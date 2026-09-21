Von EliasN97 bis Gronkh: Das sind die 20 erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamer 2026

Wer ist aktuell der erfolgreichste deutsche Twitch-Streamer? Diese Frage lässt sich sehr unterschiedlich beantworten. Geht es um Follower, durchschnittliche Zuschauer, den höchsten Peak oder schlicht darum, wie lange Menschen tatsächlich zugeschaut haben?

Für unsere aktuelle Rangliste verwenden wir deshalb die Watchtime der vergangenen 30 Tage. Als Grundlage dienen die aktuellen Daten von SullyGnome. Diese Kennzahl verbindet Reichweite und Aktivität: Ein Kanal muss nicht nur viele Zuschauer erreichen, sondern diese auch über längere Zeit halten.

Die Auswertung zeigt ein ziemlich klares Bild an der Spitze. EliasN97 liegt derzeit mit großem Abstand vorne, während dahinter mehrere bekannte Namen um die nächsten Plätze kämpfen.

EliasN97 ist aktuell die klare Nummer 1

Mit mehr als 5,2 Millionen angesehenen Stunden innerhalb von 30 Tagen führt EliasN97 die deutschsprachige Twitch-Rangliste derzeit deutlich an. Dahinter folgt Zarbex mit rund 2,7 Millionen Stunden, gefolgt von Papaplatte und Trymacs.

Auffällig ist dabei, wie unterschiedlich die erfolgreichsten Kanäle inzwischen aufgestellt sind. Während EliasN97 und Papaplatte stark von Just Chatting profitieren, setzt Zarbex zuletzt stark auf IRL-Inhalte. Trymacs mischt ebenfalls IRL- und Gaming-Content.

YouTube: EliasN97

Die Top 20 der deutschsprachigen Twitch-Kanäle

Die folgende Rangliste basiert auf den angesehenen Stunden der vergangenen 30 Tage. Der Datenstand stammt aus September 2026 und kann sich naturgemäß täglich verändern.

Platz Twitch-Kanal Watchtime in 30 Tagen 1 EliasN97 5.278.516 Stunden 2 Zarbex 2.723.875 Stunden 3 Papaplatte 2.516.922 Stunden 4 Trymacs 2.387.303 Stunden 5 Gronkh 1.676.160 Stunden 6 MontanaBlack88 1.670.629 Stunden 7 Schradin 1.363.983 Stunden 8 Krokoboss 1.180.629 Stunden 9 Bonjwa 1.029.677 Stunden 10 HandOfBlood 990.566 Stunden 11 GronkhTV 947.310 Stunden 12 Metashi12 931.676 Stunden 13 NoWay4u_Sir 905.027 Stunden 14 Jordan_Semih 849.504 Stunden 15 BastiGHG 830.951 Stunden 16 GamerBrother 830.287 Stunden 17 Tolkin 795.741 Stunden 18 Coachlim 787.786 Stunden 19 xTheSolutionTV 744.316 Stunden 20 xRohat 739.904 Stunden

Die vollständige Rangfolge und die jeweiligen Watchtime-Werte werden von TwitchMetrics für den aktuellen 30-Tage-Zeitraum ausgewiesen.

EliasN97 hat fast doppelt so viel Watchtime wie Platz 2

Der Abstand an der Spitze ist spannend. EliasN97 kommt im betrachteten Zeitraum auf mehr als 5,27 Millionen Zuschauerstunden. Zarbex erreicht auf Platz zwei rund 2,72 Millionen Stunden.

Damit kommt Elias allein nahezu auf die doppelte Watchtime seines direkten Verfolgers. Auch bei den durchschnittlichen Zuschauern liegt er aktuell vorne: TwitchMetrics weist für ihn knapp 32.000 durchschnittliche Zuschauer aus. Papaplatte folgt dort mit rund 25.000 Zuschauern.

Das zeigt zugleich, warum Followerzahlen allein nur wenig darüber aussagen, welcher Streamer momentan tatsächlich die größte Reichweite erzielt.

MontanaBlack hat die meisten Follower – aber nicht die meiste Watchtime

Ein gutes Beispiel dafür ist MontanaBlack88. Nach Followerzahlen bleibt er mit rund 5,77 Millionen Twitch-Followern der größte deutschsprachige Kanal. Trymacs folgt mit knapp vier Millionen, Papaplatte mit rund 3,16 Millionen.

Bei der aktuellen Watchtime liegt MontanaBlack allerdings lediglich auf Platz sechs.

Das ist kein Widerspruch. Follower bilden die über Jahre aufgebaute Reichweite eines Kanals ab, während die Watchtime viel stärker zeigt, wer gerade tatsächlich aktiv geschaut wird.

