Pokémon Pokopia – Bericht deutet auf Maike als früheren Hoenn-Champ hin

Pokémon Pokopia sorgt mit seiner ersten großen Erweiterung für eine handfeste Überraschung in der Geschichte der Reihe. Ein in Blubbmeeria auffindbarer Bericht verrät, dass die Pokémon-Liga der Hoenn-Region einst von einer weiblichen Trainerin angeführt wurde.

Damit deutet das Spiel sehr klar auf Maike als damaligen Champ hin. Sie ist die weibliche Protagonistin aus Pokémon Rubin-Edition, Pokémon Saphir-Edition und Pokémon Smaragd-Edition sowie aus den Neuauflagen Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir. Ihr männliches Gegenstück trägt in der deutschen Fassung den Namen Brix.

Maikes Aufstieg zum Champ der Hoenn-Region

Wer war der Champ von Hoenn? Der Bericht in Blubbmeeria nennt Maike zwar nicht ausdrücklich beim Namen, beschreibt den früheren Champ der Region jedoch als weibliche Trainerin. Da Maike die kanonische weibliche Hauptfigur der Hoenn-Abenteuer ist, lässt die Entdeckung kaum Raum für eine andere Interpretation.

Zusätzliche Hinweise liefert der Bericht durch Gegenstände, die dem Team des damaligen Champs nachempfunden sein sollen. Diese konnten offenbar in einer Geheimbasis verwendet werden. Geheimbasen gehörten bereits in den ursprünglichen Hoenn-Spielen sowie in Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir zu den wichtigsten Nebenaktivitäten.

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Die Entdeckung ergänzt nachträglich die Geschichte der dritten Spielgeneration. Während abhängig von der gewählten Spielfigur entweder Maike oder Brix die Pokémon-Liga bezwingen kann, legt Pokémon Pokopia für sein eigenes Universum nun offenbar Maike als Siegerin und späteren Champ fest.

Neue Verbindungen zu den Kanto-Abenteuern

Welche älteren Pokémon-Spiele werden ebenfalls aufgegriffen? Blubbmeeria enthält weitere Aufzeichnungen, die Pokémon Pokopia mit Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! verbinden könnten. Dazu gehört eine Erwähnung von Trace, dem freundlichen Rivalen aus den beiden Kanto-Abenteuern.

Die Aufzeichnung bringt Trace mit Knogga in Verbindung. In Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! nimmt er ein Tragosso in sein Team auf, nachdem die Ereignisse im Pokémon-Turm von Lavandia abgeschlossen sind. Fans können in Blubbmeeria außerdem Mistys bekannte Kleidung entdecken und selbst tragen. Das Outfit besteht aus einem weißen Oberteil und blauen Shorts, während Mistys Frisur bereits zuvor über eine menschliche Aufzeichnung freigeschaltet werden konnte.

Diese Details stützen die Vermutung, dass Pokémon Pokopia in derselben Zeitlinie wie die beiden Let’s-Go-Spiele angesiedelt sein könnte. Das Lebenssimulationsspiel zeigt eine weit entfernte Zukunft der Kanto-Region, in der Ditto verlassene Orte wiederaufbaut und nach und nach Hinweise auf die frühere menschliche Zivilisation findet.

Blubbmeeria erweitert Pokémon Pokopia

Welche Inhalte bringt die erste Erweiterung? Blubbmeeria erschien am 4. August 2026 gemeinsam mit dem kostenlosen Update auf Version 2.0.0. Das Unterwassergebiet ist die fünfte Stadt, die nach dem Kauf des dreiteiligen Erweiterungspasses wiederaufgebaut werden kann, und bringt 31 weitere Pokémon zum Anfreunden mit.

Für den Zugang müssen Fans zunächst Manaphy in Trübküstia helfen und dadurch die Attacke Taucher erlernen. Version 2.0.0 verbessert außerdem die Verwaltung gesammelter Gegenstände. Items lassen sich nun gesammelt zwischen Inventar und Lager verschieben, während nicht mehr benötigte Objekte über Mülleimer entsorgt werden können.

Die Enthüllung rund um Maike kommt zu einem auffälligen Zeitpunkt, da derzeit Gerüchte über mögliche Switch-Umsetzungen von Pokémon Rubin-Edition, Pokémon Saphir-Edition und Pokémon Smaragd-Edition kursieren. Ob die Hoenn-Verweise damit zusammenhängen, bleibt vorerst offen. Bereits am 13. August 2026 startet zudem ein neues Ereignis mit Barschwa und Milotic, das einen weiteren Anlass für die Rückkehr zu Pokémon Pokopia liefert.

Was haltet ihr davon, dass Pokémon Pokopia offenbar Maike zum offiziellen Champ der Hoenn-Region erklärt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.