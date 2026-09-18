GTA 6 und GTA 5: 192-GB-Leak taucht online auf – neue Inhalte werden ausgewertet

Rund zwei Monate vor dem Release von GTA 6 ist ein riesiges Paket interner Rockstar-Daten im Netz aufgetaucht. Das Archiv soll rund 192 GB groß sein und Material zu GTA 5, GTA Online und frühen GTA-6-Assets enthalten.

Wichtig: Nach aktuellem Stand handelt es sich nicht um einen frisch erfolgten Einbruch bei Rockstar Games. Insider Gaming berichtet, dass die Dateien aus dem bekannten Datenleck von 2022 stammen sollen. Teile davon seien über Jahre nur in kleineren Kreisen weitergegeben worden und würden nun deutlich breiter verbreitet.

Frühe GTA-6-Assets im Leak gefunden

Während Dataminer das riesige Archiv weiter durchsuchen, sind bereits erste Inhalte aufgetaucht, die mit GTA 6 in Verbindung gebracht werden.

Dazu gehören sehr frühe und niedrig aufgelöste Karten- beziehungsweise Umgebungsassets. RockstarINTEL berichtet unter anderem von alten Modellen und Bereichen, die offenbar bereits während einer frühen Entwicklungsphase von GTA 6 entstanden sind. Die gezeigten Assets sollen teilweise viele Jahre alt sein und entsprechend nicht den aktuellen Stand des Spiels repräsentieren.

Der weitaus größere Teil des Leaks betrifft allerdings offenbar GTA 5 und GTA Online.

Riesige Liberty-City-Erweiterung für GTA 5 entdeckt

Besonders interessant sind neue Hinweise auf die lange vermutete und letztlich verworfene Liberty-City-Erweiterung.

In den Dateien wurde unter anderem eine Datei mit Zoneninformationen gefunden, die sich in CodeWalker importieren lässt. Daraus ergibt sich der Umriss einer geplanten Liberty-City-Version, die offenbar deutlich größer als die Karte aus GTA 4 ausgefallen wäre.

Bereits frühere Leaks hatten Hinweise darauf geliefert, dass Rockstar an Liberty City für GTA 5 beziehungsweise GTA Online gearbeitet hatte. Das jetzt öffentlich gewordene Material liefert offenbar deutlich mehr Informationen über den damaligen Umfang.

Agent-Trevor-DLC war offenbar deutlich größer geplant

Auch zum eingestellten Agent-Trevor-DLC für GTA 5 sind zahlreiche neue Details aufgetaucht.

Dataminer haben unter anderem Missionsnamen, umfangreiche Innenräume sowie Bereiche gefunden, die mit unterschiedlichen Handlungssträngen zusammenhängen sollen. Dazu gehören ein großer unterirdischer Komplex, ein Anwesen sowie Inhalte rund um eine Weltraum-Mission.

Teile dieser Inhalte wurden später offenbar in anderer Form für GTA Online wiederverwendet.

Alternatives Ende für Trevor ebenfalls enthalten

Das Archiv enthält außerdem Material zu einer frühen Variante von Trevors möglichem Tod in GTA 5.

Ursprünglich sollte Trevor demnach nicht in einem brennenden Öltank sterben. Stattdessen war offenbar vorgesehen, dass er in einen Tank mit flüssigem Stickstoff kracht, einfriert und anschließend zerbricht. Passende Dialogaufnahmen sollen ebenfalls Bestandteil des Leaks sein.

192 GB werden noch immer ausgewertet

Die Auswertung steht erst am Anfang. Insider Gaming und RockstarINTEL betonen, dass Dataminer derzeit weiterhin durch das Archiv gehen. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Stunden und Tagen weitere bislang unbekannte Rockstar-Inhalte auftauchen.

Für GTA 6 ist allerdings Vorsicht angesagt: Die bislang entdeckten Inhalte scheinen überwiegend aus sehr frühen Entwicklungsphasen zu stammen und lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse darauf zu, wie diese Bereiche im fertigen Spiel aussehen.

Rockstar Games hat sich zu dem aktuell verbreiteten 192-GB-Archiv bislang nicht öffentlich geäußert.

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