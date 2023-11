Mobile & Live – Jetzt IRL-Streams buchen, direkt bei PlayCentral

Herzlich willkommen auf PlayCentral.de. Wenn Du gerade auf der Suche nach einem Anbieter für mobile Livestreams bist, darf ich dich an dieser Stelle begrüßen. Hier bist du goldrichtig, denn wir haben da womöglich etwas Tolles für dich!

Wir erweitern unser Angebot ab sofort um mobile Livestreams, auch IRL-Livestreams genannt. Das heißt, wir machen dir ein individuelles Angebot, Deinen persönlichen IRL-Stream auf Twitch, YouTube, Facebook und Co. umzusetzen.

Du hast eine Idee für deinen nächsten Stream, den du allerdings nicht vor dem heimischen Bildschirm veranstalten möchtest? Dir fehlt es noch an Technik? Oder du benötigst einfach noch mehr Leute für die Umsetzung?

Und das Wichtigste: Du möchtest deinen nächsten Stream viel lieber von unterwegs abhalten? Kein Problem, we got you covered! Du hast die Idee und wir stellen die Manpower sowie die Technik zur Umsetzung deines mobilen Livestreams.

Unser Angebot: Mach dir ein Bild von uns!

Wir freuen uns auf deine Nachricht: Schreib uns in diesem Fall sehr gerne eine Nachricht. Und wenn wir Dir beim Ausrichten deines nächsten IRL-Streams helfen können, gibt es jetzt sogar ein kleines Sonderangebot.

Unser Ziel sind dauerhafte Partnerschaften und deshalb fallen beim allerersten IRL-Stream, den wir vollständig für dich umsetzen werden, gar keine Kosten für dich an. Wir setzen zunächst alles auf ein Kennenlernen.

Erst ab dem 2. IRL-Stream handeln wir gemeinsam mit Dir einen fairen Preis für zukünftige IRL-Streams aus. Wir hoffen auf eine Kooperation, die sich für beide Seiten rentiert und bei der der Spaß nicht zu kurz kommt.

Klingt fair? Und das ist es auch! Natürlich fallen für Manpower und technische Umsetzung diverse Kosten an. Aber das ist es uns wert in Vorkasse zu gehen, um eine dauerhafte Kooperation mit Dir aufzubauen.

Für welche Events kannst Du einen IRL-Stream buchen?

Du kannst uns für unterschiedlichsten Szenarien buchen. Ein paar Beispiele führen wir hier im Nachfolgenden auf. Wichtig ist jedoch, dass wir jede kreative Idee im Einzelfall besprechen, da wir mit unserem mobilen Setup sehr flexibel sind. Für den Anfang fokussieren wir folgende Kategorien:

Conventionbesuche Events Veranstaltungen Fantreffen Reisen Freizeitparks Spezielles: wie z.B. Motorrad-, Autotuning, Old-Timer- oder US-Car-Treffen

Wie kannst du uns buchen?

Wenn du über einen ernsthaften Social-Media-Auftritt verfügst und in Zukunft häufiger solche IRL-Streams umsetzen möchtest, qualifizierst du dich automatisch an einer Teilnahme für unser kostenloses Kennenlernprogramm. Das klingt ein wenig doof, aber unterstreicht selbstredend unser unternehmerisches Interesse hinter diesem Angebot.

Wo kann ich einen IRL-Stream buchen? Wenn Du also ein IRL-Stream bei uns buchen möchtest, kannst du das sehr gerne umgehend unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse tun: [email protected].

Unser lieber Ben steht Dir mit Rat und Tat zur Seite und geht mit Dir gemeinsam die gesamte Umsetzung des IRL-Streams durch.

Was sind IRL-Streams?

Was heißt überhaupt IRL? Das Wort IRL ist ein Akronym und steht eigentlich für „In Real Life“. Damit ist die Streaming-Kategorie gemeint, die sich sozusagen „im echten Leben“ abspielt, wo nichts (oder nur wenig) innerhalb digitaler Gefilde stattfindet.

Plattformen wie Twitch haben diesen Ausdruck etabliert, damit die Community zwischen Inhaltsformen unterscheiden kann. Und so einfach ist der ganze Zauber am Ende.

Auf der einen Seite gibt es da also die klassischen Kategorien wie Videospiele, die vollständig am Computer und in einer digitalen Umgebung stattfinden.

Und um Content von Inhalten aus der „echten Welt“ abzugrenzen, kam es mit der Zeit zu der Integration der sogenannten IRL-Kategorie. Das sind die Inhalte, die eben nicht vor dem heimischen Computer in einer virtuellen Welt ablaufen. Es ist das exakte Gegenteil.

Die IRL-Sektion von Twitch zeigt verschiedene Kategorien. © Twitch

Beispiele für IRL-Content

Es folgen ein paar Beispiele, die aufzeigen sollen, was IRL-Content eigentlich darstellt und was nicht.

Streamer*in XYZ streamt zum Beispiel:

ein Videospiel = nicht IRL

eine Reaction = nicht IRL

einen Filmtrailer = nicht IRL

Und hier kommen die Gegenstücke. Streamer*in XYZ streamt:

Fitness-Content = IRL

eine Talkshow = IRL

besondere Events = IRL

nur den Chat = IRL

Schließlich umfasst IRL alles, was nicht mit digitalen Ansätzen wie zum Beispiel das Zocken von Games oder das Ansehen von Serien zu tun hat. Es geht um das Persönliche – um die Creator*innen im echten Leben eben. Und hier kommst Du mit deinem mobilen Livestream ins Spiel.