht, bleibt abzuwarten. Die Patentanmeldung zeigt aber, dass Sony offenbar darüber nachdenkt, wie sich PlayStation-Konsolen künftig stärker selbst überwachen und reparieren könnten.

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