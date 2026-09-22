7 vs. Wild Staffel 6 offiziell angekündigt und diesmal geht es wieder allein in die Wildnis

7 vs. Wild geht in die nächste Runde. Die sechste Staffel des erfolgreichen Survival-Formats ist offiziell angekündigt und bringt dabei eine wichtige Änderung mit sich: Die Teilnehmer werden wieder einzeln ausgesetzt und müssen sich ohne Team-Unterstützung durchschlagen.

Die neue Staffel trägt den Titel „7 vs. Wild: Sierra El Diablo“ und wurde in der Dominikanischen Republik gedreht. Die Veröffentlichung ist für den Herbst 2026 geplant. Zunächst laufen die Folgen bei Prime Video, anschließend sollen sie wie gewohnt auch auf YouTube erscheinen.

Staffel 6 kehrt zur Einzelaussetzung zurück

Nach den Gruppen- und Teamkonzepten der vergangenen Staffeln orientiert sich 7 vs. Wild diesmal wieder stärker an seinen ursprünglichen Wurzeln.

Sieben Teilnehmer werden jeweils auf sich allein gestellt ausgesetzt. Damit rückt wieder stärker die klassische Survival-Frage in den Mittelpunkt: Wie gut kommt ein einzelner Mensch mit Isolation, Hitze, begrenzter Ausrüstung und schwieriger Versorgung zurecht?

Die neue Location dürfte dabei eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Gedreht wurde in der Region Xaraguá in der Dominikanischen Republik, die für die Staffel als „Sierra El Diablo“ bezeichnet wird. Berichten zufolge können dort Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten auftreten. Hinzu kommen stacheliges Gelände, schwer zugängliche Wasserquellen und Tiere wie Skorpione.

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Diese Teilnehmer sind bei 7 vs. Wild Staffel 6 dabei

Auch der Cast fällt erneut ausgesprochen unterschiedlich aus. Insgesamt treten sieben Personen an:

Simon Hegewald

Jang Ludi

Tatjana Sabitzer

Mike Singer

Nika Sofie

Matthias Steiner

Rick Zabel

Damit treffen erneut sehr unterschiedliche Voraussetzungen aufeinander. Unter den Teilnehmern befinden sich unter anderem ein Wander-Content-Creator, eine österreichische Soldatin, ein Sänger, ein Olympiasieger im Gewichtheben und ein ehemaliger Radprofi. Jang Ludi sicherte sich seinen Platz zuvor über die Wildcard Competition.

Matthias Steiner und Rick Zabel bringen Sporterfahrung mit

Besonders interessant dürfte sein, wie sich die ehemaligen Profisportler in der Survival-Situation schlagen.

Matthias Steiner gewann 2008 olympisches Gold im Gewichtheben und bringt damit enorme Wettkampf- und Belastungserfahrung mit. In einer Survival-Situation helfen Kraft und Disziplin zwar sicherlich weiter, Wasser, Hitze und Ernährung stellen aber ganz andere Anforderungen.

Auch Rick Zabel kennt körperliche Grenzerfahrungen. Der ehemalige Radprofi fuhr unter anderem bei großen Rundfahrten und ist hohe Belastungen über längere Zeit gewohnt.

Mit Mike Singer befindet sich wiederum ein Teilnehmer im Feld, der bislang vor allem als Musiker bekannt ist und damit deutlich weniger offensichtlichen Outdoor-Bezug mitbringt.

Tatjana Sabitzer bringt militärische Erfahrung mit

Mit Tatjana Sabitzer nimmt außerdem eine aktive Soldatin des österreichischen Bundesheers teil.

Militär Aktuell berichtet, dass Sabitzer als Stabswachtmeister beim Jägerbataillon 25 dient. Sie stellte sich dem Dreh demnach zwischen dem 12. und 24. August gemeinsam mit den übrigen Kandidaten.

Ihre Erfahrung unter körperlich und mental belastenden Bedingungen dürfte sie zu einer der interessantesten Teilnehmerinnen der Staffel machen.

7 vs. Wild hatte zuvor eine Wildcard Competition gestartet

Bereits im Frühjahr hatte Prime Video eine zusätzliche Wildcard Competition angekündigt.

Dabei traten Community-Mitglieder gegeneinander an, um sich einen Platz in der regulären sechsten Staffel zu sichern. Das Format führte die Teilnehmer unter anderem an Schauplätze früherer Staffeln in Schweden und Panama. Gewinner Jang Ludi sicherte sich dadurch schließlich einen Platz im Hauptcast.

Die Wildcard kehrt damit nach längerer Pause wieder stärker als Bestandteil des Formats zurück.

Wann startet Staffel 6 von 7 vs. Wild?

Einen vollständig präzisen Episodenplan gibt es bislang noch nicht.

Fest steht jedoch, dass Staffel 6 im Herbst 2026 bei Prime Video startet und anschließend auch auf YouTube veröffentlicht werden soll. Einzelne Teilnehmer sprechen inzwischen von einem Start ab Oktober 2026 bei Prime Video und einer YouTube-Veröffentlichung etwa zwei Wochen später.

Die genaue Ausstrahlungsplanung dürfte in den kommenden Wochen noch offiziell konkretisiert werden.

Wieder näher an den Ursprüngen von 7 vs. Wild

Nach der Kritik an einigen Entscheidungen der vergangenen Staffeln dürfte vor allem die Rückkehr zur Einzelaussetzung bei vielen Fans gut ankommen.

7 vs. Wild wurde ursprünglich gerade durch das einfache Prinzip groß: sieben Menschen, begrenzte Ausrüstung und jeder auf sich allein gestellt. Staffel 6 greift dieses Grundkonzept wieder deutlich stärker auf, kombiniert es aber mit einem neuen Schauplatz und einem ungewöhnlich gemischten Cast.

Ob die Sierra El Diablo tatsächlich zur härtesten Herausforderung der bisherigen Reihe wird, zeigt sich ab Herbst.

7 vs. Wild Staffel 6 erscheint zunächst bei Prime Video und anschließend auf YouTube.

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