Game of Thrones Legends – Benjen Stark wird neuer legendärer Champion

Ein lange vernachlässigtes Mitglied des Hauses Stark rückt in Game of Thrones: Legends ins Zentrum. Mit Kingsroad: The Unlikely Heir erhält Benjen Stark eine eigene Saison und wird zugleich als neuer legendärer Champion in das Mobile-Rollenspiel aufgenommen.

Die Saison beginnt am 12. Oktober 2026 um 9 Uhr deutscher Zeit und läuft bis zum 9. November 2026 um 8 Uhr. Während dieses Zeitraums können Fans tägliche sowie wöchentliche Aufgaben abschließen, in den Kingsroad-Stufen aufsteigen und verschiedene Belohnungen freischalten.

Benjen Stark kehrt als legendärer Champion zurück

Wer steht im Mittelpunkt von The Unlikely Heir? Die neue Saison widmet sich vollständig Benjen Stark, dem jüngeren Bruder von Ned Stark. Als Mitglied der Nachtwache war er eng mit den Gefahren jenseits der Mauer verbunden, verschwand jedoch bereits früh während einer Expedition in den hohen Norden.

In der Fernsehserie kehrte Benjen später in veränderter Gestalt zurück und rettete unter anderem Jon Snow. Im Vergleich zu anderen Mitgliedern der Familie Stark blieb seine Geschichte dennoch knapp und viele Hintergründe wurden lediglich angedeutet. In der Romanvorlage ist sein Schicksal weiterhin nicht abschließend geklärt.

Game of Thrones: Legends greift diese offene Flanke nun auf und verschafft Benjen einen deutlich prominenteren Auftritt. Seine Champion-Splitter gehören zum kostenpflichtigen Goldroad Pass. Über den kostenlosen Kingsroad-Fortschritt lassen sich hingegen weitere Champion-Splitter, Beschwörungsmarken und zusätzliche Belohnungen verdienen.

Ein voller Event-Kalender für den Oktober 2026

Welche weiteren Inhalte erscheinen im Oktober 2026? Neben The Unlikely Heir stehen mehrere bekannte Schlachten aus Game of Thrones und House of the Dragon auf dem Programm. Den Anfang macht Battle of the Bastards vom 8. bis zum 12. Oktober 2026, gefolgt vom House of the Dragon Event vom 15. bis zum 19. Oktober 2026.

Battle of Blackwater Bay läuft anschließend vom 22. bis zum 26. Oktober 2026. Den Abschluss bildet Assault on Rook’s Rest, das am 29. Oktober 2026 startet und bis zum 2. November 2026 verfügbar bleibt. Begleitende Beschwörungen bringen dabei unter anderem Jon Snow, Tywin Lannister, Oberyn Martell, Rhaenyra Targaryen, Caraxes, Davos Seewert und den Nachtkönig zurück.

Zusätzlich startet am 7. Oktober 2026 die Beschwörung Lord of the Hightower mit Ormund Hightower, Ser Gwayne Hightower und Otto Hightower. Ab dem 21. Oktober 2026 folgt The Brightflame rund um Aerion Targaryen. Auch Alliser Thorn und Catelyn Stark erhalten im Monatsverlauf neue ikonische Gegenstände, die ihre Fähigkeiten im Kampf erweitern.

Mit Benjen Stark als neuem legendären Champion setzt Game of Thrones: Legends im Oktober 2026 klar auf das Haus Stark und die Nachtwache. Freut ihr euch über die Rückkehr des ungewöhnlichen Erben oder hättet ihr lieber einen anderen Charakter im Mittelpunkt gesehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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