Silent Hill: Townfall Spielzeit: So lange dauert die Geschichte

Wie viel Zeit solltet ihr für Silent Hill: Townfall einplanen? Der neue Horror-Teil erscheint am 24. September für PS5 und PC. Noch vor dem regulären Start haben mehrere Redaktionen das Spiel beendet und ihre Spielzeit genannt. Die Angaben reichen von 11 Stunden bis zu etwas mehr als 20 Stunden. Wer die Geschichte in einem normalen Tempo erleben möchte, kann sich vorerst an etwa 12 bis 20 Stunden für den ersten Durchlauf orientieren.

Townfall führt Simon Ordell nach St. Amelia, einen abgelegenen Ort an der schottischen Küste. Dort erkundet ihr aus der Ich-Perspektive verlassene Gebäude und Straßen, sucht nach Hinweisen, löst Rätsel und versucht, den Kreaturen auszuweichen. Wie lange ihr dafür braucht, hängt auch davon ab, wie gründlich ihr euch umseht und wie schnell ihr durch die gefährlichen Abschnitte kommt.

Spielzeit von Silent Hill: Townfall im Vergleich

Für unsere Einschätzung haben wir die berichteten Durchläufe mehrerer Redaktionen verglichen:

Redaktion Angegebene Spielzeit So wurde gespielt PC Gamer 13 Stunden Ein vollständiger Testdurchlauf auf dem PC. GamesRadar+ 18 Stunden Gründlich erkundet; der Autor fand dabei 82 von 84 Notizen. TechRadar Etwas über 20 Stunden Ein Durchlauf auf der PS5 in gemächlichem Tempo und auf normalem Schwierigkeitsgrad. GamePro 11 bis 19 Stunden Mehrere Durchläufe innerhalb der Redaktion; GamePro empfiehlt allgemein, mit 12 bis 15 Stunden zu rechnen.

Die Zahlen stammen aus einzelnen Spielerfahrungen mit unterschiedlichem Tempo. Besonders deutlich wird das bei GamesRadar+: Der Autor benötigte 18 Stunden, hat aber auch fast alle auffindbaren Notizen mitgenommen. TechRadar ließ sich ebenfalls Zeit und kam auf etwas mehr als 20 Stunden. PC Gamer war nach 13 Stunden fertig.

Unsere Einordnung: Rechnet für den ersten Durchlauf am besten mit ungefähr 12 bis 20 Stunden. Wer zielstrebig vorgeht, kann darunter bleiben; wer jeden Winkel von St. Amelia untersucht oder länger an Rätseln sitzt, möglicherweise darüber.

Warum zeigt HowLongToBeat nur neun Stunden?

Auf HowLongToBeat liegt die Hauptgeschichte derzeit bei 8 Stunden und 55 Minuten. Ein Blick auf die Einträge ist hier wichtiger als die große Zahl auf der Übersichtsseite: Der Durchschnitt beruht bislang auf nur zwei gemeldeten Durchläufen, einem auf dem PC und einem auf der PS5.

Damit widersprechen die neun Stunden den längeren Testberichten nicht zwangsläufig. Offenbar waren diese beiden Spieler schneller als viele der Tester. Erst wenn nach der Veröffentlichung deutlich mehr Durchläufe hinzukommen, wird HowLongToBeat einen aussagekräftigeren Durchschnitt liefern. Für zusätzliche Inhalte oder einen vollständigen Abschluss stehen dort aktuell noch keine Zeitwerte.

Was kann die Spielzeit verlängern?

In Townfall ist nicht jeder Weg durch eine Begegnung gleich. Ihr könnt Gefahren umgehen, euch verstecken, fliehen oder kämpfen. Der tragbare Fernseher CRTV hilft dabei, Signale und Gegner aufzuspüren. Wer vorsichtig vorgeht und häufig seine Umgebung prüft, dürfte länger unterwegs sein als jemand, der bekannte Wege zügig durchläuft.

Auch die Erkundung kostet Zeit. Laut GamePro gibt es zwar keine umfangreichen Nebenmissionen, aber unter anderem 15 Postkarten zu finden. GamesRadar+ berichtet zusätzlich von zahlreichen Notizen und hat bei seinem 18-Stunden-Durchlauf 82 davon entdeckt. Wer solche Details mitnehmen möchte, sollte sich am oberen Ende der genannten Spanne orientieren.

Lohnt sich ein zweiter Durchlauf?

Die Spielzeit für einmaliges Durchspielen sagt noch wenig darüber aus, wie lange euch Townfall insgesamt beschäftigen kann. Die Entwickler haben mehrere Enden bestätigt. Laut Silent-Hill-Produzent Motoi Okamoto sind drei Hauptenden bereits beim ersten Durchlauf erreichbar. Ein geheimes Ende wird erst nach dem erstmaligen Abschluss des Spiels zugänglich.

Wer weitere Enden sehen möchte, hat also einen Grund zurückzukehren. Wie viele Stunden ein zweiter Durchlauf oder sämtliche Enden beanspruchen, lässt sich derzeit nicht seriös beziffern. Für diese Spielziele fehlen noch genügend vergleichbare Zeitangaben.

Für die Kaufentscheidung bleibt damit die einfachste Orientierung: Ein erster Durchlauf dürfte für viele Spieler ungefähr 12 bis 20 Stunden dauern. Die bisher veröffentlichten Erfahrungen reichen von 11 Stunden bei GamePro bis zu etwas mehr als 20 Stunden bei TechRadar. Den frühen HowLongToBeat-Wert von knapp neun Stunden behalten wir nach dem Release im Auge.

Wie die internationale Presse das Spiel insgesamt bewertet, lest ihr in unserer Übersicht der ersten Tests zu Silent Hill: Townfall.

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