Halo Campaign Evolved Update bringt Schalter für Filmkorn und Aberration

Halo Studios reagiert auf einen der lautesten Kritikpunkte an Halo: Campaign Evolved. Ein neues Update soll Filmkorn und chromatische Aberration künftig optional machen, damit sich beide Grafikeffekte auf Wunsch vollständig deaktivieren lassen.

Die Änderung ist besonders für Fans auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S relevant. Während PC-Nutzer bislang auf inoffizielle Anpassungen zurückgreifen konnten, gab es auf Konsolen keine vergleichbare Möglichkeit, das häufig als unscharf empfundene Bild zu bereinigen.

Mehr Kontrolle über die Grafik

Wann erscheint das neue Halo: Campaign Evolved Update? Halo Support kündigte die Aktualisierung für die Woche ab dem 17. August 2026 an. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht noch aus, die vollständigen Patch Notes sollen gemeinsam mit dem Update bereitgestellt werden.

Filmkorn simuliert die körnige Darstellung klassischer Filmaufnahmen, während chromatische Aberration leichte Farbsäume an Objektkanten erzeugt. In Kombination sorgten die fest aktivierten Effekte bei Halo: Campaign Evolved für ein sichtbar weicheres Bild, das nicht bei allen Fans gut ankam.

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Die neuen Schalter dürften vor allem auf hochauflösenden Displays einen deutlichen Unterschied machen. Wer die visuelle Präsentation des Remakes möglichst klar genießen möchte, kann beide Effekte nach dem Update abschalten. Fans des filmischen Looks dürfen sie hingegen weiterhin verwenden.

Weitere Fehlerbehebungen für die Kampagne

Welche Verbesserungen bringt der Patch zusätzlich? Die Grafikoptionen bilden lediglich einen Teil des kommenden Updates. Halo Studios nimmt sich außerdem mehrerer Probleme an, die Gefechte, Missionsfortschritt und bestimmte Schädelmodifikatoren betreffen.

Sgt. Johnson erhält Verbesserungen, die blockierten Missionsfortschritt verhindern sollen.

Schakale lassen sich zuverlässiger ins Taumeln bringen, wenn ihre Hände oder Füße getroffen werden.

Marines und Flood-Marines feuern ihre Sturmgewehre bei aktiviertem Magnified-Schädel wieder wie vorgesehen ab.

Zusätzliche Stabilitätsverbesserungen werden auf mehreren Plattformen umgesetzt.

Filmkorn und chromatische Aberration erhalten jeweils eine Option zum Deaktivieren.

Vor der Installation ist allerdings Vorsicht geboten. Das Update macht aktive Speicherstände innerhalb einer laufenden Mission ungültig. Bereits freigeschaltete Missionen und Sammelpunkte bleiben erhalten, dennoch empfiehlt es sich, den aktuellen Abschnitt vor dem Download abzuschließen.

Halo: Campaign Evolved erschien am 28. Juli 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Remake baut die Kampagne von Halo: Combat Evolved mit überarbeiteter Technik, neuen Missionen, zusätzlichen Waffen und kooperativem Crossplay neu auf. Auf einen klassischen Mehrspielermodus verzichtet die Neuauflage allerdings, während auch die Inszenierung einiger Zwischensequenzen und die zusätzlichen Vorgeschichtsmissionen innerhalb der Community umstritten bleiben.

Werdet ihr Filmkorn und chromatische Aberration nach dem Update sofort deaktivieren, oder gefällt euch der filmische Look von Halo: Campaign Evolved? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.