Metroid Ravenous – Händler storniert Special Edition, Sorge um Vorbesteller

Vorbesteller der Special Edition von Metroid Ravenous erleben derzeit eine böse Überraschung. Der britische Händler Very hat mehrere bereits aufgegebene Bestellungen storniert und den betroffenen Kunden mitgeteilt, dass die bestellten Exemplare nicht geliefert werden können.

Die Absagen betreffen bislang den britischen Markt. Hinweise auf vergleichbare Stornierungen bei deutschen Händlern liegen derzeit nicht vor. Dennoch dürften die Meldungen auch hierzulande für Unruhe sorgen, da die begehrte Sammlerausgabe bereits bei mehreren Anbietern ausverkauft ist.

Stornierungen beim britischen Händler

Warum werden Vorbestellungen von Metroid Ravenous storniert? Very hat bislang keine konkrete Erklärung für die Absagen veröffentlicht. Naheliegend ist, dass der Händler mehr Bestellungen angenommen hat, als durch das tatsächlich zugeteilte Kontingent abgedeckt werden können.

Mehrere Kunden erhielten eine Mitteilung, laut der Very die Special Edition nicht liefern könne. Auch nach einer erfolgreich abgeschlossenen Bestellung ist ein Exemplar somit nicht mehr garantiert, wenn der Händler seine verfügbare Stückzahl falsch eingeschätzt hat oder Nintendo weniger Einheiten als erwartet bereitstellt.

Ob weitere Händler von ähnlichen Lieferproblemen betroffen sein werden, ist noch offen. Die Stornierungen bei Very könnten ein Einzelfall bleiben, sie unterstreichen jedoch die offenbar hohe Nachfrage nach der limitierten Ausgabe.

Umfang der Special Edition

Welche Inhalte bietet die Metroid Ravenous Special Edition? Die Sammlerausgabe enthält neben der physischen Nintendo-Switch-2-Version des Spiels ein SteelBook und eine exklusive amiibo-Figur. Diese zeigt Samus in ihrem Metroid-Anzug und kann nach aktuellem Stand nicht separat erworben werden.

Physische Version von Metroid Ravenous für Nintendo Switch 2

SteelBook-Hülle

Exklusive amiibo-Figur von Samus im Metroid-Anzug

Vor allem die exklusive Figur dürfte ein wichtiger Grund für den schnellen Ausverkauf sein. Nintendo veröffentlicht zum Start außerdem reguläre amiibo-Figuren von Samus und einer Chozo-Statue, während die Variante im Metroid-Anzug an die Special Edition gebunden bleibt.

Für Sammler könnte es sich daher lohnen, mögliche Nachlieferungen im Blick zu behalten. Bis zum Erscheinungstermin verbleiben noch mehrere Monate, sodass Nintendo und die beteiligten Händler ihre Bestände theoretisch noch einmal aufstocken könnten. Eine zusätzliche Produktion wurde bislang allerdings nicht angekündigt.

Samus kehrt Anfang 2027 zurück

Wann erscheint Metroid Ravenous? Das neue 2D-Abenteuer wird am 28. Januar 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Metroid Ravenous setzt die Geschichte von Metroid Dread fort und entsteht erneut bei MercurySteam in Zusammenarbeit mit Nintendo.

Samus Aran strandet nach einem Angriff auf einem unbekannten Mond und muss sich durch eine gefährliche unterirdische Welt kämpfen. Dabei erwachen ihre Metroid-Kräfte, mit denen sie Gegner überwältigen und deren Energie absorbieren kann. Zu ihren wichtigsten Widersachern gehören fünf geheimnisvolle Weltraum-Ninjas.

Die aktuelle Situation betrifft ausschließlich Vorbestellungen der Special Edition beim britischen Händler Very. Wer in Deutschland bereits bestellt hat, sollte dennoch den jeweiligen Bestellstatus und eingehende Nachrichten des Händlers im Auge behalten.

Habt ihr euch die Special Edition von Metroid Ravenous gesichert oder wartet ihr auf eine mögliche Nachlieferung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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