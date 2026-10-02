GTA 6: PlayStation Store nennt Sexszenen – was die neuen Inhaltswarnungen verraten

Zu GTA 6 gibt es einen neuen Hinweis auf die Inhalte des Spiels. Im australischen PlayStation Store wird neben Drogenkonsum und starker Gewalt ausdrücklich vor „Sex Scenes“ gewarnt. Auch die neuseeländische Store-Seite verwendet diese Formulierung und nennt zusätzlich Nacktheit sowie anstößige Sprache. Wie die betreffenden Szenen aussehen, geht aus den Angaben allerdings nicht hervor.

Für die Reihe ist erwachsener Inhalt keine Überraschung. Die Wortwahl im Store ist trotzdem interessant: Bislang haben Rockstar und Sony keine konkrete Sexszene aus GTA 6 gezeigt oder beschrieben.

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Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Je nach Land stehen andere Warnungen im Store

Ein Blick auf die regionalen Einträge zeigt, weshalb die Meldung gerade diskutiert wird. Die australische PlayStation-Seite führt „Sex Scenes“ direkt in der Liste der Inhaltswarnungen auf. Der neuseeländische Eintrag nennt ebenfalls Sexszenen und führt darüber hinaus Nacktheit, drastische Gewalt, Drogenkonsum und anstößige Sprache an.

Im australischen PlayStation Store werden bei GTA 6 ausdrücklich „Sex Scenes“ als Inhaltswarnung aufgeführt. Welche Szenen damit gemeint sind, verrät der Eintrag nicht. Bildquelle: Sony Interactive Entertainment / Screenshot PlayStation Store

Auf der US-Seite steht dagegen „Strong Sexual Content“. Dort werden unter anderem auch Nacktheit, intensive Gewalt, Blut, der Konsum von Drogen und Alkohol sowie derbe Sprache genannt. Die verschiedenen Formulierungen bedeuten nicht zwangsläufig, dass Spieler in den Ländern unterschiedliche Fassungen erhalten: Store-Seiten verwenden die Inhaltsangaben ihrer jeweiligen Regionen.

Was wissen wir damit tatsächlich über die Sexszenen? Bislang nur, dass der australische und der neuseeländische Store ausdrücklich vor ihnen warnen. Weder die Anzahl noch die Länge oder die Darstellung werden erläutert. Ebenso offen ist, ob es sich um Szenen der Hauptgeschichte, optionale Begegnungen oder Hintergrundinhalte der Spielwelt handelt. Spekulationen über bestimmte Figuren – etwa Lucia und Jason – lassen sich mit dem Store-Text nicht belegen.

Ist die Altersfreigabe für Deutschland damit bekannt?

Nein. Eine Inhaltswarnung auf einer ausländischen PlayStation-Seite ist keine USK-Kennzeichnung für Deutschland. Auch die Altersgrenzen verschiedener Länder lassen sich nicht einfach gleichsetzen, weil ihre Prüfsysteme eigene Kategorien und Maßstäbe verwenden.

Dass GTA 6 Inhalte für Erwachsene bieten wird, passt zur Geschichte der Reihe. Die US-Altersfreigabe von GTA 5 führte bereits Nacktheit und stark sexualisierte Inhalte auf. Welche deutschen Kennzeichen und Inhaltsmerkmale GTA 6 schließlich erhält, sollte jedoch anhand seines eigenen USK-Eintrags beurteilt und nicht aus der Freigabe des Vorgängers oder einer ausländischen Store-Seite abgeleitet werden.

Der neue Eintrag beantwortet also eine Frage und lässt viele weitere offen: Der PlayStation Store warnt für GTA 6 ausdrücklich vor Sexszenen. Was Spieler davon im November tatsächlich zu sehen bekommen, ist weiterhin unbekannt.

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