Nvidia RTX 60 könnte deutlich später erscheinen und erst 2028 auf den Markt kommen

Wer auf die nächste große GeForce-Generation von Nvidia wartet, muss sich womöglich länger gedulden als bislang gedacht. Neue Aussagen des bekannten Hardware-Leakers Kopite7kimi deuten darauf hin, dass die kommende GeForce RTX 60-Serie erst im Jahr 2028 erscheinen könnte.

Noch vor wenigen Monaten war von einem möglichen Marktstart im Laufe des Jahres 2027 die Rede. Nun heißt es, die unter dem internen Namen GR20x geführten Gaming-Chips auf Basis der Rubin-Architektur seien auf 2028 verschoben worden.

RTX 60 soll auf Rubin setzen

Nvidia setzt bei seiner aktuellen RTX-50-Serie noch auf die Blackwell-Architektur. Die nächste große Gaming-Generation soll dagegen auf Rubin basieren.

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Kopite7kimi hatte bereits Anfang 2026 erklärt, dass Nvidia für die kommenden GeForce-GPUs Rubin-basierte Chips aus der GR20x-Familie plane. Damals stand noch ein möglicher Start in der zweiten Jahreshälfte 2027 im Raum.

Inzwischen klingt die Prognose deutlich vorsichtiger. Der Leaker schreibt nun, dass GR20x ein Produkt für 2028 sei und sich der Zeitplan erneut verschoben habe.

Damit könnte zwischen RTX 50 und RTX 60 eine ungewöhnlich lange Pause entstehen.

Noch vor wenigen Tagen hieß es Anfang 2027

Das Interessante an der aktuellen Gerüchtelage ist, wie widersprüchlich die Angaben zuletzt waren.

Erst am 15. September wurde berichtet, Nvidia könne die RTX-60-Serie möglicherweise bereits in der ersten Hälfte 2027 veröffentlichen. Dabei war sogar von konkreten internen Meilensteinen für einen früheren Launch die Rede.

Nur wenige Tage später dreht sich die Lage nun offenbar komplett.

Neben Kopite7kimi hatte zuvor bereits der Leaker Kepler_L2 behauptet, dass Nvidias nächste Gaming-Generation und große Teile von AMDs kommender GPU-Generation nicht vor 2028 erscheinen sollen.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht.

Nvidia kommentiert die Gerüchte nicht

Tom’s Hardware hat Nvidia direkt auf die neuen Aussagen angesprochen. Das Unternehmen wollte sich jedoch nicht zu Gerüchten oder unangekündigten Produkten äußern.

Damit bleibt offen, ob der Zeitplan tatsächlich verschoben wurde oder ob unterschiedliche interne Entwicklungspläne miteinander vermischt werden.

Kopite7kimi besitzt zwar seit Jahren eine sehr gute Trefferquote bei Nvidia-Leaks, doch selbst zuverlässige Insider können sich bei Produkten irren, deren Marktstart noch weit entfernt ist.

Auch RTX 50 Super soll ins Wanken geraten sein

Parallel dazu gibt es seit Monaten Gerüchte über mögliche RTX-50-Super-Modelle.

Auch hier ist die Situation unklar. Verschiedene Berichte deuten darauf hin, dass Nvidia entsprechende Pläne verzögert oder teilweise wieder verworfen haben könnte. Als möglicher Grund werden unter anderem die angespannte Speicherlage und die starke Nachfrage nach Hardware für KI-Rechenzentren genannt.

Sollten sowohl RTX 50 Super als auch RTX 60 später erscheinen als ursprünglich erwartet, könnte Nvidia im Gaming-Bereich eine ungewöhnlich lange Phase ohne große neue Desktop-Generation einlegen.

KI-Geschäft könnte Gaming-Hardware beeinflussen

Nvidia verdient inzwischen einen erheblichen Teil seines Geschäfts mit Beschleunigern und Rechenzentren für künstliche Intelligenz.

Die Rubin-Architektur spielt dabei zunächst vor allem bei professionellen Produkten eine Rolle. Nvidia plant damit unter anderem neue Datacenter-Systeme und KI-Beschleuniger. Die Gaming-Variante dürfte technisch davon abgeleitet werden, aber nicht zwingend zum gleichen Zeitpunkt erscheinen.

Genau deshalb ist es denkbar, dass Nvidia seine verfügbaren Produktionskapazitäten zunächst stärker auf besonders profitable KI-Produkte konzentriert.

Ob dies tatsächlich der Grund für eine mögliche Verschiebung der RTX-60-Serie ist, wurde jedoch nicht bestätigt.

Konkrete RTX-60-Spezifikationen gibt es noch nicht

Bei vermeintlichen technischen Daten der nächsten GeForce-Generation ist derzeit besondere Vorsicht angebracht.

VideoCardz weist ausdrücklich darauf hin, dass bislang keine belastbaren Spezifikationen zu RTX 60 bekannt sind. Selbst konkrete Produktnamen wie RTX 6090, RTX 6080 oder RTX 6070 sollten momentan noch nicht als bestätigt angesehen werden.

Details zu CUDA-Kernen, Taktraten, Speicherbestückung oder Leistungsaufnahme wären zum jetzigen Zeitpunkt entsprechend reine Spekulation.

RTX 50 könnte länger aktuell bleiben

Sollte sich der neue Zeitplan bestätigen, wäre die Konsequenz für Spieler recht eindeutig: Die aktuelle GeForce RTX 50-Serie würde deutlich länger Nvidias neueste Gaming-Generation bleiben als zunächst erwartet.

Ein RTX-60-Launch im Jahr 2028 würde außerdem bedeuten, dass 2027 möglicherweise ein vergleichsweise ruhiges Jahr für neue High-End-Grafikkarten wird.

Allerdings ändern sich Roadmaps in der Halbleiterbranche regelmäßig. Gerade bei Produkten, die möglicherweise noch anderthalb Jahre oder länger vom Marktstart entfernt sind, können sich Zeitpläne mehrfach verschieben.

Fest steht deshalb vorerst nur: Nvidia hat die RTX 60-Serie bislang weder offiziell angekündigt noch einen Releasezeitraum bestätigt.

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