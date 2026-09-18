GTA 6 Online schon 2027? Twitch-Chef sorgt mit Aussage für Aufsehen

Rockstar Games hat bislang noch nicht offiziell bestätigt, wann ein Online-Modus für GTA 6 erscheinen wird. Eine neue Aussage von Twitch-CEO Dan Clancy sorgt nun allerdings für Aufmerksamkeit: Nach Gesprächen mit Rockstar rechnet er offenbar damit, dass der Multiplayer im kommenden Jahr 2027 startet.

Clancy äußerte sich in einem Interview mit Bloomberg (via Kotaku) über die Bedeutung von GTA 6 für Twitch und die erwarteten Zuschauerzahlen. Dabei erklärte er, dass Twitch bereits intensiv mit Rockstar über dessen Pläne gesprochen habe und darüber, wie Creator rund um den Release eingebunden werden können.

Besonders interessant ist jedoch seine anschließende Aussage zum Online-Modus.

Twitch erwartet noch größeren Schub durch GTA 6 Online

Clancy rechnet bereits zum Release von GTA 6 mit einem deutlichen Anstieg der Zuschauerzahlen auf Twitch. Im folgenden Jahr soll der Effekt seiner Einschätzung nach sogar noch größer werden – nämlich dann, wenn Rockstar den Multiplayer veröffentlicht.

Damit nennt der Twitch-Chef indirekt erstmals ein mögliches Zeitfenster für GTA 6 Online im Jahr 2027.

Eine offizielle Bestätigung durch Rockstar ist das allerdings ausdrücklich nicht. Bloomberg ordnet Clancys Aussage als Erwartung ein. Auch Rockstar Games selbst hat bislang weder einen konkreten Online-Modus noch einen Release-Termin dafür angekündigt.

Hat sich der Twitch-Chef verplappert?

Spannend ist vor allem der Kontext. Clancy spricht nicht einfach nur allgemein über GTA 6, sondern betont zuvor, dass Twitch viel Zeit damit verbracht habe, mit Rockstar über die eigenen Pläne zu sprechen. Direkt danach erwähnt er einen Multiplayer-Start im kommenden Jahr.

Deshalb wirkt die Aussage deutlich konkreter als eine bloße Vermutung von außen. Auch PC Gamer und weitere Medien greifen die Äußerung entsprechend als möglichen Hinweis auf einen Release im Jahr 2027 auf.

Trotzdem sollte die Aussage nicht als bestätigter Termin verstanden werden. Pläne können sich ändern, und Rockstar hat sich selbst bislang nicht öffentlich festgelegt.

GTA 6 erscheint zunächst als Singleplayer-Spiel

Zum Launch am 19. November 2026 erscheint GTA 6 zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein Online-Modus ist bislang nicht Bestandteil der offiziellen Release-Kommunikation.

Dass Rockstar den Multiplayer später nachreicht, wäre grundsätzlich nichts Neues. GTA 5 erschien am 17. September 2013, während GTA Online erst am 1. Oktober 2013 folgte. Bei Red Dead Redemption 2 lag zwischen dem Release des Hauptspiels und dem Start von Red Dead Online ebenfalls mehrere Wochen.

Sollte GTA 6 Online tatsächlich erst 2027 erscheinen, wäre der Abstand diesmal jedoch deutlich größer.

GTA 6 dürfte Twitch massiv wachsen lassen

Unabhängig vom Multiplayer erwartet Clancy schon zum Launch des Hauptspiels einen erheblichen Effekt auf Twitch. GTA 6 soll nicht nur aktive Nutzer anziehen, sondern laut seiner Einschätzung auch ehemalige Zuschauer zurückbringen, die die Plattform länger nicht genutzt haben.

Wie groß dieser Anstieg tatsächlich ausfallen wird, könne er noch nicht beziffern. Er rechne jedoch mit einem spürbaren Plus bei der gesamten Twitch-Zuschauerzahl.

Für Rockstar hätte ein späterer Online-Release noch einen weiteren Vorteil: Nach dem enormen Interesse rund um den Singleplayer könnten GTA 6 und Twitch im Folgejahr durch den Multiplayer erneut einen großen Aufmerksamkeitsschub erleben.

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