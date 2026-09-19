Steam-Freebies im Überblick – 3 Spiele dauerhaft, 4 Gratiswochenenden

Auf Steam stehen derzeit sieben Spiele kostenlos bereit. Drei davon lassen sich dauerhaft mit dem eigenen Konto verknüpfen, während vier weitere Titel im Rahmen eines Gratiswochenendes ohne Kauf ausprobiert werden können.

Hinzu kommen fünf weitere Gratisinhalte. Dazu zählen ein aktuell verfügbares Waffenpaket für Dying Light: The Beast sowie vier bereits für Oktober 2026 angekündigte Angebote. Wer seine Bibliothek erweitern oder einfach ein paar neue Spiele testen möchte, sollte die unterschiedlichen Fristen beachten.

Drei Spiele bleiben dauerhaft in der Bibliothek

Welche Steam-Spiele können kostenlos behalten werden? Bei den aktuellen Free-to-Keep-Aktionen genügt es, die jeweiligen Titel rechtzeitig dem eigenen Konto hinzuzufügen. Anschließend bleiben sie auch nach dem Ende der Aktion dauerhaft in der Steam-Bibliothek.

Das Angebot deckt Puzzle-Action, Weltraumstrategie und einen klassischen Retro-Shooter ab. Dadurch dürfte für unterschiedliche Vorlieben etwas dabei sein.

Crystal Crisis: Das Puzzle-Spiel verbindet fallende Kristalle mit Mechaniken aus Fighting Games. Die Aktion endet am 22. September 2026 um 9 Uhr.

Das Puzzle-Spiel verbindet fallende Kristalle mit Mechaniken aus Fighting Games. Die Aktion endet am 22. September 2026 um 9 Uhr. Space Menace: In diesem Science-Fiction-Strategiespiel bauen Nutzer eine Flotte auf, bestreiten taktische Raumschlachten und entscheiden über das Schicksal der Galaxie. Der Titel kann bis zum 23. September 2026 um 16 Uhr dauerhaft beansprucht werden.

In diesem Science-Fiction-Strategiespiel bauen Nutzer eine Flotte auf, bestreiten taktische Raumschlachten und entscheiden über das Schicksal der Galaxie. Der Titel kann bis zum 23. September 2026 um 16 Uhr dauerhaft beansprucht werden. Deadshot: Der Retro-Ego-Shooter orientiert sich an Klassikern wie Doom, Quake und Half-Life. Die kostenlose Freischaltung endet am 23. September 2026 um 16 Uhr.

Auch wenn momentan keine Zeit zum Spielen bleibt, lohnt sich das rechtzeitige Hinzufügen. Ein Download ist für die dauerhafte Sicherung nicht erforderlich.

Vier große Spiele kostenlos ausprobieren

Wie lange läuft das kostenlose Steam-Wochenende? Diablo IV, Sea of Thieves, Last Flag und Jump Space können bis zum 21. September 2026 um 16 Uhr kostenlos gespielt werden. Anders als bei den drei dauerhaften Gratisangeboten endet der Zugriff danach automatisch.

Im Mittelpunkt stehen diesmal vor allem Koop-Erlebnisse und Mehrspieler-Action. Mit Diablo IV ist zugleich ein umfangreiches Action-Rollenspiel vertreten, das sich sowohl allein als auch gemeinsam erkunden lässt.

Diablo IV: Blizzards düsteres Action-Rollenspiel setzt auf Beute, Charakter-Builds, Dungeons und saisonale Inhalte.

Blizzards düsteres Action-Rollenspiel setzt auf Beute, Charakter-Builds, Dungeons und saisonale Inhalte. Sea of Thieves: Das Piratenabenteuer schickt Crews in eine offene Welt voller Schätze, Seeschlachten und gefährlicher Kreaturen.

Das Piratenabenteuer schickt Crews in eine offene Welt voller Schätze, Seeschlachten und gefährlicher Kreaturen. Last Flag: Der schnelle Team-Shooter lässt zwei Gruppen in Capture-the-Flag-Partien gegeneinander antreten.

Der schnelle Team-Shooter lässt zwei Gruppen in Capture-the-Flag-Partien gegeneinander antreten. Jump Space: Das missionsbasierte Science-Fiction-Spiel bietet PvE-Koop für bis zu vier Personen. Die Crew steuert gemeinsam ein Raumschiff, erkundet Gebiete zu Fuß und kämpft im All.

Alle vier Titel verschwinden nach Ablauf der Aktion wieder aus dem kostenlosen Zugriff. Erspielte Fortschritte können bei einem späteren Kauf in der Regel weitergenutzt werden.

Weitere Gratisinhalte bis Oktober 2026

Welche zusätzlichen Steam-Freebies sind bestätigt? Für Besitzer von Dying Light: The Beast steht aktuell das Discharge Weapon Pack kostenlos bereit. Das Paket enthält eine elektrifizierte Machete und einen VNC-Waffenanhänger, benötigt jedoch das Hauptspiel.

Das Waffenpaket lässt sich bis zum 24. September 2026 um 16 Uhr dauerhaft mit dem Konto verknüpfen. Für Oktober 2026 sind außerdem ein vollständiges Spiel und drei kosmetische Zusatzpakete angekündigt.

Dying Light: The Beast – Discharge Weapon Pack: Kostenloses Waffenpaket für Besitzer des Hauptspiels, verfügbar bis zum 24. September 2026 um 16 Uhr.

Kostenloses Waffenpaket für Besitzer des Hauptspiels, verfügbar bis zum 24. September 2026 um 16 Uhr. Fireside Feelings: Ein gemütliches, dialoglastiges Spiel über Gedanken, Gefühle und Gespräche am Lagerfeuer.

Ein gemütliches, dialoglastiges Spiel über Gedanken, Gefühle und Gespräche am Lagerfeuer. MXGP 26 – Scrubdesignz Liveries: Kosmetischer Zusatzinhalt für MXGP 26.

Kosmetischer Zusatzinhalt für MXGP 26. Gear.Club Unlimited 3 Gear.Club Signature Pack: Zusätzliches Inhaltspaket für Gear.Club Unlimited 3.

Zusätzliches Inhaltspaket für Gear.Club Unlimited 3. Hunting Simulator 3 – Classic American Hunter Pack: Kosmetische und thematische Inhalte für Hunting Simulator 3.

Konkrete Termine für die vier Oktober-Angebote stehen noch aus. Bis dahin bieten die laufenden Aktionen bereits eine abwechslungsreiche Mischung aus dauerhaften Vollversionen, einem DLC und zeitlich begrenzten Gratiswochenenden.

Welche der kostenlosen Steam-Aktionen nehmt ihr mit und welches Spiel landet zuerst auf eurer Festplatte? Schreibt es uns in die Kommentare.

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