LEGO Harry Potter Collection kommt am 16. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2

Harry Potter Fans dürfen sich den 16. Oktober 2026 im Kalender markieren. An diesem Freitag erscheint die LEGO Harry Potter Collection offiziell für Nintendo Switch 2 und bringt damit beide Klötzchenabenteuer rund um Hogwarts auf Nintendos aktuelle Konsole.

Die Neuauflage umfasst LEGO Harry Potter: Die Jahre 1 bis 4 sowie LEGO Harry Potter: Die Jahre 5 bis 7. Damit deckt die Sammlung die Handlung aller acht Harry Potter Filme ab und verbindet Zauberei, Rätsel, Erkundung und den typischen LEGO Humor in einem umfangreichen Action Adventure.

Die komplette Hogwarts Reise für Nintendo Switch 2

Welche Inhalte stecken in der LEGO Harry Potter Collection? Der erste Teil begleitet Harry, Ron und Hermine durch ihre frühen Schuljahre. Inhaltlich orientiert sich das Abenteuer an Harry Potter und der Stein der Weisen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Harry Potter und der Gefangene von Askaban sowie Harry Potter und der Feuerkelch.

LEGO Harry Potter: Die Jahre 5 bis 7 setzt die Geschichte mit Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter und der Halbblutprinz sowie beiden Teilen von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes fort. Neben Unterrichtsstunden und dem Brauen von Zaubertränken stehen zahlreiche Duelle, Geheimnisse und schließlich die Auseinandersetzung mit Lord Voldemort auf dem Programm.

Enthalten sind außerdem sämtliche zuvor veröffentlichten DLC Pakete. Dazu gehören zusätzliche Charaktere wie Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin sowie weitere Zaubersprüche. Die Kampagne kann allein oder lokal mit einer zweiten Person auf demselben System gespielt werden.

Veröffentlichung als Download und Handelsversion

Wie erscheint die neue Nintendo Switch 2 Version? Warner Bros. Games veröffentlicht die LEGO Harry Potter Collection am 16. Oktober 2026 sowohl digital als auch als physische Ausgabe. Bei der Handelsversion sollen sich beide Spiele gemeinsam auf einer Spielkarte befinden.

Entwickelt wurde die ursprüngliche Sammlung von TT Games. Für die Umsetzung auf Nintendo Switch 2 sind Double Eleven und Cast Iron Games verantwortlich. Unterstützt werden der Handheld Modus, der Tisch Modus und der TV Modus. Darüber hinaus bietet die deutsche Version eine vollständige deutsche Sprachoption und eine USK Freigabe ab sechs Jahren.

Ein offizieller Preis für den deutschen Markt ist derzeit noch nicht angegeben. Ebenso gibt es bislang keine Ankündigung zu einem möglichen Upgrade für Besitzer der bisherigen Nintendo Switch Version.

Weitere Projekte aus der Zauberwelt

Welche Harry Potter Spiele bleiben darüber hinaus interessant? Die Auswahl reicht mittlerweile vom Mobile Rollenspiel Harry Potter: Hogwarts Mystery über das auf Mehrspielerpartien ausgerichtete Harry Potter: Quidditch Champions bis zum Open World Rollenspiel Hogwarts Legacy. Besonders Hogwarts Legacy hat gezeigt, wie groß das Interesse an umfangreichen Abenteuern in der Zauberwelt weiterhin ist.

Parallel befindet sich Hogwarts Legacy 2 in Entwicklung, auch wenn eine vollständige Enthüllung noch aussteht. Mit Harry Potter: Defenders of Hogwarts ist zudem ein neues Brettspiel auf dem Weg. Die LEGO Harry Potter Collection übernimmt am 16. Oktober 2026 jedoch zunächst die Rolle des nächsten großen Harry Potter Releases und bietet vor allem Switch 2 Besitzern eine unkomplizierte Reise durch die komplette Filmsaga.

Werdet ihr mit Harry, Ron und Hermine noch einmal nach Hogwarts zurückkehren oder wartet ihr lieber auf Hogwarts Legacy 2? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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