Final Fantasy VII Revelation – Installationsgröße wohl bei 200 Gigabyte

Final Fantasy VII Revelation soll das bislang größte Kapitel der Remake-Trilogie werden. Diese Ambition macht sich offenbar auch beim benötigten Speicherplatz bemerkbar, denn Director Naoki Hamaguchi rechnet derzeit mit einer Installationsgröße von rund 200 Gigabyte.

Damit würde das Action-Rollenspiel seine Vorgänger Final Fantasy VII Remake Intergrade und Final Fantasy VII Rebirth deutlich übertreffen. Die Angabe ist allerdings noch nicht endgültig, da Square Enix die Entwicklung und Optimierung bis zur Veröffentlichung fortsetzt.

Ein gewaltiger Abschluss der Remake-Trilogie

Wie groß wird Final Fantasy VII Revelation? Hamaguchi erklärte im Rahmen der Tokyo Game Show 2026, dass die finale Version voraussichtlich ungefähr 200 Gigabyte Speicherplatz beanspruchen werde. Final Fantasy VII Rebirth benötigt auf dem PC aktuell 155 Gigabyte freien Speicher, während Final Fantasy VII Remake Intergrade mit 100 Gigabyte auskommt.

Voraussichtlich werden es rund 200 Gigabyte. Am Ende müssen wir die Grenzen der Hardware bis zu einem gewissen Punkt überwinden.

Die enorme Größe passt zum geplanten Umfang des dritten Teils. Final Fantasy VII Revelation bietet eine offene Spielwelt, die Cloud und seine Gefährten unter anderem mit dem Luftschiff Highwind bereisen können. Dabei sollen bislang fehlende Schauplätze wie Mideel und Wutai eine wichtige Rolle spielen.

Neben neuen Regionen erweitert Square Enix auch das Kampfsystem und die Erkundung. Cid und Vincent stoßen als spielbare Charaktere zur Gruppe, während sich die kontrollierte Figur während der Reise direkt wechseln lässt. Zusätzlich kehrt das Kartenspiel Königinnenblut mit einer neuen Handlung rund um Red XIII zurück.

Pflichtdownload für physische Ausgaben

Warum reicht die Disc-Version nicht aus? Der erwartete Speicherbedarf hat unmittelbare Folgen für Käufer einer physischen Ausgabe. Zusätzliche Spieldaten müssen aus dem Internet heruntergeladen werden, bevor das Abenteuer vollständig gestartet werden kann.

Square Enix möchte Final Fantasy VII Revelation trotzdem weiterhin als physisches Produkt anbieten. Eine vollständige Auslieferung auf mehreren Datenträgern hätte laut Hamaguchi den Produktionsablauf erschwert und zusätzliche Grenzen für den Umfang sowie die weitere Optimierung gesetzt.

Gerade für Sammler bleibt diese Lösung ein Kompromiss. Sie erhalten zwar weiterhin eine Box mit Datenträger, sind für die erstmalige Installation jedoch auf eine Internetverbindung und ausreichend freien Speicher angewiesen. Wer das Rollenspiel direkt zum Launch beginnen möchte, sollte deshalb rechtzeitig Platz auf der internen SSD schaffen.

Veröffentlichung und zusätzliche Geschichten

Wann erscheint Final Fantasy VII Revelation? Der Abschluss der Trilogie kommt am 8. April 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC auf den Markt. Vorbestellungen für mehrere physische und digitale Editionen sind bereits gestartet.

Nach der Veröffentlichung sollen zwei zusätzliche Story-Erweiterungen folgen. Eine davon rückt Sephiroth in den Mittelpunkt, während sich die zweite Erweiterung Vincent und den Turks widmet. Die DLC-Inhalte sind für den Zeitraum zwischen Winter 2027 und Frühjahr 2028 vorgesehen und sollen die jeweiligen Figuren ähnlich wie Final Fantasy VII Remake Episode Intermission vertiefen.

Rund 200 Gigabyte wären selbst für ein modernes Open-World-Rollenspiel eine stattliche Ansage. Wie steht ihr zum enormen Speicherbedarf und zum verpflichtenden Download der physischen Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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