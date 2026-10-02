Gears of War: E-Day klettert vor Release in die Steam-Charts – erste Spieler bewerten den Shooter positiv

Marcus Fenix und Dom Santiago sind zurück, und auf Steam ist das Interesse bereits deutlich zu sehen: Gears of War: E-Day steht am 2. Oktober auf Platz drei der weltweiten Steam-Umsatzcharts. Der reguläre Release folgt erst am 6. Oktober.

Einige Spieler sind schon im Einsatz

Seit dem 1. Oktober können Käufer der Premium Edition loslegen. Auch Abonnenten mit einem passenden Game Pass und dem Premium Upgrade haben früheren Zugang. Deshalb tauchen bereits vor dem allgemeinen Start erste Spielerbewertungen auf Steam auf. Die bisherigen Rezensionen fallen überwiegend positiv aus. Zum Start des Vorabzugangs hat Entwickler The Coalition außerdem einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht.

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Für die Reihe ist E-Day eine Rückkehr an ihren Anfang: Die Geschichte spielt 14 Jahre vor dem ersten Gears of War. Marcus und Dom erleben den Tag, an dem die Locust erstmals aus dem Untergrund hervorbrechen. Statt einen weiteren Abschnitt des Krieges zu erzählen, zeigt das Spiel, wie die Katastrophe beginnt und die beiden Freunde gemeinsam ums Überleben kämpfen.

Neben der Kampagne bietet der Shooter den kooperativen Modus Horde Siege und kompetitive Versus-Gefechte. Die Kampagne lässt sich online mit bis zu vier Personen spielen; auf der Konsole gibt es zudem einen Splitscreen für zwei Spieler. The Coalition setzt bei der Entwicklung auf Unreal Engine 5.

Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC, darunter auch Steam. Zum regulären Start ist das Spiel außerdem im Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.

Steigt ihr direkt zum Release mit Marcus und Dom ein, oder spielt ihr bereits über den Vorabzugang?

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