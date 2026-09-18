Star Wars Jedi Survivor – Limitierte Jetpack Trooper Figur von Hot Toys kommt

Mehr als drei Jahre nach dem Start von Star Wars Jedi: Survivor gibt es tatsächlich eine neue offizielle Veröffentlichung zur Actionreihe. Wer dabei auf die Enthüllung von Star Wars Jedi 3 hofft, muss seine Erwartungen allerdings bremsen. Statt eines neuen Spiels erscheint eine aufwendig gestaltete Sammlerfigur des imperialen Jetpack Troopers.

Hot Toys erweitert damit seine Videogame Masterpiece Series um einen Gegner, der Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor aus der Luft attackiert. Die auf 2.000 Exemplare limitierte Figur wird im Maßstab 1:6 produziert und richtet sich vor allem an Fans hochwertiger Star Wars-Sammlerstücke.

Limitierter Jetpack Trooper von Hot Toys

Wann erscheint die neue Star Wars Jedi-Veröffentlichung? Beim internationalen Vertrieb Sideshow ist die Figur bereits erhältlich und wird ausgeliefert. Bei einem europäischen Händler wird das Sammlerstück derzeit für 289,90 Euro angeboten, wobei die Verfügbarkeit für November 2026 vorgesehen ist.

Der Jetpack Trooper ist ungefähr 30 Zentimeter groß und besitzt 30 Artikulationspunkte. Hot Toys orientiert sich eng an der Darstellung aus Star Wars Jedi: Survivor. Dazu gehören die verwitterte weiße Rüstung, der schwarze Stoffanzug, der neu gestaltete Helm und das Atemgerät auf der Brustplatte.

Beim internationalen Vertrieb gilt eine Begrenzung von einem Exemplar pro Person. Zusätzlich wird die auf 2.000 Einheiten beschränkte Auflage lediglich in ausgewählten Märkten angeboten, wodurch das Modell langfristig zu einem begehrten Sammlerstück werden könnte.

Umfangreiche Ausstattung für dynamische Posen

Welche Inhalte gehören zum Lieferumfang? Das namensgebende Jetpack bildet den Mittelpunkt der Veröffentlichung. Es wird magnetisch am Rücken befestigt und lässt sich mit transparenten Flammeneffekten ausstatten, die den aktiven Schub der Triebwerke darstellen.

Auch bei Waffen, Händen und weiteren Kleinteilen fällt der Umfang großzügig aus. Der vollständige Lieferumfang umfasst:

einen Körper mit 30 Artikulationspunkten

einen neu gestalteten Helm mit Verwitterungseffekten

eine weiße Rüstung mit Brustatemgerät

einen schwarzen Stoffanzug

einen weißen Ausrüstungsgürtel

ein Paar weiße Stiefel

zwei geballte Hände

zwei entspannte Hände

zwei Hände zum Halten des Blasters

eine geöffnete linke Hand

ein E-11-Blastergewehr

ein magnetisch befestigtes Jetpack

zwei transparente Abgasflammeneffekte

zwei Schläuche für das Atemgerät

zwei Schläuche für das Jetpack

einen magnetischen Thermaldetonator

einen Figurenständer mit Star Wars-Logo und Charakterbezeichnung

Durch die unterschiedlichen Hände, die beweglichen Gelenke und das abnehmbare Zubehör können zahlreiche Kampfszenen aus dem Spiel nachgestellt werden. Die Gebrauchsspuren auf Rüstung, Gürtel und Stiefeln sorgen dafür, dass der Soldat deutlich kampferprobter als ein gewöhnlicher Stormtrooper wirkt.

Weiteres Warten auf Star Wars Jedi 3

Wie steht es um das nächste Abenteuer von Cal Kestis? Die neue Veröffentlichung ist kein Ersatz für den dritten Teil der Spielereihe. Respawn Entertainment hat bislang weder einen vollständigen Trailer noch konkrete Details oder einen Veröffentlichungstermin für das nächste Star Wars Jedi-Spiel präsentiert.

Star Wars Jedi: Survivor erschien ursprünglich am 28. April 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Am 17. September 2024 folgten Versionen für PlayStation 4 und Xbox One. Das Action-Adventure setzte die Handlung von Star Wars Jedi: Fallen Order fort und vergrößerte Cals Reise durch umfangreichere Gebiete, zusätzliche Kampfstile und neue imperiale Gegnertypen.

Wie gefällt euch der Jetpack Trooper von Hot Toys und würdet ihr rund 290 Euro für die limitierte Sammlerfigur ausgeben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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