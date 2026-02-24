Fortnite-Leak deutet auf Resident Evil Requiem-Skin hin, das ist bekannt

Fortnite steht schon lange auf Crossover und ein frischer Leak heizt jetzt die Spekulationen um das nächste Horror-Gastspiel an: Laut den kursierenden Infos soll ein Charakter aus Resident Evil Requiem als neuer Skin ins Spiel kommen. Offiziell bestätigt ist das zwar noch nicht, aber die Community diskutiert bereits eifrig, welche Figur es am Ende wirklich wird und wie groß das Resident-Evil-Paket ausfallen könnte.

Für Epic Games wäre das kein Neuland. Resident Evil hatte in Fortnite bereits mehrfach seine Bühne, meist inklusive passender Spitzhacken, Rücken-Accessoires und Emotes. Genau deshalb wirkt der aktuelle Hinweis auf Resident Evil Requiem wie der nächste logische Schritt, um die Serie erneut ins Battle-Royale-Universum zu holen.

Der Leak und die möglichen Hinweise

Was steckt hinter dem Fortnite-Leak zu Resident Evil Requiem? Im Kern geht es um den Hinweis, dass ein spezifischer Charakter aus Resident Evil Requiem als Kosmetik in Fortnite geplant sein soll. Solche Leaks tauchen typischerweise im Umfeld kommender Shop-Rotationen, neuer Kollaborations-Assets oder interner Platzhalter auf, die dann von Dataminern und Insidern weiterverbreitet werden.

Auch wenn der Leak aktuell vor allem für Gesprächsstoff sorgt, passt er in das Muster früherer Crossover: Erst sickern Name oder Codename durch, danach folgen oft ein Key-Art-Teaser oder ein kurzer Social-Post, und schließlich landet das Bundle im Item-Shop. Genau dieses Timing erwarten viele nun auch hier, zumal Resident Evil als Marke in Fortnite bereits etabliert ist.

Sollte der Leak stimmen, ist außerdem damit zu rechnen, dass es nicht bei einem einzelnen Skin bleibt. Fortnite-Kollaborationen kommen häufig als kleines Set, also mit mindestens einem Outfit plus passenden Extras, die das Thema abrunden und Sammler ansprechen.

Was ein Requiem-Crossover in Fortnite bedeuten könnte

Welche Inhalte sind bei einem Resident Evil Requiem-Skin wahrscheinlich? Wenn Epic Games tatsächlich einen Requiem-Charakter integriert, dürfte das Paket sehr klassisch nach Fortnite-Art ausfallen. Wahrscheinlich sind vor allem kosmetische Inhalte, die direkt an Horror-Ästhetik und ikonische Requisiten anknüpfen.

Outfit-Skin des Resident Evil Requiem-Charakters, möglicherweise mit auswählbaren Stilen

Rücken-Accessoire, thematisch passend zur Figur oder zum Spieluniversum

Spitzhacke mit Horror- oder Survival-Touch, etwa als Klinge, Werkzeug oder ikonisches Objekt

Gleiter oder Konterfei-Design, das das Requiem-Branding aufgreift

Emote oder Ladebildschirm als Bonus für das Bundle

Spannend wird auch, ob Fortnite die Kollaboration nur über den Item-Shop ausspielt oder zusätzlich ein kleines Event dranhängt, etwa mit Aufgaben, kosmetischen Gratis-Belohnungen oder einer Mini-Storyline. Gerade bei bekannten Marken ist das oft der Hebel, um das Thema über mehrere Tage im Spiel zu halten.

Release-Fenster und Erwartungen der Community

Wann könnte der Resident Evil Requiem-Charakter in Fortnite erscheinen? Ein konkretes Datum steht derzeit nicht fest. Sollte der Leak jedoch Teil einer bereits vorbereiteten Shop-Planung sein, könnte die Veröffentlichung relativ kurzfristig passieren, typischerweise rund um größere Updates oder thematische Content-Phasen, in denen Fortnite gern Kollaborationen bündelt.

In der Community geht es derweil nicht nur um den Skin selbst, sondern um die Frage, wie weit Epic Games diesmal geht. Einige hoffen auf ein größeres Horror-Line-up, andere wünschen sich vor allem eine hochwertige Umsetzung mit stimmigen Details, gutem Modell und Accessoires, die sich auch unabhängig vom Outfit lohnen.

Was denkst du: Welcher Charakter aus Resident Evil Requiem würde am besten zu Fortnite passen und würdest du dir das Bundle holen? Schreib es mir in die Kommentare.