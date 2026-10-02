GTA 6: Die Hauptstory zeigt euch Leonida – aber Rockstar will, dass ihr selbst auf Entdeckungstour geht

Von den Straßen Vice Citys bis zu den Sümpfen der Grassrivers: GTA 6 spielt in einer Welt, die deutlich mehr umfasst als den Weg von einer Storymission zur nächsten. Rockstar möchte euch mit der Geschichte durch Leonida führen und zugleich genügend Raum lassen, um eigene Wege einzuschlagen.

In der Titelgeschichte von Game Informer spricht Rockstars Narrative-Chef Rupert Humphries darüber, wie das Team den fiktiven Bundesstaat gestaltet hat. Sinngemäß sagt er: Rockstar könne die Spieler nicht überallhin führen, wolle ihnen aber ermöglichen, einen Eindruck von den meisten Orten, Kulturen und Stimmungen Leonidas zu bekommen.

Leonida soll auch abseits der Missionen interessant sein

Vice City ist der bekannteste Schauplatz von GTA 6. Die bisher veröffentlichten Bilder und Videos zeigen daneben die Inseln der Leonida Keys, die Feuchtgebiete der Grassrivers und den Mount Kalaga National Park. Schon diese Auswahl macht deutlich, wie unterschiedlich sich eine Fahrt durch den Bundesstaat anfühlen kann: auf belebten Straßen, entlang der Küste oder mitten durch die Wildnis.

Die Hauptgeschichte um Jason und Lucia kann solche Gegenden vorstellen und ihnen einen Platz in der Handlung geben. Humphries’ Aussage richtet den Blick aber auch auf die Zeit dazwischen. Was entdeckt ihr, wenn ihr nach einer Mission weiterfahrt, statt sofort die nächste Markierung anzusteuern? Welche Orte bleiben euch in Erinnerung, obwohl die Story euch keinen konkreten Grund gibt, dort anzuhalten?

Rockstar hat für Leonida über Jahre in Florida recherchiert. Das Team besuchte unter anderem Strände, Nachtclubs, die Everglades und die Florida Keys. Wie Humphries schildert, ging es dabei um mehr als bekannte Sehenswürdigkeiten: Auch die Menschen und die Atmosphäre verschiedener Gegenden sollten in die Spielwelt einfließen. Mehr zu diesen Reisen lest ihr in unserer News über Rockstars Florida-Recherche.

Was euch beim Erkunden erwartet

Einen Teil von Leonidas Vielfalt hat Rockstar bereits gezeigt. An der Küste und in den Sümpfen leben Tiere, das Wetter verändert sich von Region zu Region, und neben der Hauptgeschichte sind zahlreiche Beschäftigungen vorgesehen. Unsere große Übersicht zur Game-Informer-Preview fasst die bisherigen Angaben dazu zusammen. Auf der interaktiven GTA-6-Karte könnt ihr euch zudem die bekannten Gegenden ansehen.

Welche Regionen die Hauptmissionen besuchen und wie viel ihr auf eigene Faust entdecken könnt, erfahren wir beim Spielen. Humphries beschreibt mit seiner Aussage vor allem Rockstars Ziel für Leonida: Die Welt soll neugierig machen auf das, was jenseits des nächsten Missionsziels liegt.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.

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