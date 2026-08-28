Star Wars Jedi Survivor – Hot Toys bringt limitierten Jetpack Trooper 2026

Für Fans von Star Wars Jedi: Survivor ist eine neue offizielle Veröffentlichung für den Herbst 2026 bestätigt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um das nächste Abenteuer von Cal Kestis, sondern um eine hochwertige Sammlerfigur des imperialen Jetpack Troopers von Hot Toys.

Die Figur kostet umgerechnet rund 232 Euro. Dieser Betrag basiert auf dem internationalen Preis und kann durch Versandkosten, Steuern sowie Einfuhrabgaben deutlich steigen. Eine eigenständige Preisangabe oder Vorbestellmöglichkeit für Deutschland wurde bislang nicht angekündigt.

Limitierte Sammlerfigur aus Jedi: Survivor

Wann erscheint der neue Star Wars Jedi Jetpack Trooper? Die Auslieferung soll zwischen September 2026 und Dezember 2026 beginnen. Der Hersteller weist allerdings darauf hin, dass sich einzelne Lieferungen bis März 2027 verschieben können.

Hot Toys produziert weltweit lediglich 2.000 Exemplare für ausgewählte Märkte. Zusätzlich gilt beim internationalen Händler Sideshow eine Begrenzung von einem Exemplar pro Person. Damit richtet sich die Veröffentlichung eindeutig an ambitionierte Star Wars Sammler.

Als Vorlage dient der Jetpack Trooper aus Star Wars Jedi: Survivor. Die spezialisierten imperialen Soldaten verfolgen Cal Kestis und unterscheiden sich durch ihre hohe Beweglichkeit sowie Luftangriffe von gewöhnlichen Sturmtruppen. Das Action-Adventure von Respawn Entertainment erschien am 28. April 2023 und setzte die Handlung von Star Wars Jedi: Fallen Order fort.

Bewegliche Rüstung mit umfangreichem Zubehör

Welche Ausstattung bietet die Hot Toys Figur? Der Jetpack Trooper ist ungefähr 30 Zentimeter groß und besitzt 30 Bewegungspunkte. Helm, weiße Rüstung, Gürtel und Stiefel verfügen über deutliche Verwitterungseffekte, während ein schwarzer Stoffanzug unter der Panzerung sitzt.

Zum Lieferumfang gehören sieben austauschbare Handschuhe. Enthalten sind zwei Fäuste, zwei entspannte Hände, zwei Hände zum Halten des Blasters und eine geöffnete linke Hand. Als Waffe liegt ein E-11-Blastergewehr bei.

Das wichtigste Zubehör ist das magnetisch befestigte Jetpack. Transparente Flammeneffekte stellen den Schub der Triebwerke dar. Ergänzt wird das Set durch verschiedene Verbindungsschläuche für Jetpack und Atemgerät, einen magnetischen Thermaldetonator sowie einen speziell gestalteten Figurenständer mit Star Wars Logo und Charakterbezeichnung.

Teures Sammlerstück für Fans von Cal Kestis

Für wen lohnt sich der Jetpack Trooper? Mit einem umgerechneten Grundpreis von rund 232 Euro gehört die Figur klar ins Premiumsegment. Durch die kleine Auflage dürfte sie vor allem für Fans interessant sein, die ihre Sammlung gezielt mit Charakteren und Einheiten aus den Star Wars Jedi Spielen erweitern möchten.

Bemerkenswert ist, dass Hot Toys erneut einen imperialen Gegner aus Jedi: Survivor auswählt. Viele Fans dürften dagegen weiterhin auf eine aufwendig ausgestattete Figur von Cal Kestis warten, idealerweise mit BD-1, verschiedenen Lichtschwertvarianten und weiteren Elementen aus dem Spiel.

Wie gefällt euch der Jetpack Trooper von Hot Toys und wäre euch die limitierte Sammlerfigur diesen Preis wert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.