Steam schenkt Retro-Shooter Deadshot dauerhaft gratis, Frist bis 23.9.2026

Auf Steam gibt es ab sofort einen kleinen Retro-Shooter zum Nulltarif. Deadshot kann noch bis zum 23. September 2026 um 19 Uhr kostenlos dem eigenen Account hinzugefügt werden. Anschließend bleibt das 2024 veröffentlichte Spiel dauerhaft in der persönlichen Bibliothek.

Die Aktion gehört zu Steams Free-to-Keep-Angeboten und ist daher nicht mit einem kostenlosen Wochenende zu verwechseln. Eine sofortige Installation ist ebenfalls nicht notwendig. Regulär kostet Deadshot im deutschen Steam Store 5,19 Euro.

Dauerhafte Freischaltung auf Steam

Wie lässt sich Deadshot kostenlos sichern? Interessierte müssen die Shopseite des Shooters aufrufen und dort die Schaltfläche zum Hinzufügen zum Account auswählen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, gilt Deadshot als dauerhaft erworben und kann auch nach dem Ende der Aktion heruntergeladen werden.

Die Frist endet am 23. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Wer den Titel erst danach auf die Wunschliste setzt oder herunterlädt, muss wieder den regulären Preis bezahlen. Für die Freischaltung werden lediglich ein Steam Account und wenige Klicks benötigt.

Parallel steht mit Space Menace ein weiteres Spiel kostenlos zur Verfügung. Das 2022 veröffentlichte Science-Fiction-Strategiespiel kombiniert Echtzeitgefechte, Flottenmanagement und taktische Entscheidungen. Auch dieses Angebot endet am 23. September 2026 um 19 Uhr.

Retro-Action in der Mutantenapokalypse

Welche Inhalte bietet Deadshot? Das Erstlingswerk des Entwicklers v0lt orientiert sich sichtbar an Klassikern wie Half-Life, Doom und Quake. Ihr schlüpft in die Rolle eines Soldaten, der mitten in einer Mutantenapokalypse erwacht und herausfinden muss, was mit der Welt geschehen ist.

Auf dem Weg durch Tunnel, Labore, Gebäude und Lagerbereiche warten zahlreiche Gegner, versteckte Geheimnisse und Gegenstände, die für den weiteren Fortschritt benötigt werden. Deadshot setzt auf geradlinige Einzelspieler-Action, Pixelgrafik und ein bewusst altmodisches Spielgefühl. Als unterstützte Sprache wird auf Steam ausschließlich Englisch aufgeführt.

Retro-inspirierte First-Person-Action mit klassischer Shooter-Struktur

Drei Kampagnenkapitel mit jeweils sechs Levels

Sieben unterschiedliche Waffen

Fünf Waffenaufsätze

Musik von White Eyes, Noxtromo und Torturerr

Die bisherigen Steam Rezensionen fallen positiv aus. Besonders häufig werden die Musik, das abwechslungsreiche Leveldesign und die Bosskämpfe hervorgehoben. Wer schnelle Retro-Action und Shooter mit Zombie- beziehungsweise Mutantenszenario mag, kann Deadshot nun ohne finanzielles Risiko ausprobieren.

Sichert ihr euch Deadshot und Space Menace für eure Steam Bibliothek oder ist euer digitaler Spieleberg bereits groß genug? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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