PS5-Update 26.06-14.00.00 bringt Trends im Willkommen-Hub und Chat-Extras

Sony hat am 16. September 2026 das PS5-Systemsoftware-Update 26.06-14.00.00 veröffentlicht. Neben technischen Optimierungen bringt die Aktualisierung ein neues Community-Aktivität-Widget in den Willkommen-Hub, das die Suche nach angesagten Spielen deutlich erleichtern könnte.

Statt Trends ausschließlich über soziale Netzwerke, Streaming-Plattformen oder Store-Charts zu verfolgen, können Nutzer nun direkt auf ihrer Konsole sehen, welche PS5-Titel in ihrem Land oder ihrer Region besonders gefragt sind. Das Update steht auch für deutsche Konsolen bereit und setzt eine Internetverbindung voraus.

Spieletrends direkt im Willkommen-Hub

Wie funktioniert das neue Community-Aktivität-Widget? Das Widget bietet zwei unterschiedliche Ansichten. Unter Im Trend erscheinen zehn Multiplayer-Spiele oder Multiplayer-Modi, deren Popularität gerade stark zunimmt. Dadurch lassen sich Neuerscheinungen, größere Inhaltsupdates und unerwartete Comebacks schneller entdecken.

Die zweite Ansicht trägt den Namen Top 10 und präsentiert die zehn beliebtesten Spiele der vergangenen Woche im jeweiligen Land oder in der jeweiligen Region. Damit erhalten Nutzer einen schnellen Überblick darüber, welche Titel momentan über besonders große und aktive Communitys verfügen.

Gerade bei Multiplayer-Spielen könnte die Funktion zum echten Game Changer werden. Titel wie Fortnite, Minecraft, Grand Theft Auto 5, NHL 27 oder Teardown können dadurch zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten, sobald ihre Aktivität steigt. Gleichzeitig dürfte das Widget dabei helfen, gut besuchte Online-Spiele zu finden, ohne dafür die Benutzeroberfläche der PS5 verlassen zu müssen.

Verbesserungen für Sprach-Chats und PS5 Pro

Welche weiteren Neuerungen enthält das PS5-Update? Version 26.06-14.00.00 beschränkt sich nicht auf das neue Widget. Sony verbessert außerdem die Darstellung von Sprach-Chats, die Bildqualität auf der PS5 Pro sowie einige spezielle Hardware-Einstellungen.

Verbesserte PSSR-Bildqualität: Auf der PS5 Pro ist PSSR-Bildqualität verbessern nach der Installation automatisch aktiviert. Das optimierte PSSR kann auch bei Spielen eingesetzt werden, die noch die vorherige Version der Technologie unterstützen. Dadurch soll ein schärferes und klareres Bild entstehen. Abschalten lässt sich die Funktion unter Einstellungen, Bildschirm und Video, Videoausgabe und PSSR-Bildqualität verbessern. Diese Neuerung ist ausschließlich auf der PS5 Pro verfügbar.

Auf der PS5 Pro ist PSSR-Bildqualität verbessern nach der Installation automatisch aktiviert. Das optimierte PSSR kann auch bei Spielen eingesetzt werden, die noch die vorherige Version der Technologie unterstützen. Dadurch soll ein schärferes und klareres Bild entstehen. Abschalten lässt sich die Funktion unter Einstellungen, Bildschirm und Video, Videoausgabe und PSSR-Bildqualität verbessern. Diese Neuerung ist ausschließlich auf der PS5 Pro verfügbar. Sprecheranzeige im Sprach-Chat: Während eines Sprach-Chats kann nun der PSN-Name der Person eingeblendet werden, die gerade spricht. Die Option befindet sich auf der Sprach-Chat-Karte im Control Center unter Mehr, Anzeigen, wer spricht und Namen anzeigen. Zusätzlich lässt sich die Position der Anzeige auf dem Bildschirm anpassen.

Während eines Sprach-Chats kann nun der PSN-Name der Person eingeblendet werden, die gerade spricht. Die Option befindet sich auf der Sprach-Chat-Karte im Control Center unter Mehr, Anzeigen, wer spricht und Namen anzeigen. Zusätzlich lässt sich die Position der Anzeige auf dem Bildschirm anpassen. Community-Aktivität: Das neue Widget im Willkommen-Hub bietet die Ansichten Im Trend und Top 10. Im Trend zeigt zehn stark wachsende Multiplayer-Spiele oder Modi. Top 10 listet die zehn beliebtesten Spiele der vergangenen Woche für das jeweilige Land oder die jeweilige Region auf.

Das neue Widget im Willkommen-Hub bietet die Ansichten Im Trend und Top 10. Im Trend zeigt zehn stark wachsende Multiplayer-Spiele oder Modi. Top 10 listet die zehn beliebtesten Spiele der vergangenen Woche für das jeweilige Land oder die jeweilige Region auf. Geänderte Bluetooth-Funktion: In bestimmten Ländern und Regionen wechselt die PS5 nicht mehr in den Ruhemodus, wenn Bluetooth unter Einstellungen, Zubehör, Allgemein und Erweiterte Einstellungen ausgeschaltet wurde. In diesem Zustand funktioniert außerdem die HDMI-Geräteverbindung nicht. Die Funktion ist für die Verwaltung von Controller-Verbindungen an E-Sport-Veranstaltungsorten und vergleichbaren Einrichtungen vorgesehen und sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden.

In bestimmten Ländern und Regionen wechselt die PS5 nicht mehr in den Ruhemodus, wenn Bluetooth unter Einstellungen, Zubehör, Allgemein und Erweiterte Einstellungen ausgeschaltet wurde. In diesem Zustand funktioniert außerdem die HDMI-Geräteverbindung nicht. Die Funktion ist für die Verwaltung von Controller-Verbindungen an E-Sport-Veranstaltungsorten und vergleichbaren Einrichtungen vorgesehen und sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden. Allgemeine Optimierungen: Sony hat zusätzlich die Leistung und Stabilität der PS5-Systemsoftware verbessert.

Vor allem das Community-Aktivität-Widget besitzt das Potenzial, die Spieleentdeckung auf der PS5 nachhaltig zu verändern. Es zeigt nicht nur etablierte Dauerbrenner, sondern kann auch kleinere Multiplayer-Titel sichtbar machen, wenn deren Community plötzlich wächst.

Wie findet ihr das neue PS5-Widget und werdet ihr die regionalen Trends regelmäßig überprüfen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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