Silent Hill: Neuer Film-Neustart offenbar in Arbeit – Produzent von Resident Evil beteiligt

Silent Hill hat im Kino bereits mehrere Anläufe hinter sich. Christophe Gans verfilmte die Horrorreihe erstmals 2006. Auf Silent Hill: Revelation von 2012 folgte Anfang 2026 schließlich Return to Silent Hill, für den Gans erneut Regie führte und sich diesmal an der Geschichte von Silent Hill 2 orientierte. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Marke für eine weitere Verfilmung noch einmal neu aufgestellt werden soll.

Das Horrorportal Dread Central berichtet unter Berufung auf eigene Quellen, ein neuer Ansatz für die Silent Hill-Filmreihe sei in Arbeit. Kurz darauf wurde bekannt, dass Roy Lee mit einem Silent Hill-Projekt in Verbindung steht: Das Wall Street Journal nennt die Marke in einem Profil über den Produzenten unter seinen kommenden Spieladaptionen. Lee ist unter anderem an der neuen Resident Evil-Verfilmung beteiligt.

Was über das neue Silent-Hill-Projekt bekannt ist

Im Moment vor allem, dass noch viele Fragen offen sind. Weder eine Handlung noch ein Regisseur, eine Besetzung oder ein Kinostart wurden bekannt gegeben. Auch ist nicht bestätigt, ob das Projekt eine weitere Geschichte im Umfeld der bisherigen Filme erzählt oder als eigenständiger Neustart gedacht ist. Dread Central spricht von einem frischen Ansatz, nennt dazu aber keine konkreten Einzelheiten.

Entsprechend lässt sich aus der Nachricht auch keine neue Verfilmung eines bestimmten Spiels ableiten. Ob die Geschichte erneut in der nebelverhangenen Stadt spielt, welche Figuren auftreten und ob Christophe Gans beteiligt sein wird, ist bislang unbekannt. Dass Roy Lee als Produzent genannt wird, verrät noch nichts darüber, welche kreative Richtung das Projekt einschlägt.

Ein weiterer Anlauf kurz nach Return to Silent Hill

Der Zeitpunkt fällt auf: Return to Silent Hill ist erst 2026 erschienen. Der Film greift James Sunderlands Geschichte aus Silent Hill 2 auf und steht damit bereits für eine andere Perspektive auf die Reihe als Gans’ erste Verfilmung. Ein mögliches neues Projekt müsste also nicht zwangsläufig denselben Stoff noch einmal erzählen. Welchen Weg die Verantwortlichen wählen, ist derzeit reine Spekulation.

Auch abseits des Kinos ist Silent Hill gerade präsent. Mit Silent Hill: Townfall steht am 24. September 2026 der nächste Spielableger für PS5 und PC an. Wir haben uns zuletzt bereits mit der Spielzeit von Silent Hill: Townfall und den Trophäen des Horrorspiels beschäftigt.

Für den möglichen Film-Neustart bleibt zunächst die offizielle Bestätigung samt Details abzuwarten. Die bisherigen Berichte deuten auf ein neues Projekt hin – wie dieser Besuch in Silent Hill aussehen soll, wissen wir noch nicht.

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