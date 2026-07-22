Star Wars Jedi Fallen Order Volume 3 erscheint im Dezember 2026

Cal Kestis ist zurück, allerdings nicht sofort mit einem neuen Spiel, sondern zunächst auf Papier: Eine neue Veröffentlichung rund um Star Wars Jedi ist jetzt offiziell für Dezember 2026 bestätigt. Konkret geht es um Star Wars Jedi: Fallen Order Volume 3, die nächste Ausgabe der Manga-Adaption zur Story des ersten Abenteuers.

Damit bekommen Fans eine frische Möglichkeit, die Ereignisse rund um den jungen Jedi in einem anderen Medium zu erleben, während die Videospielreihe selbst weiterhin auf ihren nächsten großen Schritt zusteuert.

Die offizielle Bestätigung für Dezember 2026

Was erscheint im Dezember 2026 genau? Bestätigt ist die Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order Volume 3, einem Manga-Band mit 200 Seiten, der die Handlung des Videospiels Star Wars Jedi: Fallen Order in gedruckter Form weitererzählt beziehungsweise vertieft.

Im Mittelpunkt steht erneut Cal Kestis, der nach den dramatischen Ereignissen der bisherigen Kapitel nicht nur mit der Jagd des Imperiums, sondern auch mit seinen eigenen Erinnerungen und Traumata kämpft. Besonders spannend: Volume 3 soll den Fokus stärker auf Cals verstorbenen Meister Jaro Tapal legen und damit eine Perspektive ausbauen, die das Game nur punktuell ausspielen konnte.

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Auch Cals Crew ist wieder mit dabei. Neben Cal gehören dazu weiterhin Greez und Cere sowie der Rest der Mantis-Besatzung, die in der Adaption ebenfalls eine aktive Rolle einnehmen.

Die mehrbändige Manga-Adaption des erfolgreichen Star Wars Videospiels geht weiter. In Band 3 setzt sich die Saga um Cal Kestis fort. Geplagt von tragischen Erinnerungen und mit zerstörtem Lichtschwert wird Cals Suche ihn auf eine Probe stellen, wie er sie nie erwartet hätte. Auf neuen Planeten taucht Cal tiefer in seine schmerzhafte Vergangenheit ein und in die Beziehung zu seinem verstorbenen Meister.

Jaro Tapal, das zerstörte Lichtschwert und mögliche Folgen für die Kanon-Debatte

Warum ist das zerstörte Lichtschwert ein so großes Thema? Der Band greift laut Synopsis explizit Cals zerstörtes Lichtschwert auf, und genau hier wird es für Fans interessant: In den Spielen durfte man Cals Stil und Bewaffnung immer wieder anpassen, besonders in Star Wars Jedi: Survivor mit mehreren Haltungen und Formen.

Eine Manga-Adaption ist dagegen naturgemäß konkreter. Wenn die Reihe irgendwann auch Survivor adaptiert, könnte das dazu führen, dass eine bestimmte Variante von Cals Lichtschwert stärker festgeschrieben wird. Das muss kein harter Schnitt für die Games sein, wäre aber eine spannende Nebenwirkung, weil eine visuelle Vorlage weniger Spielraum für unterschiedliche Builds lässt.

Gerade für alle, die gerne über Details im Jedi-Kanon diskutieren, liefert so ein Band oft mehr Gesprächsstoff als man auf den ersten Blick denkt.

So steht es um Star Wars Jedi 3 und Cals Zukunft

Wann kommt das nächste Star Wars Jedi-Spiel? Für Star Wars Jedi 3 gibt es weiterhin keine konkrete Release-Ansage, aber: Electronic Arts hat bereits 2024 offiziell bestätigt, dass ein dritter Teil in Arbeit ist. Gleichzeitig wurde der nächste Abschnitt von Cals Reise als finales Kapitel seiner Story beschrieben, was stark nach einer geplanten Trilogie klingt.

Ob es dabei bleibt, ist natürlich offen, denn die Reihe hat sich zu einem der beliebtesten modernen Star Wars-Ableger im Gaming entwickelt. Parallel stehen aber auch andere Star Wars-Projekte im Raum, die früher erscheinen sollen, darunter Star Wars Zero Company, das derzeit für August 2026 eingeplant ist.

Bis Cal im nächsten großen Spiel wieder das Lichtschwert zückt, bietet der Manga im Dezember 2026 eine willkommene Zwischenstation, vor allem für alle, die Fallen Order und Survivor längst mehrfach durchgespielt haben und trotzdem noch nicht genug von der Figur bekommen.

Freut ihr euch auf die Manga-Fortsetzung im Dezember 2026 und wünscht ihr euch, dass Star Wars Jedi 3 wirklich das Ende von Cals Story wird? Schreibt es in die Kommentare.