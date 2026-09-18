Xbox Game Pass im Oktober 2026 – diese 8 Spiele sind bisher bestätigt

Der Oktober 2026 füllt sich für den Xbox Game Pass weiter. Mit Chained Beasts und Bluey’s Happy Snaps stehen nun zwei zusätzliche Day-One-Veröffentlichungen fest, die beide am 15. Oktober 2026 in den Abo-Dienst aufgenommen werden.

Damit sind bereits sieben Spiele bestätigt, die im Oktober direkt zu ihrem jeweiligen Release im Game Pass erscheinen. Das bisherige Programm deckt ein breites Spektrum ab, das von großen Xbox-Produktionen über düstere Action bis hin zu familienfreundlichen Abenteuern reicht.

Chaotische Gladiatorenkämpfe in Chained Beasts

Was bietet Chained Beasts? Das Action-Roguelite von Featherweight Games schickt ein bis vier Teilnehmende gemeinsam in brutale Arenakämpfe. Das Indie-Studio aus Sydney ist unter anderem für das Strategie-Rollenspiel Botworld Adventure und den Endless Runner Rodeo Stampede bekannt.

Die Gladiatoren kämpfen sich durch Arenen in Karthago und Germanien, bevor ihre Reise sie schließlich nach Rom führt. Ihr gemeinsames Ziel ist die Freiheit, doch die namensgebenden Ketten machen jeden Kampf zu einer besonderen Kooperationsaufgabe.

Alle Kämpfer sind miteinander verbunden und müssen ihre Bewegungen koordinieren. Geschickt eingesetzt lassen sich Gegner mit der Kette zu Fall bringen oder in gefährliche Bereiche der Arena ziehen. Zusätzlich stehen Nahkampfwaffen, Wurfgeschosse, herumliegende Objekte und Hinrichtungen zur Verfügung.

Chained Beasts erscheint am 15. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Die Veröffentlichung erfolgt über das ID@Xbox-Programm, wobei Featherweight Games selbst als Publisher auftritt. Im Xbox Game Pass ist der Titel direkt zum Start auf Xbox Series X|S, PC und über Xbox Cloud Gaming verfügbar.

Bluey bringt ein Fotoabenteuer in den Game Pass

Wann erscheint Bluey’s Happy Snaps? Bandai Namco Entertainment und Gameloft haben den 15. Oktober 2026 als weltweiten Erscheinungstermin bestätigt. Das Familienabenteuer wird von Gameloft Brisbane gemeinsam mit BBC Studios und Bluey-Produzent Ludo Studio entwickelt.

Bluey und Bingo entdecken darin die alte Kamera ihres Vaters und beginnen, ihr Zuhause sowie bekannte Orte in Brisbane zu fotografieren. Die aufgenommenen Erinnerungen landen in einem persönlichen Sammelalbum, das mit freigeschalteten Stickern und Dekorationen gestaltet werden kann.

Das Abenteuer unterstützt einen lokalen Koop-Modus für zwei Personen und verzichtet auf Online-Funktionen sowie Ingame-Käufe. Bluey’s Happy Snaps erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Über den Xbox Game Pass ist es ab dem ersten Tag auf Konsole, PC und in der Cloud spielbar.

Das bisherige Oktober-Programm

Welche Xbox-Game-Pass-Spiele sind für Oktober 2026 bestätigt? Zusammen mit den beiden Neuzugängen umfasst der bislang bekannte Kalender acht Termine. Sieben davon sind echte Day-One-Veröffentlichungen, während Keeper bereits seit Oktober 2025 im Dienst enthalten ist und am 2. Oktober 2026 zusätzlich in die Premium-Stufe aufgenommen wird.

Datum Spiel Game-Pass-Stufe Plattformen Hinweis 2. Oktober 2026 Keeper Premium Cloud, PC, Xbox Series X|S Seit Oktober 2025 über Ultimate und PC Game Pass verfügbar 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S Day-One-Veröffentlichung 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series X|S Day-One-Veröffentlichung 13. Oktober 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series X|S Day-One-Veröffentlichung nach Verschiebung vom 25. September 2026 15. Oktober 2026 Bluey’s Happy Snaps Ultimate, PC Cloud, Konsole, PC Day-One-Veröffentlichung 15. Oktober 2026 Chained Beasts Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series X|S Day-One-Veröffentlichung 27. Oktober 2026 The Séance of Blake Manor Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S Day-One-Veröffentlichung für Xbox Series X|S 29. Oktober 2026 Terrible Lizards Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series X|S Day-One-Veröffentlichung

Die offizielle erste Oktober-Welle dürfte am 6. Oktober 2026 vorgestellt werden. Die Ankündigung der zweiten Monatshälfte wird derzeit für den 20. Oktober 2026 erwartet, sodass weitere Neuzugänge wahrscheinlich sind.

Welches der bestätigten Xbox-Game-Pass-Spiele für Oktober 2026 landet bei euch direkt auf der Download-Liste? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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