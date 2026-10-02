PS6-Preis und Release weiter offen – Sony will keine Hardware mit Verlusten verkaufen

Sony hat sich erstmals konkreter zur Preisstrategie und zum möglichen Veröffentlichungszeitraum der nächsten PlayStation-Generation geäußert. Eine verbindliche Ankündigung zur PlayStation 6 bleibt allerdings weiterhin aus. Weder der Verkaufspreis noch ein Release-Termin wurden bislang festgelegt.

Damit bleiben Spekulationen über einen Marktstart im Jahr 2027 vorerst unbestätigt. Die Aussagen des Konzerns zeigen jedoch, welche Faktoren bei der Planung der neuen Hardware eine entscheidende Rolle spielen.

Sony legt sich beim PS6-Preis nicht fest

Wie teuer könnte die PlayStation 6 werden? Eine konkrete Preisangabe nennt Sony weiterhin nicht. Bei einem Treffen mit Investoren erklärte das Unternehmen jedoch, dass neue Hardware grundsätzlich nicht mit erheblichen Verlusten verkauft werden soll.

Grundsätzlich beabsichtigen wir nicht, Hardware mit erheblichen Verlusten zu verkaufen. Gleichzeitig beobachten wir den Markt sorgfältig und bewerten unseren Ansatz weiterhin. Wir halten es für wichtig, alles dafür zu tun, damit Kunden den von uns gebotenen Gegenwert im Verhältnis zum Preis vollständig verstehen.

Diese Strategie könnte sich deutlich auf den späteren Verkaufspreis der PS6 auswirken. Speicher, Chips und weitere Bauteile sind teurer geworden, während die hohe Nachfrage aus anderen Bereichen der Technologiebranche zusätzlichen Druck auf die verfügbaren Produktionskapazitäten ausübt.

Sony betont zudem, dass nicht sämtliche Kostensteigerungen selbst getragen werden können. Preisanpassungen bei bestehender Hardware zeigen bereits, dass frühere Kalkulationen für neue Konsolengenerationen nicht mehr ohne Weiteres auf die aktuelle Marktlage übertragbar sind.

Der Veröffentlichungstermin bleibt offen

Wann erscheint die PlayStation 6? Sony-Präsident und CEO Hiroki Totoki bestätigte, dass noch keine endgültige Entscheidung über den Zeitpunkt der Markteinführung getroffen wurde. Bereits am 8. Mai 2026 hatte Sony gegenüber Investoren erklärt, dass sowohl der Termin als auch die Preisgestaltung der nächsten Plattform offen seien.

Für die Plattform der nächsten Generation wurden noch keine Entscheidungen über den Zeitpunkt oder die Preisgestaltung getroffen. Wir werden diese Punkte unter Beobachtung der weiteren Entwicklung prüfen.

Ein Release im Jahr 2027 ist damit weder bestätigt noch ausgeschlossen. Die PlayStation 5 kam im November 2020 auf den Markt. Ein Start der PS6 gegen Ende 2027 würde somit einen Abstand von ungefähr sieben Jahren zwischen beiden Generationen bedeuten und sich am bisherigen Rhythmus von Sony orientieren.

Gleichzeitig erwartet der Konzern, dass Speicherpreise auch im Jahr 2027 hoch bleiben und das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage angespannt sein könnte. Sony prüft deshalb unterschiedliche Szenarien, darunter Einsparungen bei anderen Hardware-Komponenten, neue Vermarktungsstrategien und mögliche Anpassungen des Geschäftsmodells.

Marktlage bestimmt die nächste Generation

Warum wartet Sony mit einer offiziellen PS6-Ankündigung? Der Hersteller möchte offenbar möglichst flexibel auf die Entwicklung der Produktionskosten reagieren. Ein früh festgelegter Preis oder Termin könnte zum Problem werden, falls wichtige Bauteile teurer bleiben oder nicht in ausreichenden Mengen verfügbar sind.

Für PlayStation-Fans bedeutet das zunächst weitere Geduld. Sicher ist bislang nur, dass Sony an der Zukunft seiner Plattform arbeitet und dabei Profitabilität sowie den wahrgenommenen Gegenwert der Konsole in den Mittelpunkt stellt. Ein günstiger Generationswechsel lässt sich aus den Aussagen dagegen nicht ableiten.

Welchen Preis würdet ihr für die PlayStation 6 noch akzeptieren und wäre ein Release im Jahr 2027 aus eurer Sicht sinnvoll? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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