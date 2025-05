Nintendo Switch 2 kaufen – Jetzt vorbestellen bei MediaMarkt & Saturn!

Die Gaming-Community hat lange darauf gewartet, nun ist es endlich offiziell: Nintendo bringt mit der Nintendo Switch 2 die nächste Konsolengeneration auf den Markt – und du kannst sie ab sofort vorbestellen. Egal ob bei MediaMarkt oder Saturn, du hast die Wahl zwischen der klassischen Konsole, einem limitierten Bundle inklusive Mario Kart World oder brandneuem Zubehör wie dem Pro Controller und einer Kamera mit GameChat-Funktion.

Was du über Technik, Preis, Veröffentlichungsdatum und Vorbestellung wissen musst, liest du in diesem umfassenden Überblick.

Release und Vorbestellung: Wann geht’s los?

Der offizielle Releasetermin für die Nintendo Switch 2 ist der 5. Juni 2025. Bis dahin kannst du dir deine Konsole schon jetzt sichern – denn die Vorbestellung ist bereits gestartet. Besonders das Bundle mit Mario Kart World ist heiß begehrt und wird nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein. Wer also pünktlich zum Launch loslegen will, sollte nicht zu lange zögern.

Ob du lieber im Handheld-Modus auf der Couch spielst oder im TV-Modus mit Freunden – die Switch 2 ist für beides bestens gerüstet und bringt viele Verbesserungen mit, die wir uns seit Jahren gewünscht haben.

Varianten & Preise – Was kostet die neue Switch?

Nintendo bietet zur Einführung zwei zentrale Modelle an:

Das Bundle enthält neben der Konsole und dem neuen Joy-Con 2 Controller auch einen Download-Code für Mario Kart World – ideal, um direkt mit einem Highlight-Titel loszulegen. Der neue Mario-Kart-Ableger ist übrigens auch separat erhältlich (UVP: 119,95 €), sowohl physisch als auch digital.

Du kannst beide Varianten hier vorbestellen:

Produkt MediaMarkt Saturn Nintendo Switch 2 Standard Jetzt vorbestellen Jetzt vorbestellen Nintendo Switch 2 Bundle mit Mario Kart World Jetzt vorbestellen Jetzt vorbestellen

Die Technik im Detail – So stark ist die Switch 2

Die neue Switch-Generation wurde von Grund auf überarbeitet. Dabei bleibt sie dem hybriden Konzept treu – Spielen im Handheld- oder TV-Modus – aber mit deutlich mehr Power, besserem Bild, neuer Hardware und praktischen Komfortfunktionen.

© Nintendo

Bildschirm & Design

Der Bildschirm der Switch 2 misst 7,9 Zoll und löst mit 1080p im Handheld-Modus auf – mit zusätzlichem HDR-Support, was Farben und Kontraste deutlich lebendiger macht. Das Design wurde überarbeitet: schmalere Ränder, ein robusteres Gehäuse und ein effizienteres Kühlsystem sorgen für ein angenehmeres Spielerlebnis – auch bei längeren Sessions.

Leistung, Speicher & Geschwindigkeit

Im Inneren werkelt ein neuer NVIDIA-Chip mit Unterstützung für DLSS 3.1, was eine gestochen scharfe Grafik bei flüssiger Performance ermöglicht – sogar mit bis zu 120 FPS in passenden Spielen. Der interne Speicher wurde auf 256 GB verdoppelt und ist über microSD-Express-Karten auf bis zu 2 TB erweiterbar. Auch die Ladezeiten sollen laut Nintendo drastisch verkürzt worden sein.

Joy-Con 2 & Dock – Mehr Komfort, mehr Möglichkeiten

Die Joy-Con 2 Controller kommen mit einem komplett neuen magnetischen Befestigungssystem, das die umständliche Schienenlösung der ersten Switch ersetzt. Die Tasten wurden vergrößert, das Steuerkreuz überarbeitet, und auch die Haptik wurde verbessert. Sie unterstützen weiterhin Bewegungssteuerung und HD-Rumble.

