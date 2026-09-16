Neue PS5-Headsets angekündigt: Sony stellt Pulse und Pulse Edge vor

Sony erweitert sein Audioangebot um zwei neue Modelle: das PlayStation Pulse Wireless-Headset und das Pulse Edge Wireless-Headset. Beide setzen auf planare Magnettreiber und kabellose Verbindungen über PlayStation Link. Das Edge bietet zusätzliche Funktionen, darunter eine aktive Geräuschunterdrückung.

Die Veröffentlichung erfolgt zeitversetzt: Pulse soll zur Weihnachtssaison 2026 in ausgewählten Märkten starten, Pulse Edge Anfang 2027 folgen. Preise, konkrete Verkaufstermine und den Vorbestellstart will Sony später nennen. Das geht aus der offiziellen Ankündigung im PlayStation Blog hervor.

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Pulse verbindet PS5-Sound mit dem Smartphone

Das neue Pulse unterstützt Tempest 3D AudioTech für räumlichen Klang in kompatiblen PS5-Spielen. Sony verspricht mit seinen speziell entwickelten planaren Treibern eine detailreiche Wiedergabe und kräftige Bässe. Wie überzeugend das tatsächlich klingt, muss ein Praxistest zeigen.

Praktisch ist die gleichzeitige Nutzung von PlayStation Link und Bluetooth: Ihr könnt beispielsweise Spielsound von der PS5 hören und daneben Musik oder einen Anruf vom Smartphone empfangen. Auf diese Weise müsst ihr für unterschiedliche Audioquellen nicht ständig die Verbindung wechseln.

Für Sprachchats besitzt das Pulse ein integriertes Mikrofon mit KI-gestützter Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen. Drehbare Ohrmuscheln ermöglichen es, das Headset für den Transport flach zu legen. Beide Modelle erscheinen in Weiß und Midnight Black.

PlayStation Pulse Wireless-Headset in White und Midnight Black Bildquelle: Sony

Pulse Edge bietet ANC und ein abnehmbares Mikrofon

Beim Pulse Edge legt Sony insbesondere bei Ausstattung und Bedienung nach. Die aktive Geräuschunterdrückung, kurz ANC, soll störende Geräusche aus der Umgebung beim Hören reduzieren.

Davon zu unterscheiden ist die Geräuschfilterung des Mikrofons: Diese betrifft das Signal, das eure Gesprächspartner hören. Für Voice-Chats bietet das Edge ein abnehmbares Bügelmikrofon mit eigener Stummschalttaste. Ist es abgenommen, steht laut Ankündigung weiterhin ein verstecktes Mikrofon zur Verfügung.

Hinzu kommen Bedienelemente für die Balance zwischen Spielsound und Chat sowie eine mitgelieferte Transporttasche. Sony hebt außerdem die verwendeten Materialien und den auf längere Nutzung ausgelegten Tragekomfort hervor. Ob das Headset auch nach mehreren Stunden angenehm sitzt, lässt sich aus der Ausstattung allein allerdings noch nicht beurteilen.

PlayStation Pulse Edge Wireless-Headset in White und Midnight Black Bildquelle: Sony

Die Unterschiede im Überblick

Ausstattung Pulse Pulse Edge Magnete pro planarem Treiber 4 8 PlayStation-Link-Adapter mit USB-C Enthalten Enthalten Mikrofon Integriert Abnehmbares Bügelmikrofon und verstecktes Mikrofon Aktive Geräuschunterdrückung Nein Ja Spiel-/Chat-Balance direkt am Headset Nein Ja Audio-/Mikrofonbuchse Nein Ja Transporttasche Nein Ja

Die Angaben stammen aus Sonys offiziellem Modellvergleich.

Für die spätere Kaufentscheidung wird besonders der Preisabstand interessant: Das Edge bietet vor allem dann zusätzliche Möglichkeiten, wenn ihr Umgebungsgeräusche ausblenden oder die Chat-Balance direkt am Headset verändern möchtet. Wie groß der klangliche Unterschied ausfällt, bleibt bis zu ersten Tests offen.

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