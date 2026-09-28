Pokémon GO – Mega-Gengar-Raids und Gengar-Mütze nur bei US-Händlern

Pokémon GO feiert das 30. Jubiläum des Pokémon-Sammelkartenspiels mit einem besonderen Mega-Event. Im Mittelpunkt steht Mega-Gengar, das für begrenzte Zeit häufiger in Mega-Raids bei ausgewählten Händlern erscheint.

Die Aktion ist am 27. September 2026 um 10:00 Uhr Ortszeit gestartet und läuft bis zum 20. Oktober 2026 um 22:00 Uhr Ortszeit. Sie begleitet die Veröffentlichung der weltweit erhältlichen Erweiterung Pokémon-Sammelkartenspiel: 30th Celebration, richtet sich mit ihren standortgebundenen Inhalten allerdings ausdrücklich an Fans in den USA.

Mega-Gengar übernimmt ausgewählte Arenen

Wo finden die besonderen Mega-Raids statt? Die zusätzlichen Mega-Gengar-Raids tauchen an teilnehmenden Filialen von Best Buy, Target und GameStop in den USA auf. Wer Glück hat, kann nach einem erfolgreichen Kampf sogar einem Schillernden Gengar begegnen.

Beim Besuch eines teilnehmenden Standorts lässt sich außerdem eine passende Befristete Forschung freischalten. Dafür muss Pokémon GO vor Ort geöffnet werden. Zu den Belohnungen gehören Pokébälle, Begegnungen mit Pokémon passend zum Event und weitere nützliche Gegenstände.

Die Befristete Forschung kann bis zum 20. Oktober 2026 um 22:00 Uhr Ortszeit erhalten werden. Anschließend bleiben etwas mehr als vier Wochen, um sämtliche Aufgaben abzuschließen und die Belohnungen einzusammeln. Die endgültige Frist endet am 20. November 2026 um 22:00 Uhr Ortszeit.

Exklusives Gengar-Accessoire als Bonus

Welche zusätzliche Belohnung können Fans erhalten? Beim Einlösen einer Pokémon GO-Geschenkkarte von Best Buy, Target oder GameStop gibt es eine Gengar-Strickmütze für den eigenen Avatar. Berücksichtigt werden Codes, die zwischen dem 27. September 2026 und dem 31. Oktober 2026 eingelöst werden.

Pro Konto kann das Accessoire nur einmal beansprucht werden. Wer die Gengar-Strickmütze bereits besitzt, erhält stattdessen einen anderen Gegenstand mit vergleichbarem Wert. Auch dieser Bonus gehört zur US-Aktion und wurde bislang nicht für Deutschland angekündigt. GameStop ist hierzulande ohnehin nicht mehr vertreten, nachdem das Unternehmen seine deutschen Filialen und den Onlineshop im Januar 2025 geschlossen hat.

Die Kooperation knüpft an frühere Aktionen zwischen Pokémon GO und dem Sammelkartenspiel an. Bereits 2022 erschien eine vollständige Pokémon GO-Erweiterung mit Karten zu bekannten Teamleitern sowie Spielelementen wie PokéStops und Lockmodulen. Ende 2025 wurde zudem die Veröffentlichung der Mega-Lucario-ex-Figuren-Kollektion mit zusätzlichen Mega-Lucario-Raids bei ausgewählten Händlern begleitet.

Jubiläumsset mit zahlreichen Pikachu-Karten

Welche Bedeutung hat 30th Celebration für das Sammelkartenspiel? Die Erweiterung würdigt drei Jahrzehnte Pokémon-Sammelkartenspiel mit mehr als 150 Karten und einer Auswahl bekannter Motive aus der bisherigen Geschichte. Zusätzlich enthält jedes Boosterpack eine besondere Pikachu-Karte.

Insgesamt können 30 unterschiedliche Pikachu-Varianten gesammelt werden. An den Illustrationen waren zahlreiche bekannte Künstler beteiligt, darunter Yuka Morii mit ihren charakteristischen Figuren und Ken Sugimori, der als einer der ursprünglichen Pokémon-Designer eng mit der Marke verbunden ist.

Damit verbindet die Aktion digitale Mega-Raids mit dem aktuellen Sammelkartenjubiläum. Für Fans außerhalb der USA bleibt Mega-Gengar zwar grundsätzlich Bestandteil von Pokémon GO, die zusätzlichen Händler-Raids, die Befristete Forschung und die Gengar-Strickmütze sind jedoch Teil der regionalen Jubiläumsaktion.

Wie gefällt euch das Mega-Gengar-Event, und würdet ihr euch eine vergleichbare Händleraktion auch in Deutschland wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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