© YouTube @DieCrew

Gronkh gleich zweimal in den Top 20

Eine Besonderheit der Liste ist Gronkh. Sein Hauptkanal landet auf Platz fünf mit rund 1,68 Millionen angesehenen Stunden. Zusätzlich erreicht GronkhTV mit knapp 950.000 Stunden Platz elf.

Technisch handelt es sich dabei um zwei verschiedene Twitch-Kanäle. Betrachtet man die Marke Gronkh insgesamt, wäre die kumulierte Reichweite entsprechend noch höher.

Für eine saubere Twitch-Rangliste bleiben beide Kanäle aber getrennt.

YouTube: GronkhReacts

World of Warcraft bringt Metashi12 weit nach vorne

Ein weiterer interessanter Name ist Metashi12. Sein Kanal erreicht derzeit Platz zwölf mit mehr als 930.000 angesehenen Stunden und ist stark mit World of Warcraft verbunden.

Gerade größere Releases, Erweiterungen und Beta-Phasen können solche Ranglisten kurzfristig stark verschieben. Ein Kanal, der einen Monat lang perfekt vom Interesse an einem bestimmten Spiel profitiert, kann bei der Watchtime entsprechend weit nach oben springen.

YouTube: metashi12

NoWay4u bleibt einer der größten Gaming-Spezialisten

Während viele der größten deutschen Twitch-Kanäle längst stark auf Just Chatting und IRL setzen, bleibt NoWay4u_Sir eng mit League of Legends verbunden.

Mit rund 905.000 Zuschauerstunden schafft er es aktuell auf Rang 13. Auch SullyGnome zählt ihn regelmäßig zu den meistgesehenen deutschsprachigen Twitch-Kanälen.

Das ist durchaus bemerkenswert: Ein stärker auf ein einzelnes Spiel spezialisierter Kanal konkurriert hier direkt mit großen Variety- und Entertainment-Streamern.

YouTube: Noway4u

Gaming ist längst nicht mehr alles auf Twitch

Die Rangliste zeigt zugleich, wie sehr sich Twitch in Deutschland verändert hat.

An der Spitze dominieren heute nicht ausschließlich klassische Gaming-Kanäle. Just Chatting und IRL spielen eine enorme Rolle. EliasN97, Papaplatte, Zarbex, MontanaBlack oder Schradin profitieren stark von Formaten, die weit über klassisches Gameplay hinausgehen.

Gaming bleibt dennoch ein wichtiger Bestandteil. Gronkh und HandOfBlood bedienen Variety-Gaming, BastiGHG steht weiterhin stark für Minecraft, GamerBrother für EA Sports FC und Tolkin sowie NoWay4u für League of Legends.

Wer hat aktuell die größten Zuschauer-Peaks?

Watchtime ist allerdings nur eine Möglichkeit, Twitch-Erfolg zu messen.

Beim höchsten einzelnen Zuschauer-Peak der vergangenen 30 Tage liegt EliasN97 ebenfalls vorne. TwitchMetrics erfasste für ihn mehr als 131.000 gleichzeitige Zuschauer. Jordan_Semih erreichte mehr als 107.000 Zuschauer, MontanaBlack knapp 80.000.

Solche Peaks entstehen allerdings häufig durch besondere Events und sagen weniger über den normalen Alltag eines Kanals aus.

Deshalb nutzen wir für diese Rangliste bewusst die Watchtime.

Deutschsprachiges Twitch bleibt riesig

SullyGnome erfasst innerhalb von 30 Tagen aktuell Millionen Stunden an Livestream-Content im deutschsprachigen Bereich und zehntausende aktive Kanäle. Die Plattform analysiert Twitch-Daten über regelmäßige Abfragen der Twitch-API.

Der Abstand zwischen der absoluten Spitze und dem Rest ist dabei groß. Gleichzeitig zeigt schon die Top 20, wie breit die deutsche Szene geworden ist: Von IRL über Just Chatting und Minecraft bis zu League of Legends, World of Warcraft und EA Sports FC finden sich sehr unterschiedliche Communities.

Wer ist der erfolgreichste deutsche Streamer?

Nach unserer gewählten Kennzahl ist die Antwort aktuell eindeutig:

EliasN97 ist derzeit der meistgesehene deutschsprachige Twitch-Streamer nach Watchtime.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass er auch in jeder anderen Kategorie vorne liegt. MontanaBlack besitzt beispielsweise weiterhin deutlich mehr Follower, während besondere Events ganz andere Kanäle kurzfristig auf enorme Zuschauer-Peaks bringen können.

Genau deshalb lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf diese Rangliste. Wir werden die Zahlen künftig aktualisieren und beobachten, welche Streamer im deutschen Twitch-Markt weiter wachsen – und wer möglicherweise neu in die Top 20 einzieht.

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