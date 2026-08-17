Neues Halo-Multiplayer-Spiel – Microsoft soll frühen Prototyp gestoppt haben

Microsoft hat offenbar einen frühen Prototyp für ein neues Halo-Multiplayer-Spiel eingestellt. Das Projekt soll unter Beteiligung von Activision entstanden sein, wobei auch das für Call of Duty bekannte Entwicklerstudio Sledgehammer Games eine wichtige Rolle gespielt haben soll.

Nach Angaben des Halo-Insiders Rebs Gaming begannen die Tests im Juni 2026. Bereits Anfang Juli 2026 wurde der Prototyp jedoch wieder verworfen. Eine vollständige Freigabe für die Produktion hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt noch nicht erhalten.

Früher Test mit Sledgehammer Games

Wie weit war das neue Halo-Multiplayer-Spiel entwickelt? Die Arbeiten befanden sich offenbar noch in einer sehr frühen Blockout-Phase. In diesem Stadium werden grundlegende Abläufe mit vereinfachten Umgebungen und Platzhaltern getestet, bevor Entwickler größere Ressourcen in Grafik, Inhalte und technische Details investieren.

Der Prototyp soll sich vor allem auf grundlegende Mechaniken wie die Bewegung der Figuren konzentriert haben. Konkrete Informationen zu Spielmodi, Karten, Waffen oder der Anzahl der Teilnehmenden liegen nicht vor. Unklar bleibt daher auch, ob Sledgehammer Games ein klassisches Arena-Erlebnis oder eine modernere Multiplayer-Variante geplant hatte.

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Die angebliche Einstellung muss zudem nicht bedeuten, dass eine Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Activision vollständig vom Tisch ist. Laut Rebs Gaming prüft Microsoft weiterhin, ob Activision bei zukünftigen Halo-Projekten helfen könnte. Brancheninsider Jez Corden hatte bereits im Juli 2026 berichtet, dass eine mögliche Beteiligung des Publishers diskutiert werde.

Mehrere verworfene Multiplayer-Konzepte

Welche Verbindung besteht zu Project Ekur? Der gemeinsam mit Activision getestete Prototyp soll unabhängig von Project Ekur entstanden sein. Auch dieses unangekündigte Multiplayer-Spiel wurde Berichten zufolge im Juli 2026 eingestellt, nachdem das Konzept während der Entwicklung mehrfach verändert worden war.

Project Ekur soll wiederum aus Project Tatanka hervorgegangen sein. Certain Affinity hatte Tatanka ursprünglich als Battle-Royale-Erfahrung im Halo-Universum entwickelt. Später wurden offenbar weitere Ansätze geprüft, darunter Extraction-Elemente und besonders große Teamgefechte, die an den Kriegsgebiet-Modus aus Halo 5: Guardians erinnert hätten.

Die zahlreichen Prototypen zeigen, dass Microsoft verschiedene Möglichkeiten für die Multiplayer-Zukunft der Reihe ausprobiert. Gleichzeitig scheint bislang kein Konzept gefunden worden zu sein, das offiziell als Nachfolger für Halo Infinite bestätigt werden konnte. Der 2021 veröffentlichte Titel bleibt deshalb weiterhin das wichtigste kompetitive Spiel der Marke und erhält auch 2026 noch Aktualisierungen für seine Matchmaking-Spiellisten.

Offene Zukunft für den Halo-Mehrspieler

Wie geht es mit Halo nach Campaign Evolved weiter? Halo: Campaign Evolved erschien am 28. Juli 2026 und konzentriert sich auf die Einzelspieler-Kampagne sowie kooperative Inhalte. Der Mehrspieler-Modus des Originals wurde für das Remake dagegen nicht neu umgesetzt, wodurch die Frage nach dem nächsten eigenständigen PvP-Erlebnis weiterhin unbeantwortet bleibt.

Halo Studios arbeitet inzwischen mit der Unreal Engine 5 und setzt verstärkt auf externe Unterstützung. Im Abspann von Campaign Evolved werden rund 15 beteiligte Entwicklungs- und Supportstudios aufgeführt. Ein Team mit der Shooter-Erfahrung von Sledgehammer Games könnte Halo Studios daher unterstützen, ohne dass Microsoft dafür eine komplett neue interne Multiplayer-Abteilung aufbauen müsste.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleiben die Berichte allerdings unbestätigte Gerüchte. Sicher ist lediglich, dass ein neuer kompetitiver Halo-Ableger eine entscheidende Rolle für die kommende Ära der Reihe spielen dürfte. Würdet ihr euch ein Halo-Multiplayer-Spiel von Sledgehammer Games wünschen, oder sollte die Reihe vollständig bei Halo Studios bleiben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.