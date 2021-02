Star Wars Jedi: Fallen Order erhält neue Actionfigur von Cal Kestis und Robokumpel BD-1

Hasbro hat eine neue Actionfigur zu Cal Kestis angekündigt. Der Protagonist aus Star Wars Jedi: Fallen Order wird nochmals ein Teil der heiß begehrten The Black Series von Hasbro.

Während die Fans des Spiels auf Star Wars: Jedi Fallen Order 2 hoffen, was bereits von Respawn Entertainment angeteasert wurde und womöglich in 2022 erscheinen könnte, darf sich jeder Fan den Helden des Spiels bald nach Hause holen und ins Regal stellen.

Cal Kestis als The Black Series-Actionfigur

Cal Kestis kommt dabei in der Black Series, die auf Authentizität setzt. Ausgerüstet ist der Überlebende der Order 66 mit zwei Lichtschwertern. Ein reguläres, blaues Lichtschwert und ein grünes mit einer Doppelklinge. Zudem liegen noch einige Details bei.

© Hasbro/Disney

Diese Gegenstände sind in der neuen Gaming-Greats-Edition von Hasbro enthalten:

Cal Kestis-6″-Figur mit einem orangenen Anzug und grauen Poncho

Eine graue Mütze

Robokumpel BD-1

Ein blaues Lichtschwert

Ein grünes Doppellichtschwert

Bogling vom Planeten Bogano

Die Vorbestellungen in Deutschland sind noch nicht live, der Artikel erscheint jedoch im Juni 2021 via GameStop, in den USA kostet sie 29,99 US-Dollar zum Start.

Star Wars Jedi: Fallen Order ist für den PC, PS4, Google Stadia und Xbox One erhältlich. Ihr könnt das Spiel zudem auf der Xbox Series X/S und PS5 spielen, hier gibt es jetzt das Next-Gen-Update mit einigen Verbesserungen.