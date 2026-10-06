Halo nach Halo Infinite – Konzeptbilder zeigen neue Schauplätze und Xalanyn-Pläne

Rund um die Zukunft von Halo sind überraschend umfangreiche Konzeptzeichnungen und Storyansätze aufgetaucht. Die Bilder stammen aus der am 6. Oktober 2026 veröffentlichten Ausgabe des offiziellen Lore-Formats Canon Fodder und zeigen mögliche Schauplätze, Gegner und Konflikte, die an die Handlung von Halo Infinite anknüpfen.

Eine direkte Bestätigung für Halo 7 sind die Materialien allerdings nicht. Die Entwürfe vermitteln dennoch einen interessanten Eindruck davon, in welche Richtung Halo Studios die Geschichte möglicherweise weiterentwickeln wollte, bevor Microsoft die Verantwortung für den nächsten Hauptteil an ein neu zusammengestelltes Team unter Activision übergab.

Neue Regionen auf Zeta-Halo

Welche Schauplätze zeigen die neuen Halo-Konzeptzeichnungen? Mehrere Bilder erweitern die aus Halo Infinite bekannte Ringwelt um deutlich abwechslungsreichere Landschaften. Zu sehen sind verschneite Gebiete, feuchte Dschungel, gewaltige Baumlandschaften mit Konstruktionen der Verbannten, alte menschliche Ruinen und aus dem Meer ragende Anlagen der Vorläufer.

Besonders spannend ist der Schauplatz Helm’s Deep. Dort liegt die abgestürzte UNSC Infinity auf der Oberfläche von Zeta-Halo und wird durch fortschrittliche Systeme der Vorläufer verborgen. Nach rund sechs Monaten scheint das beschädigte Schiff langsam ein Teil der Ringwelt zu werden.

Die ausgebrannte Hülle dient den überlebenden Menschen zugleich als Zufluchtsort. Außerdem stellt die Infinity eine gefährliche Abschreckung dar, da eine Überlastung ihrer Triebwerke möglicherweise alles zerstören könnte, was die Verbannten auf Zeta-Halo unter ihre Kontrolle bringen wollen.

Severan und das Primordiale

Wer hätte im nächsten Halo-Spiel eine wichtige Rolle übernehmen können? Unter den vorgestellten Figuren befindet sich Kriegshäuptling Severan, der letzte überlebende Sohn von Tartarus. Atriox hatte ihm vor seinem Aufbruch nach Zeta-Halo das Kommando über die Heimatflotte der Verbannten übertragen. Durch die längere Abwesenheit von Atriox wurde Severan offenbar zum faktischen Anführer der verbliebenen Streitkräfte.

Ein weiteres Bild zeigt das Primordiale in einer von den Flood befallenen körperlichen Form. Das uralte Wesen gilt als Ursprung einer besonders düsteren Entwicklung innerhalb der Halo-Lore. Sein Bewusstsein ging nach seiner Vernichtung in das kollektive Gedächtnis der Flood über und kann erneut erwachen, sobald der Parasit eine ausreichend komplexe Intelligenz bildet.

Weitere Entwürfe führen nach Cloister, wo die San’Shyuum mithilfe gewaltiger Genmaschinen zu körperlich stärkeren Formen ihrer Vorfahren zurückkehren. Auch das beschädigte Requiem taucht als Graveworld wieder auf. Dort nutzen verbliebene Fanatiker unter Ryn ‘Alun prometheische Technologie, um ihre Körper zu verändern und auf die Rückkehr ihres Kriegergottes zu warten.

Die Xalanyn als große Zukunftsbedrohung

Wie sollte die Geschichte nach Halo Infinite weitergehen? Der wohl deutlichste Hinweis findet sich am Ende der Konzeptgalerie. Dort werden verschiedene Xalanyn als Kinder von Abaddon präsentiert. Im Hintergrund ist offenbar Abaddon selbst zu erkennen, wodurch die geheimnisvolle Spezies wesentlich größer und gefährlicher wirkt als bislang angenommen.

Halo Infinite hatte die Xalanyn bereits als mögliche zentrale Bedrohung für kommende Geschichten aufgebaut. Die Vorläufer hielten die Spezies auf Zeta-Halo gefangen, weil sie selbst die Aktivierung der Halo-Ringe überstehen konnte. Die gezeigten Entwürfe legen nahe, dass ihre Befreiung und ihre Verbindung zu Abaddon einen umfangreichen neuen Handlungsbogen bilden sollten.

Ob einzelne Ideen unter Activision erneut aufgegriffen werden, bleibt offen. Microsoft bestätigte am 22. September 2026, dass ein neu aufgebautes Activision-Team den nächsten Halo-Titel entwickelt. Bei Halo Studios verbleibt lediglich eine kleinere Mannschaft, die sich um die Community und bereits veröffentlichte Spiele kümmert. Damit könnten die jetzt veröffentlichten Bilder einen seltenen Blick auf eine Halo-Zukunft ermöglichen, die in dieser Form womöglich nie umgesetzt wird.

Welche der gezeigten Ideen hättet ihr am liebsten in einem echten Halo 7 erlebt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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