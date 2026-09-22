Ghost of Yotei: Großes Update 2.00 bereitet neue Inhalte und kostenlose Verbesserungen vor

Für Ghost of Yotei steht der nächste größere Ausbau bevor. Update 2.000 wird bereits auf PS5 verteilt und bereitet das Abenteuer auf die Complete Edition vor. Die damit verbundenen neuen Inhalte sollen am 1. Oktober 2026 freigeschaltet werden. Ein installierter Patch bedeutet also noch nicht, dass ihr sofort in die zusätzliche Geschichte starten könnt.

Zum angekündigten Paket gehören eine Story-Erweiterung, ein neuer Einzelspielermodus und kostenlose Verbesserungen für Besitzer des Hauptspiels. Besonders praktisch: Künftig könnt ihr Atsus Rüstungsoptik unabhängig von den gewünschten Ausrüstungswerten wählen.

Diese Verbesserungen bekommt ihr kostenlos

Sucker Punch hat für den 1. Oktober mehrere Neuerungen angekündigt, für die ihr das kostenpflichtige Complete-Edition-Upgrade nicht benötigt:

Rüstungsoptik frei wählen: Ihr könnt das Aussehen eines Rüstungssets mit den Werten eines anderen kombinieren.

Ihr könnt das Aussehen eines Rüstungssets mit den Werten eines anderen kombinieren. „Schönheit von Yotei“: Der neue Modus präsentiert die Landschaften von Ezo in einer bildschirmschonerähnlichen Ansicht und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für den Fotomodus.

Der neue Modus präsentiert die Landschaften von Ezo in einer bildschirmschonerähnlichen Ansicht und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für den Fotomodus. Neue Watanabe-Musik: Zusätzliche Tracks erweitern die musikalische Begleitung bei aktiviertem Watanabe-Modus.

Zusätzliche Tracks erweitern die musikalische Begleitung bei aktiviertem Watanabe-Modus. Mehr Barrierefreiheit: Eine neue Option für starken Kontrast soll die Erkennbarkeit verbessern.

Gerade die Trennung von Aussehen und Werten dürfte Spielern entgegenkommen, die ihre Lieblingsrüstung tragen möchten, ohne dafür auf die Vorteile eines anderen Sets zu verzichten.

Echos von Sekigahara erweitert Atsus Geschichte

Die kostenpflichtige Story-Erweiterung „Echos von Sekigahara“ beleuchtet zwei Abschnitte aus Atsus Leben. Rückblenden führen auf das japanische Festland und zur Schlacht von Sekigahara. Dort erfahrt ihr mehr über ihre Verbindung zu Nagato, einem Weggefährten aus ihrer Vergangenheit.

In der Gegenwart taucht Nagato in Ezo auf. Atsu muss sich mit ihm zusammentun und ein bisher unbekanntes Gebiet erkunden, das von den Vipern beherrscht wird. Die Erweiterung ergänzt neue Gegnertypen, schwere Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten.

In „Meistgesucht“ kehrt Jin Sakai zurück

Mit „Meistgesucht“ kommt außerdem ein separater Einzelspieler-Kampfmodus nach Roguelike-Vorbild. Ihr wählt Kopfgeldaufträge, kämpft gegen Gegnerwellen und Minibosse und stellt während eines Durchlaufs einen Build aus verschiedenen Boni zusammen.

Vier Figuren stehen im Mittelpunkt: Atsu, Oyuki, Nagato und Jin Sakai. Der Held aus Ghost of Tsushima bringt seine vier bekannten Katana-Kampfhaltungen mit.

Zwischen den Durchläufen könnt ihr verdiente Mon in weitere Freischaltungen investieren. Dazu gehören Techniken, Waffenverbesserungen, Talismane und Charaktere. Freigespielte kosmetische Gegenstände lassen sich auch im Hauptspiel verwenden.

Braucht ihr die Complete Edition?

Wer Ghost of Yotei bereits besitzt, erhält über das kostenpflichtige Complete-Edition-Upgrade Zugang zu „Echos von Sekigahara“ und „Meistgesucht“. Ein erneuter Kauf des vollständigen Spiels ist dafür nicht erforderlich.

Die kostenlosen Komfort- und Darstellungsverbesserungen stehen dagegen auch Besitzern zur Verfügung, die auf das Upgrade verzichten. Der offiziell angekündigte Starttermin für die neuen Inhalte bleibt der 1. Oktober 2026.

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