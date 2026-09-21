Modern Warfare 4 könnte das Ende der aktuellen Reboot-Reihe markieren

Mit Call of Duty: Modern Warfare 4 könnte Activision die 2019 gestartete Reboot-Reihe offenbar zu einem Abschluss bringen. Der Publisher bezeichnet den kommenden Shooter inzwischen selbst als „epic conclusion“ der neuen Modern-Warfare-Serie. Genau diese Formulierung sorgt nun für Spekulationen darüber, wie es danach mit dem Sub-Franchise weitergeht.

Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 und setzt die Geschichte fort, die mit dem Neustart von Call of Duty: Modern Warfare im Jahr 2019 begann. Seitdem folgten Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 und nun der vierte Teil.

Activision spricht vom „epischen Abschluss“

Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion ist eine offizielle Formulierung von Activision. In einem Beitrag wurde Modern Warfare 4 als „epic conclusion“ der neuen Modern-Warfare-Reihe bezeichnet.

Das kann zunächst schlicht bedeuten, dass die aktuelle Handlung rund um die bekannten Figuren und Konflikte abgeschlossen wird. Möglich ist aber auch, dass Activision damit tatsächlich einen Schlussstrich unter die gesamte Reboot-Reihe zieht.

Eine ausdrückliche Bestätigung, dass nach Modern Warfare 4 kein weiterer Teil mit diesem Namen erscheinen wird, gibt es bislang allerdings nicht.

Infinity Ward könnte danach neue Wege gehen

Für Infinity Ward wäre ein Wechsel durchaus bemerkenswert. Das Studio arbeitet seit Jahren fast ausschließlich an Modern-Warfare-Spielen.

Der Reboot von 2019 brachte die Reihe damals erfolgreich zurück und setzte technisch wie spielerisch neue Maßstäbe. Seitdem blieb Infinity Ward aber weitgehend innerhalb dieser Marke.

Sollte Modern Warfare 4 tatsächlich das Ende des aktuellen Reboots markieren, könnte Activision Infinity Ward künftig wieder an einer neuen Call-of-Duty-Identität arbeiten lassen.

Call of Duty braucht möglicherweise wieder einen größeren Neustart

Dass Activision irgendwann erneut über einen größeren Richtungswechsel nachdenken könnte, wäre nicht überraschend.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik daran, dass sich viele Call-of-Duty-Teile spielerisch und optisch zu ähnlich seien. Auch Modern Warfare 4 wurde bereits vor dem Release dafür kritisiert, stark an seine Vorgänger zu erinnern.

Gleichzeitig zeigt der Erfolg des ursprünglichen Modern Warfare von 2019, wie stark ein konsequenter Neustart wirken kann. Das Spiel erlebt selbst 2026 noch einmal einen deutlichen Aufschwung auf Steam und konnte zeitweise sogar aktuelle Shooter bei den Spielerzahlen überholen.

Genau deshalb wäre es durchaus denkbar, dass Activision nach dem Abschluss der aktuellen Reihe erneut nach einer neuen Richtung sucht.

Modern Warfare 4 steht trotzdem vor einem wichtigen Launch

Noch ist Modern Warfare 4 aber längst nicht abgeschrieben.

Trotz gemischter Reaktionen auf die Beta konnte der Shooter zeitweise Platz 1 der Steam-Bestsellerlisten erreichen.

Gleichzeitig verlief die Beta nicht völlig problemlos. Spieler kritisierten unter anderem Gameplay-Aspekte und die starke Ähnlichkeit zu früheren Modern-Warfare-Teilen. Zeitweise verlor die Beta zudem rund die Hälfte ihrer Steam-Spieler.

Was kommt nach Modern Warfare 4?

Genau das bleibt derzeit die spannendste Frage. Wenn Activisions Formulierung tatsächlich mehr als nur das Ende der aktuellen Story meint, könnte Modern Warfare 4 der letzte Teil dieser seit 2019 laufenden Reboot-Serie werden.

Ob Infinity Ward danach eine völlig neue Call-of-Duty-Unterreihe entwickelt, auf eine ältere Marke zurückgreift oder Modern Warfare später erneut zurückkehrt, ist bislang offen.

Fest steht nur: Modern Warfare 4 wird von Activision selbst als großer Abschluss inszeniert. Ob daraus tatsächlich das Ende der gesamten Reboot-Reihe folgt, dürfte sich wohl erst nach dem Release zeigen.

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