One Piece Kapitel 1194: Zorro kämpft gegen Sommers und lernt, sein Königshaki zu kontrollieren

Auf Elban kämpfen die Strohhüte an mehreren Fronten gegen die Ritter der Götter. Zorro steht dabei Shepherd Sommers gegenüber. Der kann sich nach schweren Verletzungen regenerieren und macht es seinem Gegner damit deutlich schwerer, den Kampf mit einem seiner üblichen Schwertangriffe zu beenden.

In Kapitel 1193 erhielt Zorro einen entscheidenden Hinweis: Um einen Ritter der Götter auszuschalten, muss er sein Königshaki gezielt einsetzen und dessen Herz treffen. Zorro durchbrach Sommers’ Dornen und stach mit seinem Schwert zu. Er verfehlte das Herz allerdings knapp. Als das Kapitel endete, war Sommers verletzt, aber noch im Kampf. Kapitel 1194 setzt genau dort an.

Warnung Der Artikel enthält Spoiler zu Kapitel 1193 und Vorabinformationen zu Kapitel 1194 von One Piece. Letzteres erscheint erst am 27. September offiziell.

Sommers erkennt Zorros Schwäche – und unterschätzt ihn

Nach den vorab veröffentlichten Spoilern zu Kapitel 1194 merkt Sommers, dass Zorro sein Königshaki noch nicht sicher kontrollieren kann. Er verspottet den Schwertkämpfer dafür. Einen Treffer zu landen, ist schließlich etwas anderes, als die Kraft im richtigen Augenblick so einzusetzen, dass sie Sommers’ Herz zerstört.

Zorro lässt sich davon offenbar nicht aus dem Konzept bringen. Während Sommers lacht, trifft er ihn erneut von hinten mit seinem Schwert und erreicht beinahe das Herz. Auch dieser Angriff beendet den Kampf noch nicht. Statt aufzugeben, greift Zorro weiter an und zerlegt Sommers’ Körper mehrfach. Sommers regeneriert sich jedes Mal, wird dabei aber zunehmend wütend.

Gerade das macht den Kampf interessant: Zorro setzt seine Angriffe nicht einfach fort, weil ihm nichts anderes einfällt. Den Spoilern zufolge probiert er im laufenden Duell aus, wie er sein Königshaki besser beherrschen kann. Sommers’ Fähigkeit, sich immer wieder zu regenerieren, verschafft ihm Zeit dafür – auch wenn jeder neue Angriff für Zorro ein Risiko bleibt.

Eine Erinnerung an Mihawk hilft Zorro beim Königshaki

Im weiteren Verlauf soll sich Zorro an sein Training bei Mihawk erinnern. Die Rückblende knüpft an Zorros Problem im gegenwärtigen Kampf an: Er verfügt über enorme Kraft, muss sie gegen Sommers aber bewusst und präzise einsetzen. Laut der Spoilerzusammenfassung denkt Zorro über Mihawks Worte nach, bevor er sein Kopftuch umbindet und sich auf einen weiteren Angriff vorbereitet.

Am Ende des Kapitels soll Königshaki alle drei Schwerter Zorros umgeben. Der Vorabbericht beschreibt schwarze Blitze und Flammen und zieht einen Vergleich zu Zorros Kampf gegen King. Das wäre ein sichtbarer Fortschritt gegenüber seinem ersten, knapp verfehlten Treffer auf Sommers’ Herz. Ein Sieg über Sommers wird in der vorliegenden Spoilerzusammenfassung aber nicht bestätigt. Sie endet, bevor Zorros nächster Angriff entschieden ist.

Ob Zorro die Kontrolle über sein Königshaki dauerhaft gewonnen hat und Sommers nun tatsächlich ausschalten kann, bleibt somit offen. Auch die genaue Formulierung von Mihawks Worten lässt sich erst mit der veröffentlichten Übersetzung verlässlich beurteilen.

Kapitel 1194 soll am Sonntag, 27. September 2026, um 17 Uhr auf MANGA Plus von Shueisha erscheinen. Bis dahin beruhen die geschilderten Szenen aus dem neuen Kapitel auf Vorabinformationen.

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