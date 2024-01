7 vs. Wild: Krisenteam Joey Kelly und Jan Schlappen? Joey „viel entspannter alleine“

© 7 vs. Wild

Für das Team aus Joey Kelly und Jan Schlappen war das Abenteuer 7 vs. Wild Staffel 3 nach sieben Tagen eigentlich vorbei. Der TV-Star wollte sich aber unbedingt allein weiter durchschlagen.

Die Bonusfolge zeigt ihn ohne Jan wie ausgewechselt. Wer ist schuld am Scheitern des Teams? Die Community diskutiert fleißig.

Team Jan: Joey war „kein guter Teampartner“

Joey Kelly hat nach dem Abbruch von Jan bei „7 vs. Wild“ weiter die 14 Tage durchgezogen. Viele Zuschauer*innen haben ein deutliche Wesensveränderung bei Joey festgestellt und frage sich nun, ob er im Team mit Jan einfach nicht funktioniert hat oder der Grund an anderer Stelle zu suchen ist.

Online wird in der Community diskutiert, wer der beiden Schuld am Scheitern des Teams ist. Das Meinungsbild ist gespalten. Einige finden, dass Joey ein schwieriger Teampartner war.

„Man kann nur sagen er ist einfach kein guter Teampartner sondern eben Einzelkämpfer.“ – @Agile-North9852 „Wahrscheinlich wäre es mit Herrn Kieling nicht anders verlaufen.“ – @dyeSenfie „Jan hat sich für die ganze Sache angestrengt Joey hat Versprechungen gemacht, die er nicht einhalten konnte.“ – @Zwiebelmettwurst_

Team Joey: Fans wären wegen Jan „angepisst gewesen“

Während einige behaupten, dass Joey das Problem im Team gewesen wäre, stellen sich andere gegen Jan und sehen ihn in der Schuld. Er habe zu wenig Motivation gezeigt und seinen Teampartner im Stich gelassen.

„Wer kräfteraubende und gefährliche Backflips für die Kamera macht, mit ner von mir gebauten Angel gerade mal 5 Minuten fischt und dann schon kein Bock hat…“ – @F1nanceGuy „find Jan hätte direkter Sachen ansprechen sollen, statt das alles so passiv agressiv rüber zu bringen“ – @ No_Commission_6153

Einige sehen Jan als unprofessionell und schludrig an. Das sagt er in gewisser Weise selbst von sich. Er hat Joey das Zepter in die Hand gegeben, weil er dessen Expertise vertraut hat. Den Verlauf konnte niemand vorhersehen.

Schuldzuweisungen bringen in diesem Fall niemandem etwas. Beide Parteien haben zum Verlauf der Sendung ein Statement hochgeladen, in denen sie in den höchsten Tönen voneinander sprechen.

Schaut sie euch an, wenn euch die genauen Hintergründe zur Zeit in Team Joey und Jan interessieren. Wir haben beide in diesem Beitrag verlinkt.

