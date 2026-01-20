Pokémon GO Frühling 2026 – Termine für Community Days veröffentlicht!

Die neue Saison in Pokémon GO wirft bereits ihre Schatten voraus – und Entwickler Scopely hat jetzt die Termine für die nächsten vier Community Days im Frühjahr 2026 bekannt gegeben. Damit kannst du dir schon jetzt einige wichtige Samstage im Kalender markieren.

Community Days gehören zu den Highlights des Spiels, denn an diesen Tagen hat ein bestimmtes Pokémon erhöhte Spawn-Raten, eine höhere Chance auf ein Schillerndes Exemplar und oft eine exklusive Attacke. Die Termine für die kommenden Events lauten:

Samstag, 14. März 2026

Samstag, 11. April 2026

Samstag, 9. Mai 2026

Samstag, 16. Mai 2026 (Community Day Classic)

Frühzeitige Planung für Sammler

Welche Bedeutung haben diese Termine für dich? Wenn du deine Sammlung gezielt erweitern oder bestimmte Entwicklungen vornehmen willst, sind Community Days die beste Gelegenheit. Die stark erhöhten Fangchancen, Bonbons und Entwicklungen mit exklusiven Attacken machen diese Events besonders lohnenswert.

Besonders der Community Day Classic am 16. Mai 2026 ist interessant. Hier wird ein Event aus der Vergangenheit wiederholt, das du womöglich verpasst hast. Um welches Pokémon es sich handeln wird, hat Scopely allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Weitere bestätigte Events im Frühling 2026

Welche Events stehen neben den Community Days an? Zusätzlich zu den vier Hauptterminen erwarten dich in den Monaten März bis Mai 2026 noch viele weitere Gelegenheiten, besondere Pokémon zu fangen oder Items zu sammeln. Hier ist der aktuelle Überblick:

Datum Event 7.–9. März 2026 Saison-Event (noch ohne Namen) 21. März 2026 Forschungstag 28. März 2026 Max-Kampftag 4. April 2026 Raid-Tag 18. April 2026 Schlüpf-Tag 25. April 2026 Max-Kampftag 2. Mai 2026 Schatten-Raid-Tag 23. Mai 2026 Raid-Tag

Was wir bisher über den Saisonverlauf wissen

Was ist über die neue Saison bekannt? Auch wenn alle Pokémon für die kommenden Community Days noch geheim sind, ist jetzt schon klar: Scopely wird das Event-Tempo hochhalten. Die aktuelle Saison „Kostbare Pfade“ endet bald, und mit dem Frühling könnte das Spiel neue Pokémon aus der 9. Generation integrieren – darunter etwa Glimmet, das bereits Ende Januar 2026 eingeführt wird.

Ob sogar Pokémon aus der 10. Generation auftauchen, ist noch offen. Doch es gibt noch viele Optionen, die bislang nicht im Spiel sind. Für Sammler und Shiny-Jäger bleibt das Jahr 2026 also spannend.

Rückblick auf den Jahresstart

Welche Events gab es bereits 2026? Bereits Anfang Januar 2026 fand ein Community Day Classic mit Plinfa statt, gefolgt vom Community Day am 18. Januar mit Chimpep. Dazu kamen Spezialevents wie „Hohe Elektroenergie“ mit Schillerndem Blipp und das Event „Kostbare Gefährten“, das am 20. Januar 2026 startete und erstmals Schillerndes Hefel auf die Karten brachte.

Obendrauf kommt am 27. Januar das Event „In die Tiefe“ mit dem Debüt von Glimmet. Diese dichte Eventstruktur zeigt, dass Scopely nach der Übernahme der Niantic-Spielesparte im Jahr 2025 (für 3,5 Milliarden Euro) keine Zeit verlieren will, um Pokémon GO auf Kurs zu halten.

Ein spannender Frühling steht bevor

Warum lohnt sich der Einstieg oder die Rückkehr jetzt? Die Vielzahl an Events, exklusiven Pokémon und Chancen auf Schillernde Begegnungen machen den Frühling 2026 zu einer attraktiven Saison. Egal ob du auf der Jagd nach bestimmten Entwicklungen bist, deine Sammlung vervollständigen möchtest oder einfach Spaß an den Events hast – die kommenden Wochen bieten dir viele Gründe, wieder aktiv loszulegen.

Welche Pokémon würdest du dir für die kommenden Community Days wünschen? Schreib es uns gern unten in die Kommentare!