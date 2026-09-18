Halo – Prime 1 zeigt 1-4 Master-Chief-Statue, Release 2028, 500 Stück

Halo-Fans mit einer Vorliebe für besonders große Sammlerstücke dürfen sich auf einen kostspieligen Neuzugang freuen. Prime 1 Studio hat eine aufwendig gestaltete Master-Chief-Statue zu Halo: Campaign Evolved vorgestellt, deren Veröffentlichung zwischen Februar und Mai 2028 geplant ist.

Der internationale Preis entspricht nach aktuellem Wechselkurs rund 1.395 Euro. Vorbestellungen sind seit dem 18. September 2026 möglich, wobei die Bonusversion weltweit auf lediglich 500 Exemplare limitiert ist. Eine ausdrücklich für Deutschland ausgewiesene Endsumme steht noch nicht fest. ([prime1studio.com](https://www.prime1studio.com/hl-master-chief/UPMHALO-01S.html))

Master Chief im imposanten Maßstab

Wie umfangreich fällt die neue Halo-Statue aus? Prime 1 Studio bildet Master Chief im Maßstab 1/4 und in seinem aktuellen Design aus Halo: Campaign Evolved ab. Das Sammlerstück ist rund 78 Zentimeter hoch, 54 Zentimeter breit und 49 Zentimeter tief. Mit einem Gewicht von ungefähr 11,09 Kilogramm dürfte es in jeder Gaming-Sammlung sofort auffallen.

Master Chief steht in kampfbereiter Pose auf einer detailreichen Halo-Basis, in die ein besiegter Elite integriert wurde. Austauschbare Arme erlauben zwei unterschiedliche Darstellungen. Wahlweise trägt der Spartan ein Sturmgewehr oder das charakteristische Energieschwert.

Mehrere LED-Elemente sollen die Präsentation zusätzlich aufwerten. Beleuchtet werden die Basis, der Helm und das Energieschwert. Die genaue Energieversorgung steht während der Entwicklungsphase noch nicht fest. ([prime1studio.com](https://www.prime1studio.com/hl-master-chief/UPMHALO-01S.html))

Master Chief im Maßstab 1/4

Halo-Basis mit besiegtem Elite

Zwei austauschbare Armsets

Sturmgewehr und Energieschwert als Waffenoptionen

LED-Beleuchtung in Basis, Helm und Energieschwert

Zusätzliches Sturmgewehr für die Rückenhalterung

Abmessungen von 78 mal 54 mal 49 Zentimetern

Gewicht von ungefähr 11,09 Kilogramm

Limitierung auf 500 Exemplare

Zweites Diorama erweitert die Kampfszene

Welche weitere Halo-Veröffentlichung wurde angekündigt? Während des Next Level Showcase XIX präsentierte Prime 1 Studio außerdem ein passendes Diorama mit einem Elite-Zeloten und einem Grunt-Minor. Auch dieses Modell kostet umgerechnet rund 1.395 Euro und ist auf 500 Exemplare begrenzt. Die Auslieferung soll zwischen März und Juni 2028 erfolgen.

Das zweite Diorama besitzt eine optisch passende Alpha-Halo-Basis und lässt sich dadurch neben Master Chief aufstellen. LEDs befinden sich unter anderem im Energieschwert, im Nadler und in der Maske des Grunts. Die Bonusversion ergänzt zudem einen austauschbaren Arm mit Plasmagewehr. ([prtimes.jp](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000602.000061479.html))

Wer beide Bonusversionen über den offiziellen Online-Shop bestellt, erhält ein zusätzliches Armset für Master Chief. Damit kann der Spartan zwei Magnum-Pistolen gleichzeitig führen. Für beide Statuen zusammen werden umgerechnet rund 2.790 Euro fällig, bevor mögliche Versandkosten und Abgaben hinzukommen.

Wäre die gewaltige Master-Chief-Statue ein Highlight für eure Sammlung oder ist der Preis selbst für eingefleischte Halo-Fans zu hoch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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