Die überarbeitete Dockingstation liefert nun 4K-Ausgabe über HDMI 2.1 und zusätzliche Ports – etwa USB-C und Ethernet. Damit bist du für Spieleabende am großen Bildschirm bestens gerüstet.

Mario Kart World – Der neue Fun-Racer im Bundle

Mario Kart World ist der erste große Titel für die Switch 2 – und das Spiel lässt sich sehen. Bis zu 24 Spieler können gleichzeitig online antreten, es gibt erstmals einen Story-Modus, sowie einen neuen Free Roam-Modus, bei dem du Strecken frei erkunden kannst. Dazu kommt ein völlig neuer Spielmodus namens Knockout Tour, bei dem in jeder Runde die letzten Fahrer ausscheiden.

Die Grafik ist auf Next-Gen-Niveau, das Gameplay gewohnt spaßig – und der perfekte Einstiegstitel für neue (und alte) Switch-Fans.

© Nintendo

Neues Zubehör zur Switch 2 – Pro Controller & Kamera

Neben der Konsole selbst kannst du dir auch zwei neue Zubehörteile direkt zum Launch sichern:

🎮 Nintendo Switch 2 Pro Controller

Für alle, die lieber mit einem klassischen Gamepad spielen: Der neue Pro Controller wurde überarbeitet und bietet zusätzlich zwei programmierbare Rücktasten sowie einen integrierten Audioanschluss. Perfekt für längere Sessions oder kompetitive Games.

🔗 MediaMarkt

🔗 Saturn

💰 Preis: 89,99 €

© Nintendo

📷 Nintendo Switch 2 Kamera

Die neue Kamera bringt GameChat, Video-Features und Gesichtserkennung in bestimmte Spiele – z. B. Super Mario Party Jamboree. Ein echtes Novum: Die Kamera hat einen physischen Sichtschutz, um deine Privatsphäre zu schützen.

🔗 MediaMarkt

🔗 Saturn

💰 Preis: 59,99 €

© Nintendo

Vorbestellen leicht gemacht – So bist du startklar

Um deine Switch 2 stressfrei zu sichern, empfehlen wir dir folgendes:

Lege ein Kundenkonto bei MediaMarkt oder Saturn an Speichere deine Zahlungs- und Lieferdaten für einen schnellen Checkout Aktiviere Benachrichtigungen oder Newsletter – viele Aktionen starten spontan Bestelle am besten sofort, besonders das Bundle könnte schnell vergriffen sein

Die Nintendo Switch 2 ist ein echter Gamechanger

Mit einem deutlich stärkeren Innenleben, neuen Controllern, 4K-Support im TV-Modus und Features wie GameChat & 3D-Audio hebt die Nintendo Switch 2 das Hybrid-Konzept auf das nächste Level. Ob allein oder mit Freunden – ob klassisch im Wohnzimmer oder mobil unterwegs – die Switch 2 liefert dir ein flexibles, leistungsstarkes Spielerlebnis.

Und mit Mario Kart World steht zum Launch auch direkt ein Titel bereit, der sowohl Nostalgie als auch Innovation vereint.

Update: Jetzt wird’s ernst – Nintendo Switch 2 steht in den Startlöchern!

Die Vorfreude war groß, jetzt wird sie Realität: Die Nintendo Switch 2 markiert nicht nur einen technischen Sprung, sondern auch einen emotionalen Neuanfang für Fans weltweit. Neue Hardware, smartere Controller, ein mutiger Starttitel – und das alles in einer Konsole, die uns sowohl auf dem Sofa als auch unterwegs begleitet.

Ob du sofort zur limitierten Bundle-Edition greifst oder lieber auf den Pro Controller setzt – Nintendo hat sichtbar verstanden, was die Community sich gewünscht hat. Jetzt heißt es: vorbestellen, zurücklehnen und die letzten Tage bis zum Release zählen. Der 5. Juni kommt schneller, als du denkst – und dann beginnt dein Next-Gen-Abenteuer.